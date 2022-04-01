مقدِّمة إلى اضطرابات الأذن والأنف والحَلق عندَ الأطفال

وتحدُث حالات العدوى في الأذن عند الأطفال بدرجة الشيوع نفسها مثل حالات الزكام تقريبًا.ويمكنها أن تَحدُثَ وراء طبلة الأذن (في الأذن الوسطى)، وتسمَّى التهاب الأذن الوسطى (otitis media)، أو، بشكل أقل شيوعًا، أمام طبلة الأذن (في القناة السمعية الخارجة)، وتسمى التهاب الأذن الظاهرة (otitis externa) أو التهاب الأذن الخارجية (external otitis).