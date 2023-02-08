مُتَلاَزِمَةُ مَوتِ الرَّضيعِ الفُجائِيّ (SIDS)

مُتَلاَزِمَةُ مَوتِ الرَّضيعِ الفُجائِيّ (Sudden infant death syndrome) هي الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة لرضيعٍ يبدو سليمًا وبعمر يتراوح بين شهر واحد إلى سنة واحدة عادةً في أثناء النوم.

لا يُعرف سببُ مُتلازمة مَوتِ الرَّضيعِ الفُجائِيّ.

قد يساعد وضعُ الرُّضَّع في أثناء النوم على ظهورهم وإبعاد الوسائد ومِصدَّات الحماية ولعب الأطفال عن سرير الأطفال، وعدم تعريضهم لحرارة مرتفعة، ووقايتهم من استنشاق دخان السجائر، على الوقاية من حدوث مُتَلاَزِمَة مَوتِ الرَّضيعِ الفُجائِيّ.

يجب على الآباء الذين فقدوا طفلًا بسبب مُتَلاَزِمَة مَوتِ الرَّضيعِ الفُجائِيّ طلب المشورة، والانتساب إلى مجموعات الدَّعم.

يوجد أكثر من مصطلح يستخدم لوصف موت الرضيع المفاجئ.يُستخدم مصطلح موت الرضيع المفاجئ غير المتوقع (SUID) على نطاق واسع لوصف أي وفاة غير متوقعة ومفاجئة لطفل يقل عمره عن عام واحد ولا يكون السبب فيه واضحًا قبل إجراء تحقيق.تتضمن حالات موت الرضيع المفاجئ غير المتوقع حالات الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة التي لها سبب، مثل الوفيات العرضية (الناجمة عن الاختناق العرضي أو الاختناق)، والوفيات الطبيعية (مثل تلك الناجمة عن عدوى أو حالة طبية)، والوفيات الناجمة عن ضرر متعمد.كما تشتمل حالات موت الرضيع المفاجئ غير المتوقع أيضًا حالات الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة التي لم يُكتَشف سبب حدوثها حتى بعد إجراء تقييم أو تحقيق، مثل متلازمة موت الرضيع الفجائي.

تعد متلازمة موت الرضيع الفجائي (تُسمى أيضًا الموت في المهد) من الأسباب الأكثر شيوعًا عند الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد وسنة واحدة.وهي تحدث في معظم الأحيان عند الرُّضَّع الذين تتراوح أعمارهم بين الشهرين الثاني والرابع.تحدث هذه المُتلازمةُ في جميع أنحاء العالم.وهناك العديد من عوامل الخطر.

توجد تفاوتات عرقية وإثنية.في الفترة من عام 2015 إلى عام 2019، كانت معدلات موت الرضيع المفاجئ غير المتوقع أعلى عند السكان الأمريكيين الهنود/سكان ألاسكا الأصليين، غير الهسبانيين، الأشخاص من ذوي البشرة السوداء، وسكان هاواي من غير الهسبانيين/غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ.

عوامل خطر مُتَلاَزِمَة مَوتِ الرَّضيعِ الفُجائِيّ يكون الأطفالُ الذين لديهم عوامل الخطر التالية أو تعرّضوا لأيّ منها في خطر متزايد من متلازمة موت الرضيع المفاجئ: النوم على البطن (أهم عوامل الخطر)

وفاة أخ أو أخت سابقًا بسبب هذه الحالة

درجات الحَرارة الباردة/أشهر الشتاء

فشل النموّ

رعاية غير كافية قبل الولادة أو انعدامها

نقص الوزن عندَ الوِلادة

عائلة منخفضة الدخل

جنس المريض الذكر

أمّهات لديهن عدد من حالات الحمل السابقة.

الأم دون سنّ العشرين

قيام الأم بالتدخين، أو استهلاك الكحول، أو استخدام الأدوية في أثناء الحمل

الهنود الأمريكيون من أصل غير هسباني/سكان آلاسكا الأصليين، والسود من أصل غير هسباني، وسكان هاوي الأصليين/غيرهم من إثنية أو عرقية جزر المحيط الهادئ

لا مصاصة

سرير قديم أو غير آمن

فرط الحرارة (الناجم عن البطانيات أو الغرفة الساخنة)

توقّفات في التنفُّس (انقطاع النَّفَس) الذي يحتاج إلى الإنعاش

الخِداج

مرض حديث

مشاركة السرير مع أحد الوالدين أو مقدّم الرعاية (المشاركة في النوم المشترك)

