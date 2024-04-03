التأثيرات غير المباشرة على الصحة عند كبار السن

بشكل عام، تقل المشاكل الصحية عند كبار السن الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة، سواءً كانت مع العائلة، أو الأصدقاء، أو من خلال المشاركة في المناسبات العامة.فعلى سبيل المثال، يكون كبار السن المتزوجين أو الذين يعيشون مع أشخاص آخرين في منزل واحد بصحة أفضل من الذين يعيشون في وحدة.كما تتراجع نسبة دخول المستشفى ودور الرعاية عند كبار السن الذين يعيشون مع أشخاص آخرين بالمقارنة مع الذين يعيشون بمفردهم.

عندما يعيش كبار السن وحيدين، أو ينقصهم التفاعل الاجتماعي، أو كلا الأمرين، فقد لا يتمكنون من الإبلاغ عن المشاكل أو الأعراض التي تصيبهم حال حدوثها.كما قد يفتقد كبار السن لوجود من يساعدهم في تناول أدويتهم حسب تعليمات الطبيب.وقد لا يستطيعون تحضير طعام متوازن، أو حتى تناوله بسبب الإعاقات الجسدية، وقد لا يتمكنون من قيادة السيارة أو الذهاب إلى المتاجر المحلية لشراء حاجياتهم.كما يكون كبار السن الذين يعيشون في وحدة أكثر عرضة للاكتئاب.

يمكن أحيانًا للعيش مع أقارب أو أشخاص آخرين أن يُسبب بعض المشاكل.قد يلجأ كبار السن إلى إخفاء مرضهم أو التقليل من شأنه حرصًا على عدم إزعاج الآخرين.وإذا كان أحد الأشخاص الموجودين في منزل المُسن غير راضٍ عن السكنى معه، فقد يواجه كبار السن الإهمال أو سوء المعاملة (النفسية أو حتى الجسدية).