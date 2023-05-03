يُدخِّنُ الأشخاصُ التَّبغَ الموجود في السجائر والسِّيجار والغليون،ويحتوي التبغُ على العديد من المواد الكيميائيَّة الضارَّة التي تُسبِّبُ مشاكل في كامل الجسم، وليس في الرِّئتينِ فقط.

يُمكن أن يُؤدِّي استنشاقُ التَّبغ من شخصٍ آخر يُدخِّنُ، ويُسمَّى هُنا التدخين السلبي، إلى المشاكل الصحيَّة نفسها التي تنجُم عن قيام الشخص بالتدخين بنفسه.

يُمكن أن يُسبِّب التدخين في أثناء الحمل الضررَ للجنين، ويُؤدِّي إلى:

وِلادة الرضيع قبلَ الأوان (ولادة الخُدَّج)

نقص الوزن عند الولادة

متلازمة موت الرضع الفُجائيّ sudden infant death syndrome

مشاكل في رئتي الرضيع، مثل الربو

ماذا عن السَّجائر الإلكترونية؟ تحتوي السيجارة والشيشة الإلكترونيَّة على نيكوتينٍ سائلٍ ومواد كيميائيَّة مُنكِّهة، وليس على التَّبغ،تعمل السيجارة أو الشيشة الإلكترونية على تسخين السائل ليُصبِح بُخارًا يستنشقه الشخص. يُمكن أن يُصبِح الشخصُ مُدمنًا على السيجارة أو الشيشة الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين، والنيكوتين يُسبِّبُ الإدمان

نظرًا إلى أنَّ السيجارة أو الشيشة الإلكترونية لا تحتوي على أي شيءٍ يحترِق، لن يتعرَّض مُستخدمها إلى نفس المشاكل التي تنجُم عن الدُّخان

يبدو أنَّ بعضَ المواد في البخار، مثل THC أو أسيتات فيتامين E، تؤدي إلى إصابة شديدة في الرئة وإلى الوفاة في بعض الأحيان

من المعروف أنَّ انتشارَ السجائر والشيش الإلكترونية حديث العهد نوعًا ما، ولذلك لا يعلم الأطباء مخاطرها على المدى الطويل