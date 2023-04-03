الإهمال الذاتي عند كبار السن

الإهمال الذاتي هو عجز كبار السن أو عدم رغبتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.ويمكن أن يشمل ذلك تجاهل النظافة الشخصية، وعدم دفع الفواتير، وعدم الحفاظ على نظافة المنزل، وعدم الحصول على الطعام أو إعداده (مما يؤدي إلى سوء التغذية)، وعدم طلب الرعاية الطبية للأعراض الخطيرة المحتملة، وعدم صرف الوصفات الطبية، وعدم تناول الأدوية (سواءً الموصوفة أو التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية)، والتغيب عن زيارات المتابعة الصحية.

يمكن لكبار السن ألا يعتنوا بأنفسهم أحيانًا.فقد يهملون تحضير الطعام، أو شراء الأدوية، أو غيرها من الضروريات اليومية، وقد لا يعتنون بنظافتهم الشخصية.تُسمى هذه المشكلة بالإهمال الذاتي.

يزيد احتمال الإهمال الذاتي عند المُسن في الحالات التالية:

إذا عاش وحيدًا وأهمل نفسه

إذا كان مصابًا باضطراب يُسبب ضعف الذاكرة أو اعتلال القدرة على اتخاذ الأحكام (مثل داء ألزهايمر)

إذا كان مُصابًا بالعديد من الاضطرابات المزمنة

إساءة استعمال الأدوية والمواد الأخرى

إذا كان يُعاني من اكتئاب شديد

ولكن بعض المُسنين لا يعانون من مشاكل طبية واضحة.ويُعد إهمال هؤلاء المسنين لأنفسهم أمرًا غير واضح الأسباب.

قد يتظاهر إهمال النفس عند المُسنين بعدم العناية بنظافة أجسامهم أو ملابسهم، أو بعدم دفع فواتير الخدمات، أو التقليل من تناول الطعام أو الشراب مما قد يُسبب التجفاف ونقص التغذية.وقد يُحجم المُسن عن زيارة الطبيب عندما تهدد حياته مشاكل صحية معينة.وحتى لو زار الطبيب، فقد يرفض العلاج، ولا يقوم بصرف الوصفات الطبية المُعطاة له، أو يتغيّب عن مواعيد زيارة الطبيب.قد تنتشر القذارة في المنزل، أو يُصبح موبوءًا بالحيوانات الضارة أو الآفات الحشرية.وفي بعض الأحيان قد يُفضي الإهمال الذاتي إلى تهديد الصحة العامة أو سلامة المُسن وجواره، كما لو تسبب إهماله بحدوث الحرائق.

قد يكون من الصعب على أفراد عائلة المسن وأصدقائه واختصاصيي الرعاية الصحية التمييز بين إهمال المُسن لنفسه وحقه في العيش باستقلالية والتمتع بالخصوصية.قد يتخذ كبار السن قرارات معيشية بوعي وإدراك كاملين.فقد يُقرر المُسن بكل بساطة العيش بطريقة يجدها الآخرون غير مرغوب بها.وفي هذا المقام، يكون موظف الرعاية الاجتماعية الشخص الأنسب للتأثير في قرار المُسن إذا تم تنبيهه من قبل أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء حول خطورة الخيار الذي اتخذه المُسن.يمكن لموظف الرعاية الاجتماعية إجراء مكالمة هاتفية مع المُسن بمجرد طلب ذلك من أحد أفراد عائلة المُسن.كما إن الاتصال بطبيب الرعاية الأولية للمُسن يعد طريقة جيدة للبدء بمناقشة المُسن في اختياراته.كما يمكن أيضًا لخدمات حماية البالغين Adult Protective Services أو وحدة الولاية المعنية بالشيخوخة (التي تتوفر أرقامها من خلال خدمة Eldercare Locator على الرقم 800-677-1116) المساعدة في تقييم السلامة في المنزل ومساعدة كبار السن في الحصول على خدمات المشورة، وأنظمة الاستجابة للطوارئ، والإحالات إلى خدمات دعم إضافية، ودخول المستشفى إذا لزم الأمر.