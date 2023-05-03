في كثير من الأحيان، تدخل الأم في المخاض بعد موت الجنين.وفي أثناء المخاض، سيرى الطبيب أن الجنين قد توفي.

في بعض الأحيان يموت الجنين ولكن لا تدخل الأم في المخاض.وقد لا تظهر أيَّة أعرَاض لفترةٍ،ولكن في أحيان أخرى تكون هناك أعراض واضحة: