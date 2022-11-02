داءُ ليغ-كالفه-بيرث Legg-Calvé-Perthes disease هو تخرّب في صفيحة النمو في عظم الورك عند الأطفال.

ويحدث هذا المرضُ بسبب ضعف التروية الدموية لصفيحة النمو العلوية في عظم الفخذ بالقرب من مفصل الورك.

وتنطوي الأعراضُ النموذجية على ألم الورك ومشقة في المشي.

يستند التَّشخيصُ إلى الأشعَّة السِّينية، وأحيانًا التصوير بالرنين المغناطيسي.

وتنطوي المُعالجةُ على تثبيت حركة الورك والراحة في الفراش.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العظام عندَ الأطفال).

داء ليغ-كالفه-بيرث هو داء عظمي غضروفيّ، وهو مجموعة من اضطرابات صفيحة النمو العظميَّة التي تحدث عندما ينمو الطفل بسرعة.لا يعرف الأطباءُ ما الذي يسبّب الدَاء العَظْمِيّ الغُضْرُوِفِيّ على وجه اليقين، ولكنه يسري في العائلات.داءُ أوزغُود شلاتَر وداءُ كولر العظميّ وداء شويرمان هي أنواع أخرى من الداء العظمي الغضروفي.

يشيعُ داءُ ليغ-كالفه-بيرث عند الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 10 سنوات.يُصيبُ المرضُ ساقًا واحدة فقط عادةً.وحوالى 10٪ من الأطفال يكون لديهم قريبٌ يعاني من هذا المرض.

ينجم داء ليغ-كالفه-بيرث عن ضعف التروية الدموية الواصلة إلى صفيحة النمو العلوية في عظم الفخذ قرب مفصل الورك.يؤدي نقصُ التروية الدموية إلى موت نهاية عظم الفخذ وانهيارها (النَّخَّرُ اللَّاوعائيّ أو النخر العظمي osteonecrosis).ولا يُعرف السببُ في هذا الضعف في التروية الدموية في هذا المرض.كما يمكن أن تؤدي مشاكلُ أخرى إلى انقطاع التروية الدموية عن صفائح النمو.وتشتمل هذه المشاكلُ على داء الخليَّة المِنجليَّة واستعمال أدوية الستيرويدات القشريَّة.ولكن لا يُعدُّ تضرُّر الورك الناجم عن هذه الأَسبَاب وغيرها من الأسباب المعروفة داء ليغ-كالفه-بيرث.

عَظمُ الفَخِذ: جزء من مفصل الورك

أعراض داء ليغ-كالفه-بيرث يمكن لداء ليغ-كالفه-بيرث أن يُسبّب تلفًا شديدًا في الورك قبل أن تظهر أعراض واضحة.ولكن، قد يؤدي التلفُ الشديد إلى التهاب دائم في مفصل الورك. غالبًا ما يكون العرضُ الأول ألمًا في مفصل الورك وصعوبة المشي (المشية gait).يبدأ الألم تدريجيًا ويستفحل ببطء؛ويميل إلى الاستفحال عند تحريك الورك أو المشي.يشتكي بعضُ الأطفال فقط من ألم في الركبة.ويمكن أن يحدث العرج، وأحيانًا قبل أن يُصبحَ الألم شديدًا عند الطفل.وفي نهاية المطاف، تصبح حركة المفصل محدودة، وقد تصبح عضلات الفخذ ضامرة بسبب قلَّة الاستخدام.

تشخيص داء ليغ-كالفه-بيرث الأشعَّة السِّينية عادةً

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أحيانًا يجري تأكيد تشخيص داء ليغ- كالفه-بيرث من قبل: الأشعَّة السِّينية.An التصوير بالرنين المغناطيسي إذا كانت الأشعَّة السِّينية طبيعية أو إذا احتاج الطبيب إلى المزيد من المعلومات حول شدتها ؛قد تُظهر الأشعَّة السِّينية لاحقًا تغيراتٍ حول صفيحة النمو، مثل كسر أو تخريب في العظم. يقوم الأطباءُ بأخذ صور أشعة سينية للهيكل العظمي للطفل إذا كان الاضطرابُ يسري في عائلته، أو عندما تكون ساقا الطفل مُصابتين معًا.تُجرى هذه الأشعَّةُ السِّينية لاستبعاد الاضطرابات الوراثية في الهيكل العظمي، كما تُجرى اختباراتُ الدَّم لاستبعاد الاضطرابات الأخرى.يحاول الأطباءُ تحديدَ ما إذا كانت الأَعرَاض ناتجة عن إصابة.

مآل داء ليغ-كالفه-بيرث تكون النتائجُ هي الأفضل بالنسبة إلى الأطفال الصغار والأطفال الذين يكون الضرر لديهم أقل عندما يُوضَع تشخيص حالاتهم.