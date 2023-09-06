ما هِي الولادةُ القيصرية؟
الوِلادةُ القيصريَّة هي جراحة لتوليد الجنين من خلال شقّ يُحِدثُه الطبيب في البطن والرَّحِم.
لماذا تَحتاج الحاملُ إلى الولادة القيصريَّة؟
قد تحتاج الحاملُ إلى الوِلادة القيصريَّة إذا رأى الطبيب أنَّها ستكون أكثر أمانًا لها ولجنينها من الولادة عن طريق المهبل، وذلك في الحالات التالية مثلاً:
عندما يستمر المخاضُ لوقت طويل
عندما يكون الجنينُ في وضعية غير عادية، مثل المجيء المقعديّ breech (مُؤخِّرة الجنين أولاً)
يكون الجنينُ معرضًا للخطر (الضائقة الجنينيَّة)، ويحتاجُ إلى توليده مُباشرةً
عندما تنزف الحاملُ بغزارة
إذا خضعت في السابق إلى ولادةٍ قيصريَّةٍ
هل يُمكن الولادة عن طريق المهبل إذا خضعت المرأة لولادةٍ قيصريَّةٍ في السابق؟
قد تستطيع المرأة الوِلادة عن طريق المهبل إذا خضعت إلى ولادة قيصريَّة لمرَّةٍ واحدةٍ فقط في السَّابق، وكان الشقّ الجراحيّ في الجزء السفليّ من الرَّحِم.ولكن، إذا خضعت المرأة إلى أكثر من ولادةٍ قيصريَّةٍ، يرغب مُعظم الأطبَّاء بأن تخضع إلى ولادةٍ قيصريَّة لأيَّة حالات حملٍ إضافيَّةٍ.سيُساعِدُ الطبيب المرأةَ على تحديد ما هو نوع الولادة الأكثر سلامةً لها ولصغيرها.
ما الذي يحدُث في أثناء الولادة القيصريَّة؟
قد يجتمع عدَّة أطباء في غرفة الولادة القيصريَّة، بما في ذلك:
اختصاصيّ الوِلادة (الطبيب الذي يُقدِّم الرعاية للحامِل ويقوم بتوليدها)
اختصاصيّ التخدير (الطبيب الذي يُعطي المرأة الأدويةَ المُسكِّنة للألم، ويجعلها تنام تمهيدًا للجراحة)
في بعض الأحيان، اختصاصيّ الأطفال (طبيب يعتني بالصِّغار والأطفال)
المُمرضات
سوف يُعطي الأطباءُ المرأةَ دواءً يجعلها لا تشعر بالألم في أثناء الجراحة،وسيقومون بحقن دواء مُخدِّر في ظهرها عادةً،حيث يحُول هذا الدواء المُخدِّر دُون أن تشعر بالألم تحت منطقة الخصر.
سوف يسحبُ الأطبَّاءُ الصغير عبر شقٍّ جراحيٍّ في البطن والرَّحم،ويُمكن أن يكون هذا الشقّ في الجزء السفليّ أو العلويّ من الرَّحِم:
شقّ جراحي سفليّ: وهو أكثر شُيوعًا،فهو يُسبِّب نزفًا أقلّ، ويشفى بشكلٍ أفضل عادةً.
شق جراحيّ علويّ: يستخدمه الأطباء فقط عند الضرورة، وذلك في الحالات التالية على سبيل المثال:
عندما يكون هناك انزِياح للمشيمة placenta previa (أي عندما ترتبِطُ المشيمة بالجزء الخطأ من رحِم المرأة)
عندما يكون الجنينُ في وضعية جانبية في الرَّحم
عندما تجري ولادة الجنين بشكلٍ مبكِّرٍ جدًا
عندما يكون لدى الصغير عَيب خلقيّ
يقوم الأطباءُ بإغلاق الشق الجراحيّ في الرَّحم والبطن باستخدام الغُرَز،ويُقدِّمون للمرأة مُضادَّات حيويَّة، ويقومون بنقل للدَّم للتعويضِ عن الدَّم الذي فقدتهُ إذا احتاجت إلى ذلك.
كما يطلب الطبيبُ من المرأة المشي في المكان بعد فترةٍ وجيزةٍ من الولادة القيصريَّة،فالمشي يُساعِدُ على منع تشكُّل جلطات الدَّم في الساقين أو الحوض.يمكن للجلطات الدَّموية أن تنتقل إلى الرئتينِ وتُسبِّبُ مشاكل خطيرة.
ما مدى أمان الولادة القيصريَّة؟
تُساعِدُ الأدويةُ ونقل الدَّم على أن تُصبِحَ الولادة القيصريَّة آمنةً،وبالمُقارنةِ مع الوِلادة عن طريق المهبل، تُسبِّب الولادة القيصريَّة المشاكل التالية:
المَزيد من الألم من بعدِ الوِلادة
إقامة لفترةٍ أطوَل في المستشفى
فترةً أطول للتعافي