رعاية المُسنين في المنزل

برنامج الرعاية الشاملة للمسنين The Programs for All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) هو خدمة مقدمة من برنامجي ميديكير Medicare و ميديكيد Medicaid.يتوفر برنامج الرعاية الشاملة للمسنين PACE في مناطق معينة من الولايات المتحدة فقط، وذلك للأشخاص الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر، ويستوفون معايير الولاية لطلب الرعاية في دور رعاية المسنين.تتيح الخدمات التي يقدمها برنامج الرعاية الشّاملة لكبار السن PACE لجميع المشاركين فيه تقريبًا العيش في منازلهم، مع توفير الرعاية المنزلية التمريضية إذا لزم الأمر.

يتضمن برنامج للرعاية الشّاملة لكبار السن PACE فِرقًا متعددة الاختصاصات، تضم أطباء، وممرضات، ومعالجين فيزيائيين ومهنيين، وموظفي رعاية اجتماعية، واختصاصيي تغذية، وسائقين.عادة ما يجري توفير الخدمات في مركز رعاية صحية نهارية للكبار، وتكون متاحة بشكل يومي.يوفر هذا البرنامج خدمات التنقل من وإلى المركز.وقد يجري توفير بعض الخدمات في المنزل.

انظر PACE plan search للحصول على قائمة بالولايات المشاركة والخطط المتاحة.