اعتلالُ الشبكية عندَ الخُدَّج retinopathy of prematurity هُو اضطراب عند الرُّضَّع الخُّدَّج تنمو فيه أوعية دموية صغيرة بشكلٍ غير طبيعيّ في مؤخرة العين (الشبكيَّة)،

ويترافق هذا الاضطرابُ بشكلٍ قويّ مع ولادة الخدَّج، حيث تحدُث مُعظم حالاته عند الرضَّع الذين وُلِدوا قبل 30 أسبوعًا من التخلُّق في الرَّحِم.

بالنسبة إلى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يؤدي النموّ غير الطبيعي والسريع للأوعية الدموية الصغيرة إلى انفصال الشبكية وضعف الرؤية؛

ونظرًا إلى أنَّ المواليد الجدد المُصابين لا تظهر لديهم أيَّة أعرَاض، يستنِدُ التشخيص إلى فحصٍ دقيقٍ يقوم به اختصاصيّ العيون.

إذا كان الاضطراب شديدًا، يحتاج المواليد الجدد إلى مُعالَجَة بالليزر أو حُقن تحتوي على دواء بيفاسيزوماب.

يكُون هذا الاضطرابُ خفيفًا عادةً، ويزول من دُون مُعالَجة، ولكن تحتاج العين إلى مراقبةٍ من قبل اختصاصيّ العيون إلى أن يكتمل نمو الأوعية الدمويَّة.

الشبكية هي البنية التشريحية الشفافة الحساسة للضوء في مؤخرة العين.تبدأ الأوعيةُ الدموية في الشبكية بالنموّ عند الجنين في عمرٍ يتراوح بين 18 إلى 20 أسبوعًا تقريبًا من التخلُّق في الرَّحم، وتستمرُّ في النمو إلى أن يبلغ تَمام الحمل.عندما يُولد الصغارُ خُدَّجًا، قد تتوقَّف الأوعية الدموية التي تُزوِّدُ الشبكية بالدَّم عن النموّ لفترةٍ من الزمن؛وعندما تعود إلى النموّ من جديد، تظهر بشكلٍ غير مُنظَّم.في أثناء النموّ السريع غير المُنظَّم، قد يحدُث نزف في الأوعية الدموية الصغيرة،وفي الحالات الأكثر شدَّةً، قد تؤدي هذه العمليةُ في نهاية المطاف إلى انفصال الشبكية عن مؤخرة العين وضعف شديد في الرؤية.

معاينة شبكية العين

يُواجهُ الخُدَّج زيادةً في خَطر اعتلال الشبكية عندَ الخُدَّج إذا كانوا يُعانون من اضطرابات خطيرة، مثل العَدوى أو النَّزف في الدِّماغ أو اضطرابات الرئة (مثل خَلل التنسُّج القصبيّ الرئويّ)، أو لديهم وزن ولادة منخفض.كما يُواجه الخُدَّج الذين يتلقَّون الأكسجين لفترةٍ طويلةٍ (لأنَّ الرئة لديهم غير ناضحة مثلاً)، زيادة في الخطَر أيضًا.

تشخيص اعتلال الشبكية عند الخدج فحُوصات العين لا يُؤدِّي اعتلالُ الشبكية عندَ الخُدَّج إلى أيَّة أعرَاض، ولذلك يستندُ التشخيص إلى الفحص الدقيق لمؤخرة العين من قبل اختصاصيّ العيون (طبيب مختص في تقييم ومُعالَجة جميع أنواع اضطرابات العين).ولذلك، يقوم هذا الطبيبُ وبشكلٍ روتينيّ بتفحُّص العين عند جميع الخُدَّج الذين تكون تكون أوزانهم أقل من 3 باوندات (حوالى 1500 غرامٍ) عند الوِلادة، أو الذين كانوا في الرحم لأقلّ من 30 أسبُوعًا.يقُوم الأطباءُ بتكرار فُحوصات العين كل أسبوع إلى 3 أسابيع عند الحاجة، وذلك إلى أن يكتمل نموّ الأوعية الدموية في الشبكيَّة. ينبغي أن يخضعَ المواليد الجدد الذين لديهم اعتلال الشبكية إلى فحص للعين، بحيث يكون سنوياً على الأقلّ، وذلك لبقية الحياة،وإذا جَرى التحرِّي عن انفصال الشبكيَّة مُبكرًا، يُمكن مُعالجته عن طريق الجراحة وذلك في مُحاولةٍ لتجنُّب ضعف الرؤية في العين المُصَابة.

علاج اعتلال الشبكية عند الخدج التخثير الضوئي بالليزر

دواء بيفاسيزوماب بالنسبة إلى اعتلال الشبكية الشديد عند الخُدَّج، يستخدم الأطباء التخثير الضوئي بالليزر على الأجزاء الخارجية للشبكية.في هذه المُعالَجة، تُستعمل حزمة من أشعة الليزر لإيقاف نموّ أوعية الدَّم، والتقليل من خَطر انفِصال الشبكيَّة وضعف الرؤية. كما يمكن أيضًا حقن دواء يسمى بيفاسيزوماب لوقف النمو غير الطبيعي للأوعية الدموية في شبكية العَين. إذا أدَّى اعتلال الشبكية عند الخُدَّج إلى انفصال جزئيّ أو كامل لشبكيَّة العين، يستخدم الأطباء الجراحة أحيَانًا لإعادة وصل الشبكيَّة والوِقاية من المزيد من ضعف الرؤية.

مآل اعتلال الشبكية عند الخدج يكُون اعتلال الشبكية عند الخدج خفيفًا، ويزول من تلقاء ذاته عادةً>ولكن بالنسبة إلى نسبة صغيرة من الرضع المُصابين، والذين تكون أوزانهم حوالى 1 كيلو غرام عند الولادة، يكون الاضطراب شديدًا ويتفاقم بحيث يُؤدِّي إلى انفصال الشبكيَّة وضعف الرؤية خلال فترةٍ تتراوح بين 2 إلى 12 شهرًا من بعد الوِلادة. يُواجه الأطفال الذين شُفوا من اعتلال الشبكية عند الخدَّج زيادةً في خطر الإصابة بمشاكل في العين الأخرى مثل قصر البصر، والحول، والغَمَش.وبالنسبة إلى عدد قليل من الأطفال الذي شُفوا من اعتلال الشبكية المتوسِّط عند الخدَّج، تبقى لديهم ندبات على الشبكية، ويُواجهون زيادةٍ كبيرةً في خطر انفصال الشبكيَّة في مراحل لاحقة من الحياة،وفي حالات نادرة، يُمكن أن يحدُث الزرق والسادّ أيضًا.

الوقاية من اعتلال الشبكية عند الخدج عندما يحتاج الخُدَّج إلى الأكسجين، تجرِي مراقبة مستويات الأكسجين بعناية بحيث يمكن استخدام أقل كمية ضرورية منها،ويُمكن مراقبة مستويات الأكسجين بشكل غير مباشر باستخدام جهاز قياس النبض وأكسجين الدَّم (حسَّاس خارجيّ يقيسُ مستويات الأكسجين في الدَّم من خلال إصبع في اليد أو إصبع في القَدم).