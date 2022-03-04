ما هو ارتفاع ضغط الدَّم في أثناء فترة الحمل؟

ما هو ارتفاع ضغط الدَّم في أثناء فترة الحمل؟

عادةً ما يكون ضغط دم المرأة أقل في أثناء الحمل.قد يشير ارتفاع ضغط الدَّم بشكل محدود فقط علامةً على مشاكل للمرأة الحامل وطفلها.

هناك ثلاث أنواع لارتفاع ضغط الدَّم في أثناء فترة الحمل:

ارتفاع ضغط الدَّم المزمن: سبق أن عانت المرأة من ارتفاع ضغط الدم قبل حدوث الحمل

ارتفاع ضغط الدم الحملي: هو ارتفاع ضغط الدم الذي يبدأ بعد الأسبوع 20 من الحمل ويزول عادةً بعد بضعة أسابيع من ولادة الطفل

مقدمات الانسمام الحملي preeclampsia: هو ارتفاع ضغط الدَّم الذي يحدث في وقت متأخر من الحمل بالتزامن مع وجود مستويات غير طبيعية من البروتين في البول

يزداد خطر إصابة المرأة بارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل إذا كانت :