التأثيرات غير المباشرة على الصحة عند كبار السن

ويمكن لبعض الظروف التي تبدو من الناحية الظاهرية غير مرتبطة بالصحة أن تؤثر في صحة كبار السن.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشيخوخة وجودة الحياة المرتبطة بالصحة).
العلاقات الاجتماعية
بشكل عام، تقل المشاكل الصحية عند كبار السن الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة، سواءً كانت مع العائلة، أو الأصدقاء، أو من خلال المشاركة في المناسبات العامة.فعلى سبيل المثال، يكون كبار السن المتزوجين أو الذين يعيشون مع أشخاص آخرين في منزل واحد بصحة أفضل من الذين يعيشون في وحدة.كما تتراجع نسبة دخول المستشفى ودور الرعاية عند كبار السن الذين يعيشون مع أشخاص آخرين بالمقارنة مع الذين يعيشون بمفردهم.
عندما يعيش كبار السن وحيدين، أو ينقصهم التفاعل الاجتماعي، أو كلا الأمرين، فقد لا يتمكنون من الإبلاغ عن المشاكل أو الأعراض التي تصيبهم حال حدوثها.كما قد يفتقد كبار السن لوجود من يساعدهم في تناول أدويتهم حسب تعليمات الطبيب.وقد لا يستطيعون تحضير طعام متوازن، أو حتى تناوله بسبب الإعاقات الجسدية، وقد لا يتمكنون من قيادة السيارة أو الذهاب إلى المتاجر المحلية لشراء حاجياتهم.كما يكون كبار السن الذين يعيشون في وحدة أكثر عرضة للاكتئاب.
يمكن أحيانًا للعيش مع أقارب أو أشخاص آخرين أن يُسبب بعض المشاكل.قد يلجأ كبار السن إلى إخفاء مرضهم أو التقليل من شأنه حرصًا على عدم إزعاج الآخرين.وإذا كان أحد الأشخاص الموجودين في منزل المُسن غير راضٍ عن السكنى معه، فقد يواجه كبار السن الإهمال أو سوء المعاملة (النفسية أو حتى الجسدية).
العامل الثقافي
تكون معدلات الكشف عن الأمراض أعلى عند الأشخاص من ذوي التعليم الأعلى، كما يكون مآل الحالة المرضية أفضل، حتى وإن لم يجرِ اكتشاف المرض باكرًا.
العامل الاقتصادي
في الولايات المتحدة الأمريكية، يكون الفقر أكثر شيوعًا في شريحة المسنين عند المقارنة مع باقي الشرائح في التعداد العام للسكان، دون أن ننسى بأن هناك مُساعدات مالية تُقدم لكبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق نظام ميديكير، والضمان الاجتماعي، وميديكيد.لقد تمكن القسم D من برنامج ميديكير (برنامج صرف الأدوية) من جعل تكاليف الأدوية أكثر ملائمةً للعديد من كبار السن وخاصة من ذوي الدخل المنخفض.ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه البرامج، لا يزال بعض كبار السن يتحملون نفقات كبيرة، مما يجعل من الصعب دفع تكاليف الرعاية الصحية.عندما يعجز المريض عن سداد نفقات الرعاية الصحية، فقد يبقى مرضه القابل للعلاج منقوص العلاج أو بدون علاج، أو قد يُعالج بعد أن يتفاقم لمرحلة متقدمة.
هل تعلم...
الاستجابة للتغيرات المرتبطة بالعمر
قد يواجه كبار السن صعوبة في التعامل مع التغيرات العديدة التي تحدث في سياق الشيخوخة، مثل التقاعد، وفقدان الأصدقاء والأحباء، والإصابة بالأمراض.ونتيجةً لذلك، فقد يشعر الكثير من كبار السن بالوحدة، أو عدم الفائدة، أو العجز، أو الحزن.وقد يفقد المُسن الشعور باحترام أو تقدير ذاته.قد يخشى المُسن من أن يُصبح عالةً على أسرته.وقد يعاني من الاكتئاب، وخاصةً إذا أصيب بمرض يؤدي إلى عجزه جزئيًا أو كليًا، أو فقدان أحبابه وأصحابه واحدًا تلو الآخر.يمكن لهذه المشاعر أن تقلل من رغبة كبار السن بمراجعة الطبيب، مما قد يؤخر من تشخيص الأمراض.ولكن دراسةً أظهرت بأن كبار السن يواجهون هذه التحديات بشكل أفضل من الشباب.
يمكن للتغيرات المرتبطة بالتقدم في السن، بالإضافة إلى استجابة كبار السن تجاهها، أن تزيد من صعوبة معالجة الأمراض عند كبار السن.ولذلك، فإن كبار السن يستفيدون أكثر من الرعاية الطبيبة متعددة الاختصاصات، وهي الرعاية التي يقدمها فريق من اختصاصيي الرعاية الصحية الذين يعملون بالتنسيق مع بعضهم البعض.يمكن لهذا الفريق أن يكون مكونًا من أطباء، وممرضات، وخبراء رعاية اجتماعية، ومعالجين فيزيائيين، وصيادلة، وأطباء نفسيين.يقوم فريق الرعاية بتقييم حاجات الشخص، ويرسم الخطط العلاجية، وينسقها مع بعضها البعض، ويرتب شؤون تنفيذها، بما في ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية.يتحرى أعضاء الفريق العلاجي المشاكل المحتملة، ويتخذ الإجراءات لعلاجها أو الوقاية منها.