ما هُوَ البلوغ؟
البلوغ هو فترة النمو والنماء التي يكتسب فيها الأطفال والمراهقون سِمَات جسدية للبالغين، مثل الثديين أو شعر العانة، ويصبحون قادرين على إنجاب صغار.بالنسبة إلى الفتيات، عادةً ما يبدأ سن البلوغ في عمر يتراوَح بين نَحو 8½ إلى 10 سنوات ويستمر حوالى 4 سنوات.
يستنِدُ البدء في البلوغ عند البنت إلى الأمور الآتية:
الوزن: يبدأ البلوغ عند الفتيات اللواتي لديهنَّ وزن زائد مُبكرًا عادةً
التغذية: يبدأ البلوغ عند البنات اللواتي لا يحصلن على تغذية مناسبة أو لا يُمكنهن امتصاص المواد المغذية لاحقًا
التركيبة الوراثيَّة: تميل البنات من أمَّهاتٍ بدأ البلوغ لديهن مبكرًا إلى يحدث لهن الأمر ذاته أيضًا
ما الذي يُسبِّبُ البلوغ؟
يجري ضبط الجهاز التناسلي برمَّته، بما في ذلك البلوغ، من قِبَل الهرمونات،والهُرمونات هي مَراسيل كيميائيَّة تُصنَع في أجزاء مُعيَّنة من الجسم وتنتقل عبر الدَّم لترسل إشارات إلى أجزاء أخرى من الجسم لتقوم بوظائف معينة،
يبدأ البلوغ عند البنات عندما تتسبَّب الهرمونات التي يُطلقها الدماغ في نمو المبيضين،ثُمَّ يقوم المبيضان بإطلاق هرمون الإستروجين،ويُسبب الإِسترُوجين نموَّ الجهاز التناسلي عند البنت، بما في ذلك:
الثديين
المهبل
المبيضين (زوج من الأعضاء يجري فيهما صنع وتخزين البيوض)
الرحم (العُضو الذي يتخلق فيه الجنين قبل أن يُولَد)
يبدأ الطمث بعد بضع سنوات من بَدء سن البلوغ عادةً.
ما هي التغيُّرات التي تحدُث في سن البلوغ؟
تحدث التغيُّرات البدنية التالية، وتكون وفق هذا الترتيب عادةً:
أولًا، ينمو الثدي،و يحدث هذا بين عُمر 8 و13 عامًا عادةً
وبعد فترة وجيزة، يبدأ الشعر بالنمو في الإبطين والمنطقة التناسلية
تحدث طفرة نمو في طول القامة، ويتباطأ النمو عندما يبدأ الطمث عادةً
يبدأ الطمث بعد حوالى 2 إلى 3 سنوات من بداية نمو الثدي
يتوقف النمو في طول القامة عند البنات بين عمر 14 و16 عامًا عادةً
يحدث أول طمث في عمر 13 عامًا تقريبًا عادةً، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي وقت بين عمر 10 و16 عامًا.قد لا يحدث الطمث بشكلٍ منتظمٍ في البداية.ويمكن أن يحتاج الطمث إلى ما يصل لخمس سنوات ليُصبح منتظمًا.مع نمو البنات، سيتغير شكل الجسم لديهنَّ،ويزداد حجم الوركين والفخذين، ويُصبح لديهن المزيد من دهون الجسمِ،ويُعد هذا جزءًا طبيعيًا من البلوغ عند البناتِ.
معالم النموِّ الجنسيّ
في أثناء سنّ البُلوغ، يحدُث النموّ أو النضج الجنسيّ في تَسلسُلٍ مُحدَّد،ولكن يختلِف زمن البدء بحدوث التغيُّرات وسرعتها من شَخصٍ إلى آخر؛بالنسبة إلى الفتيات، يبدأ سن البلوغ في عمر يتراوَح بين نَحو 8 1/2 إلى 10 سنوات ويستمر حوالى 4 سنوات.يُبيِّنُ الرسم البياني تسلسُلاً نموذجيًا ومجَالاً طبيعيًّا لظُهور معالم النمو الجنسيّ.
ما هي المشاكل التي يُمكن أن تحدث مع البلوغ؟
تتضمن مشاكل البلوغ الهرمونات عادةً،وهناك العديد من المشاكل الهرمونيَّة المختلفة التي ينجم عنها نقص كبير في الهرمونات بحيث:
يتأخر البلوغ أو لا يبدأ على الإطلاق
وفي حالات أقل،، يكون هناك الكثير جدًا من الهرمونات ويحدث للبنات: