ما هِي المشيمة؟
المشيمة هِيَ العُضو الذي ينمو في الداخل والجزء العلويّ من الرَّحم عندما تكُون المرأة حاملاً
تحتوي المشيمة على الكثير من أوعية الدَّم لنقل الأكسجين والمواد المُغذِّية من الأم إلى الجنين (الطفل)
وتُشكل الأوعية الدموية في المشيمة الحبلَ السري لتربط المشيمة بالجنين
ومن بعد نحو 15 دقيقةً من الوِلادة، تنفصل المشيمة عن رحمك وتخرج عبر المهبل
وهذا هو السبب في تسميتها "الخلاص afterbirth" أيضًا.
ما هو انفِصال المشيمة؟
تسمى المشيمة التي تبدأ بالانسحاب بعيدًا عن الرحم قبل الولادة بانفصال المشيمة.وقد تنسحب المشيمة عن الرحم قليلًا أو كثيراً،وكلما انسحبت أكثر، ازداد الخطر بالنسبة إلى المرأة وجنينها.
يكون انفصال المشيمة أكثر ميلًا للحدوث من بعد 20 أسبوعاً من عُمر الحمل،
وإذا انسحبت المشيمة قليلًا فقط عن الرحم، قد لا ينمو الجنين بشكلٍ كاملٍ أو قد يكون هناك القليل جدًا من السائل السلوي،
إذا انسحبت المشيمة بشكلٍ كاملٍ، قد يموت الجنين
لمُعالَجة انفصال المشيمة، سيطلب الأطباءُ من المرأة البقاء في المستشفى وقد يقومون بتوليد الصغير مُبكرًا
لا يعلم الأطباءُ لماذا يحدُث انفصال المشيمة،ولكن تكون هذه الحالة أكثر ميلًا عند الحوامل بسبب:
ارتفاع ضغط الدَّم غير المضبوط
استخدام الكوكايين
حدوث انفصال للمشيمة من قبل
إصابة خطيرة في بطنك (مثل حوادث اصطدام السيارات)
تدخين التبغ
مشاكل مع المشيمة
تتوضَّع المشيمة في الجزء العلوي من الرحم عادةً، حيث تلتصق بشكلٍ مُحكَمٍ بجدار الرحم إلى ما بعد ولادة الصغير،وتحمل المشيمة الأكسجين والمواد المغذية من الأم إلى الجنين.
بالنسبة إلى انفصال المشيمة، (انفصال المشيمة الباكر abruptio placentae)، تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل الأوان، ممَّا يُؤدِّي إلى حدوث نزفٍ في الرحم التقليل من إمداد الجنين بالأكسجين والمُغذِّيات.يجري إدخال النساء اللواتي لديهن هذه المُضاعفَة إلى المستشفى، وقد يجري توليد الصغير مبكرًا.
بالنسبة إلى المشيمة المنزاحة، تتوضَّع المشيمة فوق عنق الرحم، في الجزء السفلي من الرحم.قد تُسبِّبُ المشيمة المنزاحة نزفًا غيرَ مؤلمٍ يبدأ فجأة بعد الأسبوع العشرين من الحمل.وقد يصبح النَّزف غزيرًا.ويجري توليد الصغير عن طريق الولادة القيصريَّة عادةً.
ما هي أعراض انفصال المشيمة؟
تستندُ الأَعرَاض إلى مدى انسحاب المشيمة عن الرحم ولكن يُمكن أن تنطوي على:
نزف مهبلي
مغص في البطن أو ألم شديد ومُفاجئ
انخفاض خطير في ضغط الدَّم (صَدمة)
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى المرأة انفصال المشيمة؟
يشتبهُ الأطباءُ في انفصال المشيمة استِنادًا إلى الأَعرَاض،
وسوف يستخدمون التصوير بالموجات فوق الصوتية لتأكيد التشخيص، ويستخدم هذا الفحص موجات صوتية للحصول على صور متحرِّكة لداخل الرحم؛
كما قد يقومون أيضًا باختبارات للدم ويتفحصون نبضات القلب عند الجنين
كيف يعالج الأطباء انفصال المشيمة؟
سوف يطلب الأطباءُ من المرأة البقاء في المستشفى والراحة على السرير حتى يتمكَّنوا من مراقبتها،قد تُعطى المرأة دواء لمساعدة رئتي طفلها على النمو في حال كان ينبغي توليد صغيرها مُبكرًا.
إذا بدأت الأَعرَاض بالتحسُّن، سيطلب الأطباء من المرأة التجوُّل في المكان وحتى يسمحون لها بالعودة إلى المنزل.
سيقوم الأطباء بتوليد الصغير بأسرع ما يمكن إذا:
استمرَّ النَّزف
كان هناك خطر على حياة الصغير
كان عمر الحمل 36 أسبوعًا أو أكثر