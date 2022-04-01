دورة الطمث هي عملية يمرُّ بها الجهاز التناسلي للمرأة كل شهر لإطلاق بويضة من المبيضين وجعل الحمل ممكنًا.

فترة الحيض هي النزفُ الشهري من المهبل الذي يحدث في بداية كل طمث.في أثناء الطمث، تنسلخ بطانة الرحم وتخرج على شكل دم حيضي.

تحدث الأمور الآتية في الطمث:

تنضج البويضة ويجري إطلاقها (عملية تسمى الإباضة)

تنتفخ بطانة الرحم بالأوعية الدموية بحيث تكون جاهزة لقبول البويضة إذا جرى تخصيبها عن طريق نطاف الرجل

تلتصق البويضة المُخصَّبة ببطانة الرحم وتبدأ بالنمو أو

لا يجري تخصيب البويضة، ولذلك لا تلتصقُ، وتنسلخُ بطانة الرحم وتخرجُ على شكل دم طمثي

تُحسَب أيامُ الطمث من اليوم الأوَّل لدورة طمث إلى بداية دورة الطمث التاليةتستمرُّ دورة الطمث ما بين 25 إلى 35 يومًا عادةً، ولكن يمكن أن تختلف من شهرٍ إلى آخر.تستمرُّ دورة الطمث من 3 إلى 7 أيَّام عادةً.