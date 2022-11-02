الجَنَف scoliosis

الجنفُ هو انحناء غير طبيعي للعمود الفقري،

ويمكن أن يكونَ الجنف موجودًا عند الولادة، أو يمكن أن يحدُث خلال مرحلة المراهقة.

قد تسبِّب الأشكالُ الخفيفة إزعاجًا خفيفًا فقط، ولكن الأشكال الأكثر شدّة يُمكن أن تسبب ألمًا مزمنًا أو تؤثر في الأعضاء الداخلية.

يستند التَّشخيصُ إلى الفَحص السَّريري والأشعَّة السِّينية.

لا تتفاقم جميعُ أشكال الجنف، ولكن ينبغي معالجة الأشكال التي تتفاقم في أسرع وقت ممكن للوقاية من حدوث تشوه شديد.

قد تكون هناك حاجةٌ لاستخدام السنادات أو الجراحة لتقويم العمود الفقري.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العظام عندَ الأطفال).

الجنفُ شائع نسبيًا، حيث يحدث في 2 إلى 4٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 سنة،وهو يحدث عند الاولاد والبنات بالتساوي؛ولكن بالنسبة إلى البنات، يكون الجنفُ أكثر ميلًا بعشر مرات إلى أن يستفحل، وأن يحتاج إلى استخدام السنادات أو الجراحة.

قد ينجم الجنفُ عن أسباب وراثية أو عيوب خلقية أو إصابات، أو يحدث في وقت لاحق في الحياة، وغالبًا ما يحدث في مرحلة المراهقة المبكرة،ولا يمكن تحديدُ السبب عادةً (يُدعى عندئذٍ الجنفُ المجهول السبب).

يبرُز العمودُ الفقري نحو اليمين عندما يكون الانحناء في أعلى الظهر، وإلى اليسار عندما يكون في أسفل الظهر عادة،وتكون النتيجة ارتفاع الكتف الأيمن عن الكتف الأيسر عادةً.كما قد يكون أحدُ الوركين أعلى من الآخر،وقد لا يكون الصدر متناظرًا.غالبًا ما يحدُث الجنفُ عندَ الأطفال الذين لديهم حُدَاب،وتُسمَّى هذه التوليفة "الجَنَف الحُدَابِيّ kyphoscoliosis".

الجنف مجهول السبب idiopathic scoliosis إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة فتاة مراهقة تعاني من الجنف الشديد (انحناء العمود الفقري). MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

أعراض الجنف لا يسبب الجنفُ الخفيف أية أعراض عادة،ولكن في بعض الأحيان يُصبح الظهر مؤلمًا أو متيبسًا بعد أن يجلس الطفل أو يقف لفترة طويلة من الزمن،وقد يتبع ذلك ألمٌ خفيف أو أكثر شدَّة في نهاية المطاف. قد يجري اكتشاف الجنف الخفيف في أثناء الفَحص السَّريري الروتيني.ويمكن أن يشتبه أحدُ الوالدين أو المعلم أو الطبيب في الجنف عندما يبدو أحد كتفي الطفل أعلى من الآخر، أو عندما لا تكُون ملابس الطفل متجانسة مع جسمه.

تشخيص الجنف التصوير بالأشعة السينية لتشخيص الجنف، يطلب الطبيبُ من الطفل أن ينحني للأمام؛ ويقوم بمُعاينة عموده الفقري من الخلف، لأن الانحناءَ غير الطبيعي في العمود الفقري يمكن رؤيته بسهولة أكبر في هذه الوضعية. الجنف: انحناء العمود الفقري تُظهِرُ الأشعَّة السِّينية الزوايا الدقيقة للانحناء.يعرَّف مقدار الانحناء بالزاوية بين خطّين يُرسمان على صورة بالأشعَّة السينية للعمود الفقري.وتسمى الزاوية زاوية كوب (Cobb angle).يمتدّ أحدُ الخطّين من أعلى الفقرة العلوية الأكثر انحناء، ويمتد الخط الآخر من الجزء السفلي من الفقرة السفلية الأكثر انحناء. الجَنَف scoliosis الصورة زاوية كوب إذا اعتقد الأطباءُ أن الجنف قد يتفاقم، فقد يقومون بفحص الطفل عدّة مرات في السنة،وقد يستخدمون أجهزةً خاصة لقياس انحناء العمود الفقري بدقة أكبر.

مآل الجنف هناك عددٌ من العَوامِل التي تسهم في ميل الجنف إلى التفاقُم،وكلما كان الانحناءُ أكثر شدّة، ازداد الميل إلى التفاقم بشكل كبيرٍ؛ وتميل الانحناءات إلى التفاقم في المراحل المبكرة من سن البلوغ عندما يتسارع النمو.إضافةً إلى ذلك، كلما ازدادت الأعراضُ، ازداد ميل الجنف إلى التفاقُم.قد يُؤدي الجنفُ المتفاقم في نهاية المطاف إلى حدوث مشاكل دائمة، مثل التشوّهات الملحوظة أو الألم المزمن.قد يؤثر الجنفُ الشديد حتَّى في الأعضاء الداخلية، مثل تشويه الرئتين وحدوث ضرر فيهما.ويُمكن أن يتفاقمَ الجنف حتى لو لم تحدُث أعرَاض أحيَانًا. بالنسبة إلى معظم حالات الأطفال الذين يعانون من الجنف، لا يستفحل الانحناء أكثر بل يبقى صغيرًا،ولكنه يحتاج إلى مراقبة من قِبل الطبيب بانتظام.قد يحتاج الجنفُ الذي يسبب الأَعرَاض أو يتفاقم، أو يكون شديدًا إلى المُعالجة.كلما جرى البدءُ في المُعالجة في وقت مُبكر، كانت الفرصة أفضل للوقاية من حدُوث تشوه شديد.