رعاية المُسنين في المنزل

قد يحتاج المُسنون إلى رعاية منزلية عندما يصبحون ضعفاء، لا سيما بعد الخروج من المستشفى أو العودة من مركز إعادة التأهيل.عادة ما يجري تقديم الرعاية البسيطة من قبل أفراد العائلة أو الأصدقاء أو كليهما.قد تتطلب الرعاية الأكثر تعقيدًا إشراك ممارسي الرعاية الصحية (مثل الممرضات المساعدات والمعالجين) وغيرهم (مثل المساعدين الصحيين المنزليين والاختصاصيين الاجتماعيين).عادة ما يجري تنسيق هذه الرعاية من قبل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك تحت إشراف الطبيب.قد تستدعي الحاجة تقديم الرعاية لفترة قصيرة فقط أو لفترة طويلة.ﻳﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ميديكير مثل هذه اﻟﺨﺪﻣﺎت للأشخاص المرتبطين بمنازلهم، ويعني ذلك أنهم لا يغادرون المنزل إلا ﻣﻦ أﺟﻞ حضور مواعيد اﻷﻃﺒﺎء أو ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.

قد تستدعي الحاجة وجود ممرضة لتغيير الضمادات، أو إعطاء الحقن الدوائية.

وقد تستدعي الحاجة وجود معالج فيزيائي لمساعدة المُسن على استعادة قوته، أو توازنه، أو التعافي من السكتة الدماغية.

وقد تستدعي الحاجة وجود مُساعد صحي منزلي، لمساعدة المسن على التسوق، وتحضير وجباته، والخروج من المنزل على كرسي متحرك أو سيرًا على الأقدام، أو الاستحمام.

يمكن لموظفي الخدمات الاجتماعية تحديد ما إذا كان المُسن يتلقى الخدمات التي يحتاجها، والتوصية بخدمات إضافية إذا لزم الأمر.كما يمكن لموظفي الخدمات الاجتماعية المساعدة في تنظيم تنقلات المُسن، من وإلى العيادات الطبية.

الأسرّة اليدوية والكهربائية الصورة

تستدعي الرعاية الصحية المنزلية وجود تواصل قوي ومستمر بين جميع الأشخاص المعنيين بهذه الرعاية.وينبغي إبلاغ الطبيب أو الممرضة عن أي تغييرات في حالة المُسن على الفور.

الجدول ما هي الخدمات التي يمكن توفيرها في المنزل؟

يقوم طبيب الرعاية الأوَّلية أحيانًا بتنسيق التعاون بين ممارسي الرعاية الصحية الذين يعملون معًا لتوفير رعاية أفضل للمُسنين الذين يعيشون في منازلهم ويعانون من اضطرابات أو إعاقات مزمنة.يُطلق على ذلك اسم النظام المنزلي المتمركز حول المريض patient-centered homeفي بعض الحالات، قد يكون مدير الرعاية التابع لعضو آخر في الفريق مسؤولاً عن تنسيق الرعاية الصحية.

يمكن للرعاية المنزلية أن تقلل من احتمال إدخال المسنين إلى دور الرعاية بنسبة 23٪، كما إنها تكون أقل تكلفة عندما تتم جدولة زيارات المساعدين الصحيين المنزليين والممرضات بشكل مناسب.

الشؤون المالية ﯾﻐطﻲ برنامج ميديكير Medicare ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ الصحية اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﻋﻟﯽ أﻧﮭﺎ رﻋﺎﯾﺔ ﺗﻣرﯾﺿﺔ خبيرة، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك العناية بالجروح، وﻣراﻗﺑﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت، ﻣﺛل ﻓﺷل اﻟﻘﻟب أو السكري.ولكن الإطار الزمني لهذه التغطية محدود.عندما تنتفي حاجة المُسنين للرعاية الخبيرة، فغالبًا ما يتحملون هم نفقات أية رعاية تشخصية إضافية.يمكن لتأمين اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو برنامج ميديكيد Medicaid تغطية ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ للمُسنين المؤهلين للاستفادة من ذلك.كما يمكن للمحاربين القدامى أيضًا الحصول على خدمات الرعاية المنزلية وذلك بناءً على مدى حاجتهم وتصنيف العجز لديهم. ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻟرﻋﺎﯾﺔ الصحية اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ يغطيها اﻟﺗﺄﻣﯾن، ﯾﺟب ﻋﻟﯽ اﻟطﺑﯾب اﻹﻗرار ﺑﺄن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ضرورية، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﯾدﯾﮐﯾر Medicare، ينبغي أن يكون المُسن مؤهلاً لمتطلبات اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ المنصوص عليها.

