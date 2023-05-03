لماذا يُعدُّ تدخينُ التَّبغ عادة سيئة للصحَّة؟
يُدخِّنُ الأشخاصُ التَّبغَ الموجود في السجائر والسِّيجار والغليون،ويحتوي التبغُ على العديد من المواد الكيميائيَّة الضارَّة التي تُسبِّبُ مشاكل في كامل الجسم، وليس في الرِّئتينِ فقط.
التدخين هو سُلوك إدمانيّ، وذلك لأنَّ التَّبغ يحتوي على مادَّةٍ تُسمَّى النيكوتين
يُسبِّبُ التدخينُ السَّرطانَ،
وهو يزيدُ من فُرص الإصابة بنوبةٍ قلبيَّةٍ أو مرضٍ رئويّ (مثل الدَّاء الرئويّ الانسِدادي المُزمن COPD أو سرطان الرئة)
من الصعب الامتِناع عن التدخين، ولكن قد يكون من المفيد استعمال أدوية أو أن يتعلم كيفية تغيير عاداته.
يُمكن أن يُؤدِّي استنشاقُ التَّبغ من شخصٍ آخر يُدخِّنُ، ويُسمَّى هُنا التدخين السلبي، إلى المشاكل الصحيَّة نفسها التي تنجُم عن قيام الشخص بالتدخين بنفسه.
يُمكن أن يُسبِّب التدخين في أثناء الحمل الضررَ للجنين، ويُؤدِّي إلى:
وِلادة الرضيع قبلَ الأوان (ولادة الخُدَّج)
نقص الوزن عند الولادة
مشاكل في رئتي الرضيع، مثل الربو
ماذا عن السَّجائر الإلكترونية؟
تحتوي السيجارة والشيشة الإلكترونيَّة على نيكوتينٍ سائلٍ ومواد كيميائيَّة مُنكِّهة، وليس على التَّبغ،تعمل السيجارة أو الشيشة الإلكترونية على تسخين السائل ليُصبِح بُخارًا يستنشقه الشخص.
يُمكن أن يُصبِح الشخصُ مُدمنًا على السيجارة أو الشيشة الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين، والنيكوتين يُسبِّبُ الإدمان
نظرًا إلى أنَّ السيجارة أو الشيشة الإلكترونية لا تحتوي على أي شيءٍ يحترِق، لن يتعرَّض مُستخدمها إلى نفس المشاكل التي تنجُم عن الدُّخان
يبدو أنَّ بعضَ المواد في البخار، مثل THC أو أسيتات فيتامين E، تؤدي إلى إصابة شديدة في الرئة وإلى الوفاة في بعض الأحيان
من المعروف أنَّ انتشارَ السجائر والشيش الإلكترونية حديث العهد نوعًا ما، ولذلك لا يعلم الأطباء مخاطرها على المدى الطويل
ماذا لو ابتلع طفلٌ النيكوتين؟
يحتاج الطفلُ الذي تناوَلَ سيجارة أو أي شيءٍ يحتوي على النيكوتين (مثل علكة النيكوتين)، إلى مُعالجةٍ إسعافيَّةٍ،حيث سيقوم الأطباء بمُعالجة التسمُّم بالنيكُوتين عند الطفل.
ما هي تأثيراتُ التدخين؟
تأثيرات فوريَّة
لا يشعر الشخصُ بأي شيء ينجُم عن التدخين عادةً، ولكنه قد يشعر بالأمور الآتية:
المزيد من الطاقة
قُدرة أفضل على التركيز
جُوع أقلّ
إذا حاول الشخصُ التدخين، ولكنَّه لم يتعوَّد عليه بعد، قد يشعر بالتوعُّك في المعِدة أو تبيُّغ أو كليهما.
التأثيرات طويلة الأمَد
يُسبِّبُ التَّدخينُ الضررَ لكلّ عُضو في الجسم تقريبًا،وتنطوي المشاكلُ الرئيسيَّة المُرتبِطة بالتَّدخين على الآتي:
نوبة قلبية وألم في الصدر
الدَّاء الرِّئويّ الانسِدادي المُزمِن COPD، وهو مرض في الرئة يجعل من الصعَّب التنفُّس
كما يزيد التدخين من احتمال أن يتعرَّض الشخصُ إلى المشاكل التالية أيضًا:
السرطان، بالإضافة إلى سرطان الرئة
حالات من العدوى في الرئة والرَّبو
هشاشة أو تخلخُل العظام osteoporosis (مرضٌ يجعل العِظام ضعيفةً وتنكسر بسهولة)
قرحات المعِدة
السَّاد cataracts (عندما تُصبِح عدسة العين مُتغيِّمةً ببطءٍ، مما يؤدِّي إلى ضعف البصر مع مرور الزَّمن)
كما يُسبِّبُ التدخين المشاكل التالية:
جفاف الجلد وتجعُّده
ترقُّق الشعر
اصفِرار الأسنان
نقص الوَزن
أعراضُ السَّحب أو الامتناع withdrawal
قد يتعرَّض الشخص إلى السَّحب إذا امتنعَ عن التَّدخين،ويعني السحبُ أو الامتناعُ الشعورَ بالتوعُّك بعد أن يتوقَّف الشخص عن تناوُل دواء اعتاد على أخذه لفترةٍ طويلةٍ.قد يؤدي الامتناعُ عن التدخين إلى الآتي:
الرَّغبة في التدخين
تقلُّب المزاج أو القلق أو النُّعاس أو الشعور بالحزن
صُداع وصُعوبة في التركيز
ارتعاش (رُعاش tremor)
انزِعاج في المعِدة واكتساب للوزن
هل ينبغي استشارةُ الطبيب حول مسألة التدخين؟
نعم، ينبغي على الشخص استشارة طبيبه حولَ التَّدخين، ومقدار ما يُدخِّنه،
ويستطيع الطبيب:
أن يشرح لماذا يُمكن أن يُسبب التدخينُ الضررَ للجسم،
ويُمكنه أن يُساعِدَ الشخصَ على الامتِناعِ عن التَّدخين