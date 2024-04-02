ما الذي يُسبِّبُ البلوغ؟

ما الذي يُسبِّبُ البلوغ؟

يجري ضبط الجهاز التناسلي برمَّته، بما في ذلك البلوغ، من قِبَل الهرمونات،والهُرمونات هي مَراسيل كيميائيَّة تُصنَع في أجزاء مُعيَّنة من الجسم وتنتقل عبر الدَّم لترسل إشارات إلى أجزاء أخرى من الجسم لتقوم بوظائف معينة،

يبدأ البلوغ عند البنات عندما تتسبَّب الهرمونات التي يُطلقها الدماغ في نمو المبيضين،ثُمَّ يقوم المبيضان بإطلاق هرمون الإستروجين،ويُسبب الإِسترُوجين نموَّ الجهاز التناسلي عند البنت، بما في ذلك:

الثديين

المهبل

المبيضين (زوج من الأعضاء يجري فيهما صنع وتخزين البيوض)

الرحم (العُضو الذي يتخلق فيه الجنين قبل أن يُولَد)

يبدأ الطمث بعد بضع سنوات من بَدء سن البلوغ عادةً.