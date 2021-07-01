الشيخوخة والأدوية

يمكن أن يُعزى كثير من التحسُّنات في صحة وأداء كبار السن في أثناء العقود العديدة الماضية إلى مَنَافِع الأدوية،

وتساعد اللقاحات على الوقاية من العديد من الأمراض المعدية (مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي) التي أدَّت إلى وفاة العديد من كبار السن في السابق.

غالبًا ما تكون المضادَّات الحيوية فعالة في مُعالَجَة حالات العدوى الخطيرة، بما فيها الالتهاب الرئويّ.

تساعد الأدويةُ التي تضبط ضغط الدَّم المرتفع (خافِضُات ضَغطِ الدَّم) على الوقاية من السكتات والنوبات القلبية.

تُمكِّنُ الأدويةُ التي تضبط مستويات السكر في الدَّمِ (الأنسولين وغيره من الأدوية الخافِضُة لسكر الدَّم) الملايينَ من المصابين بالسكّري من أن يعيشوا حياة طبيعية،كما تقلل هذه الأدوية أيضًا من خطر مشاكل العين والكلى التي يُمكن أن يسببها السكّري.

تُمكِّن أدوِيَة ضبط الألم والأعراض الأخرى الملايينَ من أشخاص االتهاب المَفاصِل على الاستمرار في أداء وظائفهم،

ولكن، يمكن أن يكونَ للأدوية تأثيرات غير مَقصودة أو غير مرغوبة (التأثيرات الجانبية).ابتداء من أواخر منتصف العمر، يزداد خطرُ التأثيرات الجانبية المتعلقة باستخدام الأدوية،ويكون كبارُ السن عرضةً بأكثر من مرَّتين إلى التأثيرات الجانبية للأدوية بالمُقارنة مع الأشخاص الأصغر سنًا.كما من المُحتَمل أن تكون التأثيرات الجانبية أكثر شدَّةً أيضًا، وتُؤثِّر في نوعية الحياة وتُؤدِّي إلى زيارات للطبيب ودُخول المستشفى.

يكون كبارُ السن أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية للأدوية لأسباب عديدة:

مع تقدم الأشخاص في السن، تقلّ كمية الماء الاجمالية في الجسم وتزداد كمية النسيج الدهنيّ،وهكذا، بالنسبة إلى كبار السنّ، تصل الأدوية التي تذوب في الماء إلى تراكيز أعلى بسبب وجود ماء أقل لتخفيفها، وتتراكم الأدوية التي تذوب في الدهون أكثر بسبب وجود كمية أكبر نسبيًا من النسيج الدهني نسبيًا لتخزينها (انظر توزع الدواء).

مع تقدّم الأشخاص في السنّ، تُصبح الكلى أقل قدرة على طرح الأدوية إلى البول، ويُصبح الكبد أقل قدرةً على تفكيك (استقلاب) العديد من الأدوية. (انظر استقلاب الأدوية)،وهكذا، يجري التخلصُ من الأدوية من الجسم بسرعة أقلّ (انظر التخلص من الدواء).

يأخذ كبار السنّ أدوية أكثر عادةً، ويكون لديهم اضطرابات أكثر،

ويُواجه المرضى الذين يأخذون أدوية أكثر زيادةً في خطر التفاعلات الدوائية.

أجريت دراسات قليلة على كِبار السن للمساعدة على التعرّف إلى الجرعات المناسبة من الأدوية،

ويكون كبار السن أكثر ميلًا لأن يُعانون من اضطراباتٌ طبية مزمنة قَد تتفاقم بسبب الأدوية، أو قد تؤثِّر في طريقة عمل الأدوية؛

وبسبب هذه التغيّرات المرتبطة بالعمر، يميل العديدُ من الأدوية إلى البقاء في جسم الشخص الأكبر سنًا لفترة أطول بكثير، ممَّا يؤدي إلى إطالة أمد تأثير الدواء وزيادة خطر التأثيرات الجانبية؛ولذلك، غالبًا ما يحتاج كبارُ السن إلى أخذ جرعات أقل من أدوية معيَّنة أو ربما جرعات يومية أقل،فعلى سَبيل المثال، بالنسبة إلى الديجوكسين digoxin، وهو دواء يستخدم أحيانًا لمعالجة اضطرابات معيَّنة في القلب، فهو يذوب في الماء ويجري التخلصُ منه عن طريق الكلى.ونظرًا إلى أنَّ كمية الماء في الجسم تقل ويتراجع أداء الكلى مع التقدُّم في العمر، قد تزداد تراكيزُ الديجوكسين في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة في خطر التأثيرات الجانبية (مثل الغثيان أو اضطراب نظم القلب)،وللوقاية من هذه المشكلة، قد يستخدم الأطباءُ جرعةً أصغر،أو يمكن استبدال أدوية أخرى أحيانًا.

