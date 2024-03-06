جودة الحياة عند كبار السن

كثيرًا ما تُعرف جودة الحياة على أنها الدرجة التي يتمتع بها الشخص بصحة جيدة، ويكون مرتاحًا، وقادرًا على المشاركة في المناسبات والنشاطات الخاصة.ولذلك، فهي أمر شخصي للغاية.إن ما يمكن أن يراه شخص ما على أنه جودة حياة، قد يتباين بشكل كبير مع ما يراه شخص آخر.بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص، غالبًا ما تتمحور جودة الحياة حول الصحة وخيارات الرعاية الصحية، وبالتالي عندما يعمد الأشخاص وأطباؤهم إلى اتِّخاذ قرارات حولَ المسائل الطبيَّةفينبغي عليهم وضع جودة الحياة بعين الاعتبار.

عند مناقشة جودة الحياة، ينبغي على كبار السن ومقدمي الرعاية لهم وأطبائهم أن يضعوا في اعتبارهم

أن أفضل قرارات الرعاية الصحية تختلف من شخص لآخر.

أن هذه القرارات لا تعتمد على العمر فقط.

من الضروري تجنب استخدام اللغة والمواقف التي تشير إلى التحيز ضدّ كبار السنّ (التحيز ضد المسنين ageism).على سبيل المثال، يجب على الأشخاص عدم افتراض أن شخصًا ما في عمر معين لا ينبغي أن يحصل على رعاية طبية معينة، أو عدم المشاركة في بعض الأنشطة بسبب العمر فقط.

يمكن للتحيز ضد المسنين أن يؤدي إلى فرط أو قلة رعاية، وأن يُؤثِّرُ سلبًا في نوعية الحياة.

جودة الحياة المرتبطة بالصحة تختلف الطريقة التي تُأثر بها الصحة في جودة الحياة باختلاف الشخص.تتضمن العوامل التي تساهم في تحسين نوعية الحياة المتعلقة بالصحة ما يلي: الوقاية من الأعراض المزعجة (مثل الألم، أو ضيق التنفُّس، أو الغثيان، أ أو الإمساك)

الشعور بالصحة على المستوى العاطفي (بمعنى الشعور بالسعادة، والمرونة، والهدوء)

القدرة على القيام بنشاطات الحياة اليومية التقليدية (مثل الاستحمام، وارتداء الثياب، والذهاب إلى المرحاض).

الحفاظ على علاقات وثيقة مع الأصدقاء وأفراد العائلة

الاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية

الشعور بالرضا عن الجوانب الطبية والترتيبات المالية للرعاية الصحية

التمتع بجسد صحي وامتلاك الحس الجنسي (بما في ذلك وجود علاقات حميمة) تشمل بعض العوامل التي تؤثر سلبًا في نوعية الحياة المتعلقة بالصحة ما يلي الخللُ أو الاضطراب الذهني

الإعاقة

الألم المزمن

الاعتماد على مقدمي الرعاية

العزل الاجتماعي وقد تكون هذه العوامل واضحةً للأشخاص ولأطبائهم.فعلى سَبيل المثال، يعتقد معظمُ الأشخاص أنَّ تجنُّب الألم المزمن أو التعامل معه بطريقة صحيحة هو هدف واضح للمحافظة على جودة عالية للحياة. يمكن للعوامل الأخرى مرتبطة بجودة الحياة ألا تكون واضحة، مثل نوعية العلاقات الوثيقة، والتأثيرات الثقافية، والقيم الدينية، والروحانية، والشخصية، والتجارب السابقة مع الرعاية الصحية. كما أن ثمة عوامل أخرى، مثل المحددات الاجتماعية للصحة (SDOH)، تؤثر في جودة الحياة.المحددات الاجتماعية للصحة هي الظروف التي يعيش فيها الأشخاص، ويتعلمون، ويعملون، ويلعبون، وهي تؤثِّر في مجموعة واسعة من المخاطر والمآلات الصحية. قد لا يكون من الممكن التنبؤ بكيفية تأثير بعض العوامل في جودة الحياة.بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن توقع بعض العوامل التي ستؤثر في نهاية المطاف في جودة الحياة. كما يمكن أن تتغيَّر وجهة نظر الشخص حول جودة الحياة مع تغير الظروف.فعلى سبيل المثال، قد تتغير نوعية حياة الشخص بعد وفاة الزوج/الزوجة وتؤثر في أهداف الرعاية الصحية.