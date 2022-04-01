الورم الليفيّ الوعائيّ اليفعيّ Juvenile angiofibroma هُوَ ورم حميد نادر ينمُو في الجزء الخلفي من الأنف، وفي نفس المنطقة حيث تتموضع الغدانيات.

نظرة داخل الحلق

تحدث الأورام الليفيّة الوعائيّة اليفعيّة بشكل أكثر شُيوعًا عندَ الأولاد المراهقين.ويحتوي هذا الورم على العديد من الأوعية الدموية.يُمكن أن ينمُو الورم ببطءٍ وينتشر إلى المنطقة حول الدِّماغ وإلى داخل حجاج العين.

أعراض الأورَام الليفيَّة الوعائيَّة اليفعية يُؤدِّي الورم إلى انسداد الأنف أو الصداع عادةً، ويترافق مع رُعاف غالباً وتكُون هذه المشاكل شديدةً جدًا أحيانًا.قد يتورَّم الوجه أو قد تجحظ العين،وقد تبرز كتلة من الأنف، أو قد يتشوَّه شكل الأنف.إذا كان الورمُ ينمُو ببطءٍ، قد تظهر عند الأشخاص بضع أعرَاض.

تشخيص الأورَام الليفيَّة الوعائيَّة عندَ اليافعين التصوير المقطعيّ المُحوسَب والتصوير بالرَّنين المغناطيسيّ

تصوير الأوعية angiography غالبًا يشتبه الأطباءُ في تشخيص الورم الليفيّ الوعائيّ اليفعيّ استنادًا إلى الأعراض، ولتأكيد التَّشخيص، يستخدمون التصوير المقطعيّ المُحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسيّ. غالبًا ما يستخدِمُ الأطباء فحصاً تصويرياً آخر يُسمَّى تصوير الأوعية (يجري تصوير الأوعية الدموية بالأشعة السينية من بعد حقن صبغة ظليلة في الأوردة لتحديد موضعها)، وذلك حتى يُمكن إصمام embolization الأوعية الدموية للورم قبل الجراحة، ممّا يُقلل من النزف. قد يأخذ الأطباء خزعةً جزئية من الورم، ولكنهم يتجنّبون هذا الإجراء عادةً، لأنَّه يُمكن أن يُؤدِّي إلى نزفٍ شديدٍ.