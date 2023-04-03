الوِقايَة من إساءة معاملة المسنين والاستجابة لهم

لا يطلب كثيرٌ من كبار السنّ الذين تعرَّضوا إلى سوء المعاملة المُساعدةَ لأسبابٍ مُختلفة،فقد يشعرون بالخجل ويتردَّدون في إخبار الآخرين حول الإساءة،وقد لا يكونون قادرين على إخبار الآخرين، وذلك لأنَّ مُرتكب الإساءَة يمنعهم من استخدام الهاتف أو الوصول إلى الزوار وممارسي الرعاية الصحيَّة.إذا كان مُرتكبُ الإساءة هو مقدِّم الرعاية، قد يشعر كبار السن بأنهم يعتمدون عليه بشكل كبير أو يرغبون في حمايته، فقد يكون هُوَ أحد أبنائهم البالغين،وقد يخافون من تعرّضهم إلى المزيد من الأذى أو التخلِّي عنهم أو إجبارهم على دُخول دار لرعاية المسنّين.

ينبغي على كبار السن ألا يفكروا أبدًا أن التعرض للإساءة هو جزء طبيعي من الشيخوخة أو عند الحاجة للمساعدة.يُهدِّدُ التعرّض إلى سوء المعاملة الكرامةَ الشخصية للمُسنّ وإحساسه بالعافية، بل يُمكن أن يُكلفه حياته أيضًا.يستطيعُ أفراد العائلة والأصدقاء المساعدة، عن طريق الحفاظ على علاقات وثيقة مع المُسنّ.

يستطيعُ كبار السنّ، الذين يشعرون بالقلق حول تعرضهم إلى إساءة المعاملة، اتِّخاذ خطوات تجعل هذا الأمر أقل ميلاً للحدوث، مثل الخطوات التالية:

عَدم العيش مع شخص لديه تاريخ من السُّلُوك العنيف أو تعاطي المخدرات

البقاء على اتصال مع الأصدقاء والجيران السابقين، خُصوصًا إذا تطلَّب الأمر منهم الانتقال إلى منزل مقدم الرعاية

البقاء على اتصال مع المنظمات الاجتماعية والمحليَّة (يزيد هذا من فُرص مُلاحظة إساءة المُعالملة في حال حدوثها)

الإصرار على الاستشارات القانونية قبل توقيع أية وثائق تتعلق بالمكان الذي سيعيشون فيه، أو من يتحكم في شؤونهم المالية (يمكن أن تقوم وكالة المنطقة المحلية للشيخوخة بإحالة المُسنين للحصول على مساعدة قانونية)

إذا اعتقد كبار السن أنهم في خطر، يمكنهم الاتصال بخط ساخن لإساءة معاملة المسنين للحصول على مساعدة فورية.تتوفر قائمة بجميع قوانين الولاية المُتعلقة بإساءة معاملة المسنين وأرقام الهاتف للاتصال بهدف الإبلاغ عن إساءة المُعاملة، وذلك في المركز الوطني لإساءة معاملة المسنّين (855-500-3537 أو www.ncea.acl.gov).تُعدُّ الرابطة الوطنية لوكالات المنطقة حول الشيخوخة (202-872-0888 أو US Aging) مصدرًا جيدًا آخر للمعلومات والإحالة.إذا كان كبارُ السن لا يشعرون بأنهم عرضة للخطر، ومع ذلك يرغبون في الحصول على مُساعدة، يمكنهم التحدث حول الأمر مع الطبيب أو العامل الاجتماعي أو ممارس رعاية صحية آخر.

