سرطان المبيض هو السرطان الذي يُصيب المبيضين.يرتبط هذا السرطان بسرطان بوق فالوب، الذي ينشأ في الأنابيب التي تتجه من المبيضين إلى الرحم.كما أنه مرتبط أيضًا بالسرطان الصِّفاقي، وهو سرطان يصيب النُّسج التي تُبطِّن جدار البطن
ما هُوَ سرطان المبيض؟
سرطان المبيض هو سرطان يُصيب المبيض عندَ المرأة،والمبيضان هما الغدتان الجنسيتان اللتان تحتفظان ببويضات المرأة.
يحدث سرطان المبيض عند النساء بين 50 و70 عامًا من العمر عادةً
من الصعب اكتشاف سرطان المبيض مُبكِّرًا لأنه غالبًا لا يسبب أعراضًا في البداية
لمُعالجة سرطان المبيض، يستأصل الأطباءُ المبيضين معًا والبوقين الرحميين معًا والرحم عادةً.
الأعضاءُ التناسلية الداخلية الأنثويَّة
ما هِيَ أعراضُ سرطان المبيض؟
قد يكون العَرَض الأول هو انزعاجٍ في منطقة أسفل البطن وذلك بسبب زيادة حجم المبيض،
وقد تنطوي الأَعرَاضُ المُبكرة الأخرى على:
تطبُّل البطن
عَدم الشعور بالجوع
آلام غازيَّة (بسبب امتلاء المعدة أو الأمعاء بالغاز)
ألم الظهر
قد تنطوي الأَعرَاضُ اللاحقة على:
انتفاخ البطن
ألم في الجزءِ السفليّ من البطن
نقص في الوَزن
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى المرأة سرطان المبيض؟
يُمكن أن يصعُب اكتشاف سرطان المبيض مُبكرًا نظرًا إلى عدم وجود الكثير من الأعراض الواضحة،وقد لا يجد الطبيب أي شيء غير طبيعي في أثناء الفحص المنتظم؛وبين حينٍ وآخر، قد يكتشفُ الطبيبُ أن أحد المبيضين يبدو أكبر من حجمه الطبيعي.
إذا اشتبه الطبيب في احتمال سرطان المبيض، ستخضع المرأة عادةً إلى:
إذا بدت نتائج تخطيط الصدى كما لو أن هناك سرطان، قد يقوم الطبيب بالفحوصات الآتية:
التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لمعاينة المواقع التي يحتمل أن السرطان انتشر إليها
اختبارات الدم
كيف يُعالج الأطبَّاءُ سرطانَ المبيض؟
يُعالجُ الأطباءُ سرطان المبيض عن طريق الجراحة، وعادةً ما يستأصلون:
المَبيضين
البوقين الرحميين
الرحم
ثُمَّ يُعطون المرأة المُعالجة الكِيميائيَّة عادةً لتخريب أي سرطان متبقي.
استنادًا إلى مكان انتشار السرطان، قد يستخدِمُ الأطباءُ المُعالجة الكيميائية بدلًا من الجراحة أو قبلها.
غالبًا ما يعود سرطان المبيض من بعد المُعالجة إلَّا إذا جرى الكشف عنه مُبكِّرًا،ويستخدم الأطباء المُعالجة الكِيميائيَّة لمُعالجة سرطان المبيض الذي يعود.
كيف يمكن الوقاية مِن سرطان المبيض؟
يُوجَد لدى بعض النساء جينات تزيد من خطر سرطان المبيض،تسمى هذه الجينات BRCA1 و BRCA2.كما إنها تزيد أيضًا من خطر سرطان الثَّدي.إذا كان لدى المرأة أفرادٌ من العائلة أُصيبوا بسرطان الثدي أو سرطان المبيض، ينبغي عليها استشارة الطبيب حول الاختبارات الجينيَّة،وإذا كان لديها أحد هذه الجينات، قد يساعد استئصال المبيضين على الوقاية من السرطان.