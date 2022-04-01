مقدِّمة إلى اضطرابات الأذن والأنف والحَلق عندَ الأطفال

تُعدُّ اضطرابات الأذن والأنف والحلق، خُصوصًاَ حالات العدوى، شائعة جدًا عند الأطفال،
وتحدُث حالات العدوى في الأذن عند الأطفال بدرجة الشيوع نفسها مثل حالات الزكام تقريبًا.ويمكنها أن تَحدُثَ وراء طبلة الأذن (في الأذن الوسطى)، وتسمَّى التهاب الأذن الوسطى (otitis media)، أو، بشكل أقل شيوعًا، أمام طبلة الأذن (في القناة السمعية الخارجة)، وتسمى التهاب الأذن الظاهرة (otitis externa) أو التهاب الأذن الخارجية (external otitis).
لا تكُون حالات العدوى في الحلق خطيرةً عادةً، ولكنها تُسبب الانزعاج للأطفال؛ ويُمكن أن تُؤدِّي إلى الغياب عن المدرسة وزيارة الطبيب.
نظرة داخل الأذن
نظرة داخل الأنف والحلق
تُصِيبُ اضطرابات أخرى، مثل ضعف السمع وكُتل العُنق عدداً أقلّ من الأطفال، ولكن من المُحتَمل أن تكُون خطيرةً،وبشكل عام، ينبغي تقييم أيَّة مشكلة في الأذن أو الأنف أو الحلق ( انظر الوُرَامُ الحليميّ التنفُّسيّ المُتكرِّر و انظر الأورَام الليفيَّة الوعائيَّة عندَ اليافعين) التي لا تزول خلال عدَّة أيام من قِبَل الطبيب.يُمكن ان تُؤدِّي هذه الاضطرابات والمشاكل إلى مشاكل في التواصل أحيانًا إذا لم تجرِ مُعالجتها.