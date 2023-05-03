إذا رأى الأطباء أنَّ رئتي الجنين تخلَّقتا بما يكفي لولادته بشكلٍ آمنٍ (عادةً من بعد 36 أسبوعاً من عمر الحمل)، سيقومون باستخدام:

الجراحة لتوليد الصغير، وهي تُسمَّى الولادة القيصريَّة

يُحاول الأطباء إجراء الولادة القيصرية قبل أن تدخل المرأة مرحلة المخاض،حيث قد يُحرِّض المخاض النَّزفَ.

إذا كانت المرأة تنزف قبل 36 أسبوعاً من عمر الحمل:

سيطلب الأطباء من المرأة البقاء في المستشفى على السرير بهدف الراحة عادةً وذلك لمعرفة ما إذا كان النزف سيتوقَّف،

وسوف يُراقبون نبضات قلب الجنين

إذا توقف النزف، قد تتمكَّن المرأة من العودة إلى المنزل، ولكن ينبغي أن تبقى جاهزة للعودة إلى المستشفى بسرعة إذا بدأ النزف من جديد

إذا لم يتوقَّف النَّزف أو إذا كانت نبضات قلب الجنين غير طبيعية، سيلجأ الأطباء إلى الولادة القيصرية

إذا رأى الأطباء أنَّ المرأة تحتاج إلى ولادة الصغير مُبكراً، قد يأخذون عيِّنة من السائل حول الجنين (السائل السلويّ)،حيث يمكنهم تفحُّص هذا السائل لمعرفة ما إذا تخلَّقت رئتا الجنين بشكلٍ يكفي لولادته.