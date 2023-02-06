تختلِفُ مُعدَّلات الوفيات بسبب الحمل في أرجاء العالم،في الولايات المتحدة، تتوفى 24 امرأة في كل 100,000 حالة ولادة.وكان من الممكن الوِقاية من العديدِ من هذه الوفيات لو تلقَّت الأمهات رعايةً طبيةٍ في وقتٍ مُبكِّرٍ من الحمل.تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا للوفاة عند الأمَّهات على الآتي:

النَّزف (hemorrhage)

مقدمات الانسمام الحملي preeclampsia (نوع من أنواع ارتفاع ضغط الدَّم يحدُث في أثناء الحمل)

جلطات الدَّم في الرِّئتينِ

حالات العدوى

مُضَاعَفات المشاكل الصحيَّة الموجودة قبل أن تُصبِح المرأة حاملاً