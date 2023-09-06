كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى المرأة سرطان المبيض؟

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى المرأة سرطان المبيض؟

يُمكن أن يصعُب اكتشاف سرطان المبيض مُبكرًا نظرًا إلى عدم وجود الكثير من الأعراض الواضحة،وقد لا يجد الطبيب أي شيء غير طبيعي في أثناء الفحص المنتظم؛وبين حينٍ وآخر، قد يكتشفُ الطبيبُ أن أحد المبيضين يبدو أكبر من حجمه الطبيعي.

إذا اشتبه الطبيب في احتمال سرطان المبيض، ستخضع المرأة عادةً إلى:

إذا بدت نتائج تخطيط الصدى كما لو أن هناك سرطان، قد يقوم الطبيب بالفحوصات الآتية: