ما هي ولادة أجنَّة ميتة؟
وِلادة أجنَّة ميتة هِيَ عندما تكون الأم حاملاً لعشرين أسبوعاً أو أكثر ويموت الجنين (الطفل) قبل ولادته
وهي نفس الإسقاط، فيما عدا أنَّ الأخيرَ يحدث قبل 20 أسبوعاً من عمر الحمل بينما تحدث ولادة الأجنة الميتة من بعد 20 أسبوعاً من عمر الحمل
ما الذي يسبب وِلادة أجنة ميتة؟
لا تنجُم جميع حالات ولادة الأجنة الميتة عن نفس المشكلة،ويُجري الأطباء اختبارات لمعرفة سبب الحالة،ولكنهم لا يجدون أيّ سبب غالبًا.في بعض الأحيان يكتشف الأطباء مشكلةً في المشيمة (العضو الذي يُغذي الجنين)، أو الجنين، أو جسم الأم.
مشاكل في المشيمة
عندما تنسحب المشيمة بعيداً عن الرحم في وقت مبكرٍ جدًا (انفصال المشيمة)
عَدوى في المشيمة أو بالقرب منها (عدوى في داخل السلى)
مشاكل تُسببُ نقص التروية إلى الجنين (أي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية)
نَزف
المشاكل عند الجنين
جينات أو أجسام صبغيَّة غير طبيعية
عيب خلقي
عدوى
مشاكل في جسم الأم
مرض السكّري غير المضبوط
ارتفاع ضغط الدَّم الذي يحدث في أثناء الحمل (مقدمات الانسمام الحمليّ)
استخدام مواد مثل الكوكايين أو الكحول أو التبغ
إصابات
مشكلة في تخثر الدم
مشكلة في الغُدَّة الدرقية
ما هي أعراض ولادة أجنَّة ميتة؟
في كثير من الأحيان، تدخل الأم في المخاض بعد موت الجنين.وفي أثناء المخاض، سيرى الطبيب أن الجنين قد توفي.
في بعض الأحيان يموت الجنين ولكن لا تدخل الأم في المخاض.وقد لا تظهر أيَّة أعرَاض لفترةٍ،ولكن في أحيان أخرى تكون هناك أعراض واضحة:
عَدم الشعور بحركات أو رفسات الجنين
نزف من المهبل
مغص
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك حالة من ولادة أجنة ميتة؟
ينبغي استشارة الطبيب مباشرةً إذا ظهرت أعراض وِلادة أجنَّة ميتة.حيث سيقوم الأطباء بفُحوصاتٍ للتحري عن صحَّة الجنين، مثل تصوير الرحم بالأمواج فوق الصوتية (صُور مُتحرِّكة لداخل الرَّحم).
ما الذي سيفعله الأطباء إذا كانت هناك حالة من ولادة أجنة ميتة؟
إذا ولدت الأم الجنين وخرجت معه المشيمة، لن تحتاج إلى أيَّة مُعالَجة.
إذا بقيَ الجنين أو المشيمة في جسم الأم، تحتاج الحالة إلى إخراجهما.وقد يقوم الطبيب بما يلي:
استخدام دواء يُمكنه أن يبدأ بالمخاض
إزالة الجنين والمشيمة باستخدام أدوات جراحية يجري وضعها في داخل الرحم عبر المهبل (القناة الولادية)
إذا احتاج الأطباءُ إلى القيام بإجراءٍ جراحيٍّ، سيُعطون الأم مُخدِّراً.
من الطبيعيّ أن تشعُر المرأة بالحزن والغضب والذَّنب من بعد ولادة جنين ميت،
وينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار التحدُّث مع شخصٍ آخر إذا كانت تشعر بالحزن حول فقدان صغيرها
وإذا كانت تشعر بالقلق حولَ حدوث حالة ولادة جنين ميت أخرى، ينبغي عليها استشارة الطبيب الذي يُمكنه مناقشة الفُحوصات المُحتَملة إن احتاج الأمر،
حيث ينبغي أن تُبقي في ذهنها أنَّ العديد من النساء اللواتي ولدن أجنة ميتة، تمكنَّ من الحمل ثانيةٍ وولدن صِغاراً سليمين