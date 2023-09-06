ما الذي يحدُث في أثناء الولادة القيصريَّة؟

ما الذي يحدُث في أثناء الولادة القيصريَّة؟

قد يجتمع عدَّة أطباء في غرفة الولادة القيصريَّة، بما في ذلك:

اختصاصيّ الوِلادة (الطبيب الذي يُقدِّم الرعاية للحامِل ويقوم بتوليدها)

اختصاصيّ التخدير (الطبيب الذي يُعطي المرأة الأدويةَ المُسكِّنة للألم، ويجعلها تنام تمهيدًا للجراحة)

في بعض الأحيان، اختصاصيّ الأطفال (طبيب يعتني بالصِّغار والأطفال)

المُمرضات

سوف يُعطي الأطباءُ المرأةَ دواءً يجعلها لا تشعر بالألم في أثناء الجراحة،وسيقومون بحقن دواء مُخدِّر في ظهرها عادةً،حيث يحُول هذا الدواء المُخدِّر دُون أن تشعر بالألم تحت منطقة الخصر.

سوف يسحبُ الأطبَّاءُ الصغير عبر شقٍّ جراحيٍّ في البطن والرَّحم،ويُمكن أن يكون هذا الشقّ في الجزء السفليّ أو العلويّ من الرَّحِم:

شقّ جراحي سفليّ: وهو أكثر شُيوعًا،فهو يُسبِّب نزفًا أقلّ، ويشفى بشكلٍ أفضل عادةً.

شق جراحيّ علويّ: يستخدمه الأطباء فقط عند الضرورة، وذلك في الحالات التالية على سبيل المثال:

عندما يكون هناك انزِياح للمشيمة placenta previa (أي عندما ترتبِطُ المشيمة بالجزء الخطأ من رحِم المرأة)

عندما يكون الجنينُ في وضعية جانبية في الرَّحم

عندما تجري ولادة الجنين بشكلٍ مبكِّرٍ جدًا

عندما يكون لدى الصغير عَيب خلقيّ

يقوم الأطباءُ بإغلاق الشق الجراحيّ في الرَّحم والبطن باستخدام الغُرَز،ويُقدِّمون للمرأة مُضادَّات حيويَّة، ويقومون بنقل للدَّم للتعويضِ عن الدَّم الذي فقدتهُ إذا احتاجت إلى ذلك.

كما يطلب الطبيبُ من المرأة المشي في المكان بعد فترةٍ وجيزةٍ من الولادة القيصريَّة،فالمشي يُساعِدُ على منع تشكُّل جلطات الدَّم في الساقين أو الحوض.يمكن للجلطات الدَّموية أن تنتقل إلى الرئتينِ وتُسبِّبُ مشاكل خطيرة.