يكُون كبار السن أكثر حساسية لتأثيرات العديد من الأدوية؛فعلى سبيل المثال، يميل كبار السن إلى أن يصبحوا أكثر نعاسًا وأكثر ميلًا للتخليط الذهني عند استعمال أدوية معيَّنة من مضادات القلق (انظر جدول الأدوية المستخدمة لعلاج اضطرابات القلق) أو الأدوية المساعدة على النوم لعلاج الأرق.تميل بعضُ الأدوية التي تُخفِّضُ ضغط الدَّم إلى أن تُخفض ضغط الدم بشكلٍ كبير أكثر عندَ كبار السن بالمقارنة مع الأشخاص الأصغر سنًا.يُمكن أن تُؤدِّي الانخفاضات الأكبر في ضغط الدَّم إلى تأثيرات جانبية، مثل الدوخة وخفَّة الرأس والسقوط؛ولذلك، ينبغي أن يقوم كبار السنّ الذين لديهم مثل هذه التأثيرات الجانبية بمناقشتها مع الطبيب.

الجدول بعضُ الأدوية التي من المرجَّح بشكل خاص أن تُسبب مشاكلَ عند كبار السنّ

للعديد من الأدوية الشائعة الاستخدام تأثيرات مضادَّة للكولين،وتنطوي هذه الأدوية على بعض مضادَّات الاكتئاب (أميتريبتيلين وإيميبرامين)، والعديد من مضادَّات الهيستامين (مثل ديفينهيدرامين، الموجود في الأدوية المُساعدة على النوم والتي تباع من دون وصفةٍ طبيةٍ، وأدوية الزكام وأدوِيَة الحساسية)، والعديد من مضادَّات الذهان (مثل الكلوربرومازين والكلوزابين).يكون كبار السن، خصوصًا الذين لديهم ضعف في الذاكرة، عرضة بشكل خاص لتأثيرات مضادات الكولين، والتي تنطوي على التَّخليط الذهنِي وتغيُّم الرؤية والإمساك وجفاف الفم وصعوبة البدء في التبوّل.تكون بعضُ تأثيرات الأدوية المضادة للكولين، مثل التقليل من الرعاش (مثلما هي الحال في معالجة داء باركنسون) والتقليل من الغثيان، مرغوبة، ولكن ليس معظمها.

مُضَادّ للفِعلِ الكوليني: ماذا يعني ذلك؟

قد يكون للدواء تأثير جانبي لأنه يتفاعل مع:

اضطراب أو عَرض أو حالة غير تلك التي يجري أخذ الدواء من أجلها (التفاعل بين الأدوية والمرض)

دواء آخر (تفاعل بين الأدوية)

الطعام (التفاعل بين الدواء والطعام)

دواء عشبي (تفاعل بين الأدوية والأعشاب الطبِّية)

نظرًا لأن كبار السن يميلون إلى أن يكون لديهم المزيد من الأمراض ويأخذون أدوية أكثر من الأشخاص الأصغر سنًا، فمن المرجح أن يكون لديهم تفاعلات بين الأدوية والمرض وتفاعلات بين الأدوية.في العديد من التفاعلات بين الأدوية والمرض، يمكن أن يؤدي أخذ دواء إلى تفاقم اضطراب أو عرض أو حالة (انظر جدول بعض الاضطرابات والأعراض التي يمكن أن تتفاقم بسبب الأدوية عند كبار السن).

الجدول بَعضُ الاضطرابات والأَعرَاض التي يمكن أن تتفاقم بسبب الأدوية عندَ كبار السن

يستطيع المرضى والأطباء والصيادلة اتخاذ خطوات للتقليل من خطر تفاعلات الأدوية والأمراض والتفاعلات الدوائية.نظرًا إلى أنَّ الأدوية والأعشاب الطبية التي تُباعُ من دُون وصفة طبية يمكن أن تتفاعل مع أدوية أخرى، يجب أن يسأل الأشخاص الطبيب أو الصيدلاني عن الجمع بين استخدام هذه الأدوية والأدوية الموصوفة.

يُمكن أن ينطوي عدم اتباع توجيهات الطبيب حول أخذ دواء (يسمى عدم الالتزام) على خطر (انظر الالتزام بالعلاج الدوائيّ).لا يجعل التقدُّم في العمر بحدّ ذاته الأشخاص أقلّ ميلاً لأن يأخذوا الأدوية وفقاً لتوجيهات الأطباء،ولكن، لا يأخذ ما يصل إلى نصف كبار السن الأدوية حسب التوجيهات.قد يُسبب عدم أخذ الدواء، أو أخذ كمية قليلة جدًا منه أو أخذ كمية كبيرة منه، مشاكل.قد يبدو أخذ كمية أقل من دواء بسبب تأثيراته الجانبية معقولاً، ولكن ينبغي على الأشخاص التحدث إلى الطبيب قبل قيامهم بأيَّة تغيرات في طريقة أخذهم للدواء.