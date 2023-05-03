تسمى المشيمة التي تبدأ بالانسحاب بعيدًا عن الرحم قبل الولادة بانفصال المشيمة.وقد تنسحب المشيمة عن الرحم قليلًا أو كثيراً،وكلما انسحبت أكثر، ازداد الخطر بالنسبة إلى المرأة وجنينها.

يكون انفصال المشيمة أكثر ميلًا للحدوث من بعد 20 أسبوعاً من عُمر الحمل،

وإذا انسحبت المشيمة قليلًا فقط عن الرحم، قد لا ينمو الجنين بشكلٍ كاملٍ أو قد يكون هناك القليل جدًا من السائل السلوي،

إذا انسحبت المشيمة بشكلٍ كاملٍ، قد يموت الجنين

لمُعالَجة انفصال المشيمة، سيطلب الأطباءُ من المرأة البقاء في المستشفى وقد يقومون بتوليد الصغير مُبكرًا

لا يعلم الأطباءُ لماذا يحدُث انفصال المشيمة،ولكن تكون هذه الحالة أكثر ميلًا عند الحوامل بسبب:

ارتفاع ضغط الدَّم غير المضبوط

استخدام الكوكايين

حدوث انفصال للمشيمة من قبل

إصابة خطيرة في بطنك (مثل حوادث اصطدام السيارات)

تدخين التبغ