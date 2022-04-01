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حقائق سريعة

الطمث

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1443
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ما هُوَ الطمث؟

دورة الطمث هي عملية يمرُّ بها الجهاز التناسلي للمرأة كل شهر لإطلاق بويضة من المبيضين وجعل الحمل ممكنًا.

فترة الحيض هي النزفُ الشهري من المهبل الذي يحدث في بداية كل طمث.في أثناء الطمث، تنسلخ بطانة الرحم وتخرج على شكل دم حيضي.

تحدث الأمور الآتية في الطمث:

  • تنضج البويضة ويجري إطلاقها (عملية تسمى الإباضة)

  • تنتفخ بطانة الرحم بالأوعية الدموية بحيث تكون جاهزة لقبول البويضة إذا جرى تخصيبها عن طريق نطاف الرجل

  • تلتصق البويضة المُخصَّبة ببطانة الرحم وتبدأ بالنموأو

  • لا يجري تخصيب البويضة، ولذلك لا تلتصقُ، وتنسلخُ بطانة الرحم وتخرجُ على شكل دم طمثي

تُحسَب أيامُ الطمث من اليوم الأوَّل لدورة طمث إلى بداية دورة الطمث التاليةتستمرُّ دورة الطمث ما بين 25 إلى 35 يومًا عادةً، ولكن يمكن أن تختلف من شهرٍ إلى آخر.تستمرُّ دورة الطمث من 3 إلى 7 أيَّام عادةً.

  • يبدأ الطمث عندَ البنات في أثناء البلوغ في عمر 13 عامًا تقريبًا، ويتوقف لديهنَّ في سنّ اليأس في عمر 52 عامًا تقريبًا.

  • يطلق المبيضُ بويضةً قبل بداية الطمث بنحو 14 يوماً،

  • وتكون المرأة أكثر ميلاً للحمل إذا مارست الجنس من دون وقاية في أثناء الأيام الثلاثة قبل الإباضة (قبل نحو 17 يومًا من بداية الطمث)

ما هي المشاكل التي يمكن أن تحدث مع الطمث؟

تنطوي المشاكل الأكثر شيوعًا في الطمث على:

تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لتوقُّف الطمث على:

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.