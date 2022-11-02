انزِلاق مشاش رأس الفخذ (SCFE)

انزلاقُ مشاش رأس الفخذ Slipped Capital Femoral Epiphysis هو انزلاق أو انفصال في نهاية عظم الفخذ عند صفيحة النمو في مفصل الورك.

قد يكون سببُ هذا الاضطراب ضعف نمو مفصل الورك.

وقد يكون العرض الأول هو التيبس أو الألم الخفيف في الورك،

يستند التشخيصُ إلى الصور الشعاعية للصدر، وبعض الاختبارات التصويرية الأخرى في بعض الأحيان.

وتكون هناك حاجة إلى الجراحة لتصحيح العيب عادة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العظام عندَ الأطفال).

عظم الفخذ هو عظم القسم العلوي من الطرف السفلي.رأس المشاش الفخذي هو رأس عظم الفخذ (الكرة في المفصل الكُرَوِيّ في الورك).يمكن أن ينزلقَ المشاش عن نهاية عظم الفخذ.يحدث الانزلاق في صفيحة النمو.صفَيحاتُ النمو هي مناطق ليّنة في الغضروف قرب نهايات العظام الطويلة التي تنمو منها عظام الأطفال،

يحدُث انزلاقُ مشاش رأس الفخذ عادةً في مرحلة المراهقة المبكرة، ويُصيبُ الأولاد في معظم الأحيان.وتُعدّ البدانة هي عامل الخطر الرئيسي،وفي نهاية المطاف، يُصاب العديدُ من الأطفال الذين يُصابون بهذا الاضطراب في أحد الوركين بالمشكلة نفسها في كلا الوركين.

انزلاقُ مشاش رأس الفخذ Slipped Capital Femoral Epiphysis

أسباب انزلاق مشاش رأس الفخذ لا يزال سببُ انزلاق مشاش رأس الفخذ غير معروف.ولكن ينجم الاضطرابُ غالبًا عن ضعف في صفيحة النمو. يمكن أن ينجمَ ضعفُ صفيحة النمو عن إصابة أو تشوّهات في الورك أو مضاعفات بسبب السمنة أو الالتهاب أو تغيّرات في مستويات الهرمونات في الدم (مثل انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية)، والتي تحدث عادة في فترة البلوغ (انظر سن البلوغ عند الفتيات) وانظر سن البلوغ عند الأولاد).يؤدي الانفصالُ إلى توقف التروية الدموية عن الجزء العلوي من عظم الفخذ في نهاية المطاف، وإلى تَلَفه وانهدامه.

أعراض انزلاق مشاش رأس الفخذ قد يكون العرضُ الأول هو التيبّس أو الألم الخفيف في الورك،ولكن، قد يبدو الألم قادمًا من الركبة أو الفخذ.يَنقُصُ الألمُ بالراحة، ويتفاقم بالمشي أو تحريك الورك.في وقت لاحق يحدُث عرج، ويليه ألم في الورك يمتدُّ مع داخل الفخذ نحو الركبة.تكون الساقُ المصابة ملتوية إلى الخارج عادة.

تشخيص انزلاق مشاش رأس الفخذ التصوير بالأشعة السينية

التصوير بالرنين المغناطيسي أو بالموجات فوق الصوتية في بعض الأحيان الأشعَّة السِّينية تؤخذ للوركين معًا.وتُظهر الأشعَّة السِّينية للورك المُصاب انزلاقًا أو انفصالًا لرأس عظم الفخذ عن بقية العظم. يُفيدُ تخطيطُ الصدى والتصوير بالرنين المغناطيسي () أيضًا، خُصوصًا إذا كانت الأشعَّة السِّينية طبيعية.التشخيصُ المبكر مهمّ، لأنّ المُعالجة تُصبح أكثر صعوبة، وتُعطي نتائج مُرضِية بشكلٍ أقلّ في وقت لاحق.