يحدث الحمل المنتبذ عندما تلتصق البويضة المخصبة في مكان خاطئ، مثل قناة فالوب

لا يؤدي الحمل المنتبذ إلى ولادة طفل

إذا لم يُشخص ويُعالج على الفور، فقد يسبب نزفًا يهدد حياة المرأة

بالنسبة إلى الحمل السليم، يدخل النطاف البُويضة عندما تكُون في أحد البوقين الرحميين.ويصلُ البوقان الرحميان بين المبيضين (حيث يجري تخزين البويضة) والرَّحم،ومن ثمَّ تنتقل البويضة المُخصَّبة التي تكون في كيس، إلى داخل الرحم حيث تنغرز هناك وتنمُو.

الحمل المنتبذ: الحمل خارج الرحم

بالنسبة إلى الحمل خارج الرحم، لا تنغرز البويضة المُخصَّبة في الرحم،بل تنغرزُ في مكانٍ آخر،حيث قد تنغرزُ في أحد البوقين الرحميين أو في جدار الرحم أو في البطن خارج الرحم.

لا يُمكن أن تنمُو البويضة المخصَّبة بشكلٍ صحيحٍ خارج الرحم،

وسوف يتمزَّق الكيس الذي يحيط بها، وذلك من بعد فترةٍ تتراوَح عادةً بين نحو 6 إلى 16 أسبُوعاً من بدء الحمل

عندما يتمزَّق الكيس، ستنزف المرأة بشكلٍ شديدٍ،

لا ينجُو الجنين

يُمكن أن يُسبب الحمل خارج الرحم ألمًا في الجزء السفليّ من البطن ونزفاً مهبلياً،

وإذا لم تجرِ مُعالَجته، سيُشكِّل تهديدًا لحياة المرأة

تبدأ الأَعرَاض أحيَانًا قبل أن تعرف المرأة أنَّها حامل،

ولإنقاذ حياتها، يقوم الأطباء بجراحةٍ أو يعطونها دواءً لتقليص الحمل خارج الرحم