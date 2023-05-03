ما هِي المشيمة؟
المشيمة هِيَ العُضو الذي ينمو في الداخل والجزء العلويّ من الرَّحم عندما تكُون المرأة حاملاً
تحتوي المشيمة على الكثير من أوعية الدَّم لنقل الأكسجين والمواد المُغذِّية من الأم إلى الجنين (الطفل)
وتُشكل الأوعية الدموية في المشيمة الحبلَ السري لتربط المشيمة بالجنين
ومن بعد نحو 15 دقيقةً من الوِلادة، تنفصل المشيمة عن رحمك وتخرج عبر المهبل
وهذا هو السبب في تسميتها "الخلاص afterbirth" أيضًا.
ما هو انزياح المَشيمة؟
يحدث انزياح المشيمة placenta previa عندما تتصل المشيمة بالرحم في موضعٍ منخفضٍ جدًّا، وذلك فوق أو بالقرب من عُنق الرَّحم
وعنق الرحم هو الجزء السفلي من الرحم،وتُوجَد فيه فتحةٌ تبقى مُغلَقة بشكلٍ طبيعيٍّ في أثناء الحمل،وعندما يُصبِح الجنين جاهزاً للوِلادة، سينفتِحُ عُنق الرَّحم (يتوسَّع) ليخرُج المولود.عندما يكون هناك انزِياح للمشيمة placenta previa، تُشكِّلُ المشيمة عائقًا.
تتحسَّن هذه الحالة من تلقاء ذاتها قبل الولادة غالبًا،
وإذا لم تتحسَّن قبل الوِلادة، قد يُمزِّق الجنين المشيمة عندما يتحرك عبر عُنق الرحم نحو المهبل، ممَّا يُسبِّبُ نزفًا شديدًا
ينبغي على المرأة التي لديها انزياح المشيمة الانتظار إلى ما بعد الولادة لممارسة الجنس،-وذلك لأنَّ ممارسته مع وجود هذه الحالة يُمكن أن يُسبب النَّزفَ
مشاكل مع المشيمة
تتوضَّع المشيمة في الجزء العلوي من الرحم عادةً، حيث تلتصق بشكلٍ مُحكَمٍ بجدار الرحم إلى ما بعد ولادة الصغير،وتحمل المشيمة الأكسجين والمواد المغذية من الأم إلى الجنين.
بالنسبة إلى انفصال المشيمة، (انفصال المشيمة الباكر abruptio placentae)، تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل الأوان، ممَّا يُؤدِّي إلى حدوث نزفٍ في الرحم التقليل من إمداد الجنين بالأكسجين والمُغذِّيات.يجري إدخال النساء اللواتي لديهن هذه المُضاعفَة إلى المستشفى، وقد يجري توليد الصغير مبكرًا.
بالنسبة إلى المشيمة المنزاحة، تتوضَّع المشيمة فوق عنق الرحم، في الجزء السفلي من الرحم.قد تُسبِّبُ المشيمة المنزاحة نزفًا غيرَ مؤلمٍ يبدأ فجأة بعد الأسبوع العشرين من الحمل.وقد يصبح النَّزف غزيرًا.ويجري توليد الصغير عن طريق الولادة القيصريَّة عادةً.
ما هي أعراض انزياح المشيمة؟
نزف مفاجئ غير مُؤلم بلونٍ أحمر فاتح في مرحلة لاحقة من الحمل
ينبغي على المرأة استشارة الطبيب مباشرةً إذا كانت حاملاً ولديها نزف من المهبل، وذلك لأن حياتها وحياة جنينها قد تكونان في خطر
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى المرأة انزياح المشيمة؟
يشتبه الأطباءُ في انزياح المَشيمة إذا كان هناك نزف من المهبل بدأ من بعد 20 أسبوعاً من عمر الحمل،
وسوف يستخدمون التصوير بالموجات فوق الصوتية لتأكيد التشخيص، ويستخدم هذا الفحص الأمواج الصوتية للحصول على صور متحرِّكة لداخل الرحم؛
كما سيقوم الأطباء أيضًا في أثناء هذا الفحص التصويريّ بالتأكُّد من أنَّ المشيمة لم تنفصل عن الرحم مُبكِّراً (انفصال المشيمة placental abruption)
كيف يُعالج الأطباء انزياح المشيمة؟
إذا رأى الأطباء أنَّ رئتي الجنين تخلَّقتا بما يكفي لولادته بشكلٍ آمنٍ (عادةً من بعد 36 أسبوعاً من عمر الحمل)، سيقومون باستخدام:
الجراحة لتوليد الصغير، وهي تُسمَّى الولادة القيصريَّة
يُحاول الأطباء إجراء الولادة القيصرية قبل أن تدخل المرأة مرحلة المخاض،حيث قد يُحرِّض المخاض النَّزفَ.
إذا كانت المرأة تنزف قبل 36 أسبوعاً من عمر الحمل:
سيطلب الأطباء من المرأة البقاء في المستشفى على السرير بهدف الراحة عادةً وذلك لمعرفة ما إذا كان النزف سيتوقَّف،
وسوف يُراقبون نبضات قلب الجنين
إذا توقف النزف، قد تتمكَّن المرأة من العودة إلى المنزل، ولكن ينبغي أن تبقى جاهزة للعودة إلى المستشفى بسرعة إذا بدأ النزف من جديد
إذا لم يتوقَّف النَّزف أو إذا كانت نبضات قلب الجنين غير طبيعية، سيلجأ الأطباء إلى الولادة القيصرية
إذا رأى الأطباء أنَّ المرأة تحتاج إلى ولادة الصغير مُبكراً، قد يأخذون عيِّنة من السائل حول الجنين (السائل السلويّ)،حيث يمكنهم تفحُّص هذا السائل لمعرفة ما إذا تخلَّقت رئتا الجنين بشكلٍ يكفي لولادته.