تقع على عاتق الأقارب والأصدقاء والمعارف مسؤولية المساعدة إذا كانوا يعرفون أو يشتبهون في إساءة المعاملة بشكلٍ قويّ، مثلما هُو الأمر بالنسبة إلى ممارسي الرعاية الصحية.لا يُنصح بالمواجهة المباشرة مع مرتكب الإساءة، وذلك لأنَّ هذا الأمر قد يُفاقِم منها.وبدلاً من ذلك، ينبغي الإبلاغ عن الحالة.إنَّ الإبلاغ عن حالات إساءة المُعاملة المشتبه بها أو المؤكدة أو الإهمال إلزامي في جميع الولايات إذا حدثت هذه الحالات في مؤسسة، وفي معظم الولايات إذا حدثت في منزل.لكل ولاية قوانين تُؤمِّن الوقاية والخدمات لمن هُم عرضة إلى سوء المُعاملة أو لديهم إعاقة أو عجز،كما أن كل ولاية لديها أيضًا قوانين تحمي الأشخاص الذين يبلغون عن إساءة مُعاملة مشتبه فيها من المقاضاة بسبب قيامهم بذلك.للإبلاغ عن سوء المُعاملة، يُمكن التواصلُ مع الجهات التالية:

في معظم الولايات: إدارة الخدمة الاجتماعية في الولاية (خدمات وِقاية البالغين Adult Protective Services)

في بضعة ولايات: وحدة الولاية للشيخُوخة

لإساءة المُعاملة ضمن مؤسسة: مكتب أمين المظالم للرعاية المحلية المديدة أو وزارة الصحة

يمكن الحُصولُ على أرقام الهواتف الخاصة بهذه الوكالات والمكاتب في أي جزء من الولايات المتحدة عن طريق الاتصال بمُحدد موقع رعاية المسنين (800-677-1116 أو www.eldercare.gov)، أو أو المركز القومي لإساءة معاملة المسنّين (855-500-3537 أو www.ncea.acl.gov)، وإعطاء عنوان مقاطعة الشخص والمدينة التي يسكن فيها أو الرمز البريدي.

في حال تأكدت إساءة معاملة المسن يُعد الفريق متعدد التخصصات (الذي يتضمن الأطباء، والممرضات، والعاملين الاجتماعيين، والمحامين، ومسؤولي إنفاذ القانون، والأطباء النفسيين، وغيرهم من الممارسين) هو الخيار الأفضل لتوفير الرعاية الناجحة. إذا كان الشخص في خطرٍ مباشر، فقد يقترح ممارسو الرعاية الصحية إدخاله إلى المستشفى، أو التدخل من قبل سلطات إنفاذ قوة القانون، أو النقل إلى منزل آمن. إذا لم يكن الشخص في خطرٍ فوري، تُتَّخَذ خطوات للتقليل من هذا الخطر ولكنها تكون أقل إلحاحًا.ويعتمد خيار التدخل على احتمال أن يتسبب الجاني بحدوث الضرر. عمومًا، ينبغي أن تكون التداخلات مصمّمة بحسب كل حالة.قد تنطوي التداخلات على: المساعدة الطبية

التعليم (مثل تعليم الضحايا حول سوء المعاملة والخيارات المتاحة لمساعدتهم وتقيدم العون في وضع خطط السلامة)

الدعم النفسي (مثل العلاج النفسي قصير المدى أو طويل المدى للضحية، وربما أفراد الأسرة لمناقشة الاكتئاب وتأثيرات الصدمة)

إنفاذ القانون والتداخلات القانونية (مثل القبض على مرتكب الجريمة، وأوامر المنع، والمشورة القانونية، بما في ذلك حماية الأصول)

السكن البديل (مثل دور مأوى المسنين والوضع في دار رعاية)

الإحالة إلى الخدمات التي توفر الدعم الأساسي (مثل النقل والمساعدات الغذائية) والحد من العزلة الاجتماعية إذا كان الضحايا مؤهلين لاتخاذ القرارات، فينبغي مساعدتهم على تحديد التداخل بأنفسهم.وإذا لم يكونوا كذلك، فينبغي على الفريق متعدد التخصصات اتخاذ معظم القرارات.تستند القرارات إلى شدة العنف، وخيارات نمط الحياة السابقة للضحية، والعواقب القانونية.في كثير من الأحيان، لا يكون هناك قرار واحد صائب.يجب على الممارس مراقبة كل حالة بعناية.