ما هو الحمل عالي الخطورة؟
لا يُوجَد تعريفٌ واحد رسميّ للحمل عالي الخُطورة.بشكل عام، يعني الحمل عالي الخطورة:
أن الأمّ أو صغيرها يواجهان احتمالًا أعلى للإصابة بالمرض أو الوفاة، بالمُقارنة مع ما هُو اعتيادي.
أن المُضَاعَفاتُ قبل أو بعد الوِلادة أكثر ميلاً للحُدوث، بالمُقارنة مع ما هُو اعتيادي.
أن حالات معينة، تُسمى عوامل الخطورة، تجعل الحمل مرتفع الخطورة. يمكن أن تحدث مشاكل في أثناء الحمل وفي أثناء الوِلادة أو في الأسابيع التالية للوِلادة.
يُراقبُ الأطبَّاء حالات الحمل المُعرَّضة إلى خطرٍ شديدٍ بمُنتهى الحذر،
وإذا رأوا أنَّ الحمل مُعرَّضٌ إلى خطرٍ شديد، قد يُرسِلون الحاملَ إلى طبيبٍ اختصاصيّ أو إلى عيادةٍ أو مستشفى
يُمكن للحُصول على الرعاية الطبية المناسبة أن يؤدي إلى إنقاذ حياة الأم الحامل وجنينها
ما الذي يمكن أن يجعل الحمل مُعرَّضاً إلى خطرٍ شديدٍ؟
تنطوي بعض العَوامِل الشائعة التي تجعل الحمل مُعرَّضاً إلى خطرٍ شديدٍ على الآتي:
العُمر (تُواجِهُ الفتيات في عمر 15 عامًا أو أصغر والنِّساء في عُمر 35 عامًا أو أكبر زيادةً في الخطر)
التدخين أو مُعاقرة الخمرة أو تعاطي المُخدِّرات
النقص الشديد في الوزن أو اكتساب الوزن
التعرُّض إلى مشاكل في أثناء أيّ حمل سابِق، مثل الإسقاط، أو وِلادة خديجٍ، أو طفل بحجمٍ صغيرٍ جداً
وجود مشاكل طبية، خُصُوصًا ارتِفاع ضغط الدَّم والسكَّري واضطرابات القلب وداء الكُريَّات المنجليَّة sickle cell disease
حُدوث مشاكل في الحمل، مثلما يحدُث عندما تنمو المشيمة في المكان الخطأ أو تنفصِلُ عن جدار الرَّحم في وقتٍ مُبكِّرٍ جدًّا (المشيمة هي عُضو دائريّ مُنبسط في داخل الرحم تتَّصِلُ بالجنين عن طريق الحبل السرِّي)
الإصابة بعدوى في أثناء الحمل، بما في ذلك حالات العدوى في الكلى والعدوى المنتقلة بالجنس والكثير من حالات العدوى الأخرى
الحمل بأكثر من جنينٍ، مثل الحمل بتوأمين أو ثلاثة توائم
ما الذي يُسبِّبُ وفاة الأمهات؟
تختلِفُ مُعدَّلات الوفيات بسبب الحمل في أرجاء العالم،في الولايات المتحدة، تتوفى 24 امرأة في كل 100,000 حالة ولادة.وكان من الممكن الوِقاية من العديدِ من هذه الوفيات لو تلقَّت الأمهات رعايةً طبيةٍ في وقتٍ مُبكِّرٍ من الحمل.تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا للوفاة عند الأمَّهات على الآتي:
النَّزف (hemorrhage)
مقدمات الانسمام الحملي preeclampsia (نوع من أنواع ارتفاع ضغط الدَّم يحدُث في أثناء الحمل)
جلطات الدَّم في الرِّئتينِ
حالات العدوى
مُضَاعَفات المشاكل الصحيَّة الموجودة قبل أن تُصبِح المرأة حاملاً
ما الذي يُسبب وفاة الأجنَّة؟
تنطوي بعض الأَسبَاب الشائعة التي يمكن أن تُؤدِّي إلى وفاة الأجنَّة قبل الولادة أو بعدها مُباشرةً على الآتي:
الولادة المُبكِّرة جدًّا (أكثر من 3 أسابيع قبل الموعد الذي يُفترض أن يُولد فيه الصغير)
العُيوب الخلقيَّة
حالات العدوى
مشاكل في المشيمة (العُضو في داخل الرَّحم الذي يُزوِّدُ الجنين بالمواد المُغذِّية والدَّم)
المُضَاعَفات في أثناء الولادة، مثل عدم قدرة الصغير على التنفُّس
مُتلازمة موت الرضع الفُجائيّ sudden infant death syndrome (أي موت الرضيع السليم في أثناء نومه)
كيف يستطيعُ الأطباء معرِفة ما إذا كان الحمل مُعرَّضًا إلى خطرٍ شديدٍ؟
يُحدِّدُ الأطباء ما إذا كان الحمل مُعرَّضاً إلى خطرٍ شديدٍ في الحالات التالية:
هناك واحدٌ أو أكثر من عوامل الخطر عند الحامل
الدُّخول في مرحلة المخاض قبل أكثر من 3 أسابيع من الموعد الذي يُفترَض أن تلِد فيه الحامل
الإصابة بارتفاع ضغط الدَّم (مقدمات الانسمام الحملي)
حدُوث نزف من المهبل
كيف يعالج الأطباءُ حالات الحمل المُعرَّضة إلى خطرٍ شديدٍ؟
سيقومُ الأطباء بالتعامُل مع الحامل وحملها بعنايةٍ كبيرةٍ،وقد تحتاج الحامل إلى استشارة اختصاصيّ أو المُعاينة في عيادة خاصَّة من أجل مُعالَجة الحمل المعرَّض إلى خطر شديد.ربما ينبغي على الحامل استشارة الطبيب لمرَّات أكثر من الحوامل اللواتي لا يكون الحمل لديهنَّ مُعرضاً إلى خطرٍ شديدٍ،وقد تحتاجُ حتى إلى أن تقوم الممرضةُ بزيارتها في المنزل.
إذا كانت الحامِلُ تُعاني من مشكلةٍ طبيةٍ مُعيَّنةٍ تجعل حملها مُعرَّضاً إلى خطرٍ شديدٍ، سيقوم الأطباء بمُعالجة هذه المُشكلة.ينبغي على الحامل أن تأخذ جميع الأدويةِ التي يصِفها الطبيب وأن تتَّبِعَ أي نظامٍ غذائيّ يُحدِّدهُ لها.