العَدوى المُزمنة في الأذن الوسطى عندَ الأطفال

يُمكن أن تنجُمَ حالات العَدوى المزمنة في الأذن الوسطى عن عَدوى حادَّة في الأذن الوسطى (كثيرة عادةً) أو انسداد نفير أوستاش (الأنبوب الذي يصلُ الأذن الوسطى مع الممر الأنفيّ) أو إصابات هرسيَّة أو انثقابية في الأذن أو حروق حرارية أو كيميائيَّة أو إصابات ناجمةٍ عن انفجارات.بالإضافة إلى ذلك، يُواجه الأطفال الذين لديهم تشوُّهات في الرأس والوجه ناجمة عن اضطرابات في الأجسام الصبغيَّة، مثل متلازمة داون أو مُتلازمة المُوَاء cri du chat syndrome أو الذين لديهم حنك مشقُوق، زيادةً في خطر العَدوى المُزمنة في الأذن الوسطَى.

قَد تشتدُّ أعرَاضُ العَدوى المزمنة في الأذن الوسطى بعد حدوث عَدوى في الأنف والحلق، مثل الزكام، أو بعد أن يدخُل الماء إلى الأذن الوسطى خلال الاستحمام أو السِّبَاحة بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم انثقاب في طبلة الأذن أو أنابيب.تُؤدِّي فتراتُ اشتداد الأعراض (الهجمات) إلى خروج مفرزات قيحية غير مؤلمة من الأذن (انظر مفرزات الأذن)،وَقد تكُون رائحة القيح كريهة جدًّا.كما يمكن أن يزيد التعرض الطويل الأمد للهواء الملوث وسوء النظافة المرتبطة بالعيش في مجتمع منخفض الموارد من خطر العدوى المزمنة في الأذن الوسطى.