مدّة قصيرة من الزمن بين حالات الحمل

الأم العازبة

التدخين في المنزل

أغطية الفراش الطرية

عدوى السبيل التنفُّسي العلوي

المفارش المائيية

أسباب متلازمة موت الرضيع الفجائي إن سبب متلازمة موت الرضيع الفجائي غير معروف.حيث إنَّها قد تنجم عن وجود شذوذٍ في التَّحكُّم في التَّنفُّس.تظهر عندَ بعض الرُّضع المصابين بمتلازمة موت الرَّضيع الفجائي علاماتٌ تدلُّ على وجود مستويات منخفضة من الأكسجين في الدَّم، وعلى مرورهم بفتراتٍ يحدث فيها توقُّفٌ للتَّنفُّس (يسمّى انقطاع النفس). وقد جرى الرَّبط بين وضعيَّة نوم الرُّضَّع على بطنهم واستخدام الفراش الطَّري (مثل الوسائد وأغطية الصوف) مع حدوث متلازمة موت الرَّضيع الفجائي.كما أنَّ النومَ مع الرضيع على أريكة أو وسادة أو فراشٍ (انظر النوم المشترك) يزيد من خطر حدوث متلازمة موت الرَّضيع الفجائي. هل تعلم...

تشخيص متلازمة موت الرضيع الفجائي تشريح الجثة Autopsy يتعذَّرعلى الأطباء وَضع التَّشخيص دون تشريح الجثة لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى للوفاة المفاجئة وغير المتوقّعة (مثل النزف داخل الجمجمة أو التهاب السحايا أو التهاب عضلة القلب). كما يحتاج الأطباءُ إلى تقييم ما إذا كان الرَّضيع قد اختنق أو توفِّيَ نتيجة لسوء المعاملة.

الوقاية من متلازمة موت الرضيع الفجائي وضع الرضّع عندَ النوم على ظهورهم ورغم معرفة عوامل خطر حدوث مَوت الوَليدِ المُفاجِئ، إلَّا أنَّه لا توجد طريقة معينة لمنع حدوثه.ولكن، يبدو أنَّ اللجوء إلى بعض التدابير يكون مفيدًا، ولاسيَّما وضع الرضع عندَ النوم على ظهرهم على سطح نوم مستوٍ قاسٍ.لقد تراجع عددُ الوفيات الناجمة عن متلازمة موت الرَّضيع الفجائي بشكلٍ كبيرٍ نتيجةً لقيام المزيد من الآباء بوضع الرُّضَّع على ظهورهم عند النَّوم في كل مرة (انظر حملة Safe to Sleep®). قد تساعد الرعاية المنتظمة قبل الولادة في أثناء الحمل على تقليل خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ. ويمكن أن تفيد الرضاعة الطبيعية ووقاية الرضع من استنشاق الدخان الثانوي، ومن الواضح أنَّ لها مَنَافِع صحيَّة أخرى. لا يوجد دليلٌ على أنَّ وجود أجهزة مراقبة التنفُّس في المنزل يحُدُّ من خطر حدوث متلازمة موت الرضيع المُفاجِئ.لا يوجد أيضًا أي دليل يوصي بالتقميط للوقاية من متلازمة موت الرضيع المفاجئ. أمان النَّوم: الحَدُّ من مخاطر مُتلازمة مَوت الرضيع المُفاجِئ مُقتبس من أساسيات النوم الآمن للرضع: طرق لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الطفل الصادرة عن المعهد الوطني لصحّة الطفل والتنمية البشرية.

موارد للآباء الذين فقدوا رضيعًا إلى متلازمة موت الرضيع المفاجئ SIDS المشورة

مجموعات الدعم يُعاني معظمُ الآباء الذين فقدوا رضيعهم نتيجةً تعرُّضهم لمتلازمة موت الرضيع المُفاجِئ من الحزن، ولا يكونون مُستعدِّين لتكرار الفاجعة.وكثيرًا ما يشعرون بالذنب.يمكن لخوض تجربة التحقيقات التي تجريها الشرطة أو الأخصائيون الاجتماعيون أو غيرهم أن تسبب شدة نفسية إضافية. يُعدُّ تقديمُ المشورة والدَّعم من الأطباء والممرضين المُدرَّبين تدريبًا خاصًّا والآباء الآخرين، الذين فقدوا رضيعاً نتيجة حدوث متلازمة موت الرضيع المفاجئ SIDS، أمرًا مهمًا في مساعدة الوالدين على التعامل مع المأساة.يمكن للاختصاصيين أن يُوصوا بقراءة بعض المواد، وزيارة مواقع الإنترنت (مثل American SIDS Institute)، والانتساب إلى مجموعات الدَّعم لمساعدة الآباء والأمهات.