برنامج الرعاية الشّاملة لكبار السن PACE برنامج الرعاية الشاملة للمسنين The Programs for All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) هو خدمة مقدمة من برنامجي ميديكير Medicare و ميديكيد Medicaid.يتوفر برنامج الرعاية الشاملة للمسنين PACE في مناطق معينة من الولايات المتحدة فقط، وذلك للأشخاص الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر، ويستوفون معايير الولاية لطلب الرعاية في دور رعاية المسنين.تتيح الخدمات التي يقدمها برنامج الرعاية الشّاملة لكبار السن PACE لجميع المشاركين فيه تقريبًا العيش في منازلهم، مع توفير الرعاية المنزلية التمريضية إذا لزم الأمر. يتضمن برنامج للرعاية الشّاملة لكبار السن PACE فِرقًا متعددة الاختصاصات، تضم أطباء، وممرضات، ومعالجين فيزيائيين ومهنيين، وموظفي رعاية اجتماعية، واختصاصيي تغذية، وسائقين.عادة ما يجري توفير الخدمات في مركز رعاية صحية نهارية للكبار، وتكون متاحة بشكل يومي.يوفر هذا البرنامج خدمات التنقل من وإلى المركز.وقد يجري توفير بعض الخدمات في المنزل. انظر PACE plan search للحصول على قائمة بالولايات المشاركة والخطط المتاحة.

نماذج أخرى للرعاية الصحية المنزلية في السنوات القليلة الماضية، جرى تطوير العديد من نماذج الرعاية الصحية الجديدة كوسيلة للأشخاص للحصول على الرعاية الصحية المنزلية.والهدف من ذلك هو توفير جودة أعلى من الرعاية والتدبير العلاجي الذي يحافظ على بقاء كبار السن خارج المستشفيات ودور التمريض، ويسمح لكبار السن بالبقاء ضمن منازلهم ومجتمعاتهم.بشكلٍ عام، تنطوي هذه النماذج على الخدمات الصحية التقليدية في المنزل والتي جرى توسيعها لتشمل خدمات أخرى.يجري اختبار بعضٍ من هذه الاختبارات في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة، وتُعرَف باسم المشاريع الإيضاحية. نموذج Independence at Home Demonstration (IAH) هو نموذج مدعوم من قبل مراكز خدمات ميديكير وميديكيد (CMS).في هذا النموذج، يتلقى كبار السن الضعفاء الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم بسهولة الرعاية في المنزل من قبل طبيب أو ممارس رعاية صحية آخر مثل ممرضة ممارسة أو مساعد طبيب.الهدف من هذا النموذج هو إبقاء كبار السن في منازلهم وخارج المستشفى.لكي يكون كبار السن مؤهلين للحصول على هذا النموذج من الرعاية، يجب أن يكونوا غير قادرين على مغادرة منازلهم وأن تكون لديهم حالتان مزمنتان أو أكثر. يُمكن نموذج المستشفى في المنزل المنظمات من توفير رعاية بنفس مستوى تلك المقدمة في المشافي ولكن في منزل الشخص.يكون معظم المشاركين من كبار السن المصابين بمرضٍ شديد.الهدف من هذا النموذج هو تقليل عدد الأيام التي يقضيها الشخص في المستشفى، وتقليل تكاليف المشافي، وتحسين رضا المرضى، وتحسين النتائج.في معظم الحالات، يكون هؤلاء الأشخاص مستقرين بشكل عام، ولكنهم يحتاجون إلى المزيد من الرعاية الماهرة من مستوى الخدمة المقدمة في المشافي، مثل الزيارات اليومية من الطبيب أو الممرضة أو مساعد الطبيب، والمراقبة اليومية لحالتهم الطبية. يسمح نموذج الفرز الإسعافي، والعلاج، والنقل (Emergency Triage, Treat, and Transport (ET3)) الذي طورته خدمات ميديكير وميديكيد (CMS) لفرق الرعاية الإسعافية بمزيد من المرونة في تحديد المكان الذي ينبغي أن يتلقى فيه الشخص الرعاية.بدلاً من نقل الشخص إلى قسم الطوارئ في المستشفى، يمكن لفريق الرعاية الإسعافية، بالتشاور غالبًا مع الممرضة الممارسة أو مساعد الطبيب، نقل الشخص إلى مركز الرعاية العاجلة أو عيادة الطبيب أو قد يبدأ العلاج في منزل الشخص وفقًا لتوجيهات الممرضة الممارسة أو مساعد الطبيب.قد تكون الممرضة الممارسة أو الطبيب المساعد في سيارة الإسعاف أو يمكن الوصول إليهما عبر الخدمات الصحية عن بعد.