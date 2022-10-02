مؤسسات رعاية المُسنين

توفر المستشفيات الرعاية الطبية الأكثر شمولاً.وبالنسبة للمسنين على وجه الخصوص، فإن البَقاء في المستشفى يزيد من خطر حدوث بعض المشاكل، مثل العدوى، وقروح الانضغاط، والتخليط الذهني، والسلس.وبِسبب هذه المخاطر، ينبغي تجنب تنويم المسنّين في المستشفى إلا في حالات المرض الشديد.قد ينوّم المسنّون في المستشفى بعد دخولهم قسم الطوارئ، أو يقرر الطبيب قبولهم فيها.

يكلف أحد الأطباء بالإشراف على رعاية المُسن في المستشفى، ويمكن لهذا الطبيب أن يكون طبيب الرعاية الأولية، أو الطبيب الاختصاصي، أو أحد الأطباء الآخرين في المستشفى.وقد يشترك عدة أطباء في الإشراف على حالة المُسن في بعض الأحيان.كم تقدم الممرضات، المتوفرات على مدار الساعة، الكثير من الرعاية للمُسن.تتوفر الممرضة دائمًا، ولكن قد يأتي الأطباء ويذهبون في أوقات أقل انتظامًا.

وقد يساهم الكثير من الأشخاص الآخرين في تقديم الرعاية للمسن في المستشفى.ويتضمنون

يعتمد طول فترة بقاء الشخص في المستشفى على شدة مرضه، وتشخيصه، وترتيبات الرعاية بعد الخروج من المستشفى.يحدد ممارسو الرعاية الصحية المعنيون ما إذا كان هناك حاجة للرعاية المستمرة بعد الخروج من المستشفى، وما هو نوع تلك الرعاية.يمكن توفير هذه الرعاية في أحد مراكز إعادة التأهيل، أو مراكز الرعاية طويلة الأجل، أو في المنزل من قبل الممرضة الزائرة.

رعاية المراقبة هي الرعاية التي تُقدم داخل المستشفى للمسنين الذين يعانون من حالات مرضية شديدة لدرجة تحول دون عودتهم إلى المنزل، ولكنها ليست شديدة لدرجة تحقيق شروط القبول الفعلي في المستشفى.من خلال رعاية المراقبة، يمكن للممارسين إجراء فحوصات وإعطاء المُعالجَات لمدة يوم أو يومين، قبل تحديد ما إذا كان المُسن بحاجة إلى قبول في المستشفى أم لا.تجري مراقبة هؤلاء الأشخاص لفترة وجيزة في أقسام الطوارئ، أو وحدات المراقبة الخاصة، أو غرف المستشفى العادية، على الرغم من عدم دخولهم فعليًا إلى المستشفى.يُعد الفرق بين رعاية المراقبة والقبول الفعلي في المستشفى مهمًا، لأن برنامج ميديكير يعتبر رعاية المراقبة من خدمات المرضى الخارجيين.وبالتالي، فإن برنامج ميديكير لا يغطي تكاليف خدمات إعادة التأهيل بعد رعاية المراقبة.