الرعاية قبل الولادة هي الرعاية الطبية التي تتلقاها المرأة قبل أن تَلِد.تتضمن الرعاية قبلَ الولادة على زيارات روتينية للطبيب واختبارات روتينية،ويتحقق الطبيب من صحة المرأة وصحَّة جنينها الذي يتخلَّق.
تُساعد الزيارات والاختبارات الروتينية الطبيبَ على اكتشاف المشاكل قبل أن تُسبب أعراضًا،
وقد تحتاج المشاكل التي تكون موجودة من قبل، مثل ارتفاع ضغط الدَّم أو الربو، إلى معالجتها بطريقةٍ مختلفةٍ عندما تكون المرأة حاملًا.
سيُخبر الطبيبُ المرأة كيف تعتني بنفسها، بما في ذلك نظامها الغذائي والفيتامينات التي تحتاج إليها
وسوف تزور الطبيب مرة واحدة في الشهر في بداية الحمل، ولمرات أكثر مع اقتراب موعد الولادة،
وسيتحقق الطبيب من وزن المرأة والبول وضغط الدم عند كل زيارة.
يستخدم الأطباءُ تخطيط الصدى لمرة واحدة على الأقل في أثناء الحمل عادةً، ويستنِدُ هذا في كثير من الأحيان إلى التاريخ الصحِّي والأعراض لدى المرأة.
هل ينبغي على المرأة استشارة الطبيب قبل أن تُحاول الحمل؟
من الجيِّد أن تستشير المرأة الطبيب قبل أن تُصبِح حاملًا،حيث يستطيع الطبيب التأكد من أن الحمل سيكون آمنًا قدر الإمكان، ويساعدها على الاستعداد له.سيقُوم الطبيب بالآتي:
التحدث مع المرأة حول كيف قد يُؤثِّر الحمل في أيَّة أمراض لديها
يُعطيها أيَّة لقاحات تحتاجُ إليها
الاستفسار عن عوامل الخطر للأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الجنين (موروثة)
إذا كان لدى المرأة عوامل خطر لأمراض وراثيَّة، قد يوصي الطبيب بإجراء اختبارات دمويَّة كجزء من التحري الجيني.تتحرى هذه الفحوصات ما إذا كانت المرأة أو شريكها يحملان جينات لأمراضٍ يُمكن أن تنقلها الأم لطفلها.ويُجري بعض الأطباء هذه الاختبارات على الجميع، وذلك لأنه لا توجد عوامل خطر عند الأشخاص دائمًا.
إذا قرَّرت المرأة أن تُحاول الحمل، ينبغي عليها القيام بالآتي لمنح صغيرها الفرصة الأفضل في أن ينعم بصحة جيدة:
أخذ الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على 400 ميكروغرام على الأقل من حمض الفوليك كل يوم (تُبينُ اللصاقة كمية حمض الفوليك)
عدم استخدام التبغ أو التواجد بالقرب من شخص يُدخن
عدم شرب الكحول
تجنب تجريف التراب الذي يحتوي على فضلات القطط أو ملامسة فضلاتها، حيث يُمكن أن ينتقل إلى المرأة مرض داء المقوسات toxoplasmosis الذي يُسبب الضرر للصغير
تجنُّب التواجد بالقرب من أشخاص، خُصوصًا إذا كان لديهم أنواع معيَّنة من العدوى، مثل الحصبة الألمانيَّة أو الحُماق أو الهربس النطاقي
ما الذي سيحدُث عند أول زيارة للطبيب؟
ستزور المرأة الطبيب حالما يتراوح عمل الحمل لديها بين 6 إلى 8 أسابيع تقريبًا،ويجري تعداد أسابيع الحمل لديها ابتداءً من أول يوم لآخر طمث.
في هذه الزيارة، سيقوم الطبيب بالآتي:
تقدير موعد الولادة (اليوم الذي يتوقع فيه الطبيب ولادة الطفل، وعادةً ما يكون بعد 40 أسبوعًا من اليوم الأول لآخر طمث)
قياس طول المرأة ووزنها وضغط الدَّم
سؤالها حول صحتها والأدوية التي تأخذها والتفاصيل حول ايَّة حالات حمل سابقة
تفحص كاحليها للتحري عن التورم
إجراء فحص للحوض (داخلي) للتحقق من الأمراض أو المشاكل الأخرى
إجراء اختبار لطاخة بابانيكولاو Pap (اختبار للتَّحرِّي عن السرطان في عنق الرحم)، وذلك إذا لم تخضع المرأة إلى هذا الاختبار في الفترة الزمنية الموصى بها
أخذ عيِّنات من الدَّم والبول لاختبارها
إجراء اختبار حول العدوى المنتقلة بالجنس
ما هي الرعاية الطبية التي ستحتاج إليها المرأة في أثناء الحمل؟
ستراجع المرأة الطبيب مرات عديدة مع استمرار الحمل لديها،وبعدَ الزيارة الأولى، ستزور الطبيب:
كل 4 أسابيع حتى الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل
كلُّ أسبوعين حتى الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل
ثم مرة واحدة أسبوعيًّا حتى موعد الولادة
في كل زيارة، سيقوم الطبيب بالآتي:
قياس وزن المرأة
قياس ضغط الدم لديها
تفحص الكاحلين للتحري عن تورُّم
قياس حجم الرحم
التحقق من نبضات قلب الجنين
اختبار عيِّنة من البول حول السكَّر
عندما يتراوح عمر الحمل بين 16 إلى 20 أسبوعًا تقريبًا، سيستخدم الطبيب التصوير بالأمواج فوق الصوتية للتحقق من الأمور الآتية عند الجنين:
النبض
الجنس
الحجم والنمو
كما يُمكن أن يعطي التصوير بالأمواج فوق الصوتية معلومات حول الآتي أيضًا:
ما إذا كانت المرأة حاملاً بتوأم أو عدَّة توائم
ما إذا كان لدى الجنين أيَّة مشاكل محتملة، بما فيها العيوب الخلقية أو المشاكل في المشيمة (العضو الذي يُغذِّي الجنين)
استنادًا إلى نتائج الأمواج فوق الصوتية، قد يستخدم الطبيب هذا الفحص التصويري لأكثر من مرَّة في وقت لاحق من الحمل.
عندما يتراوح عمر الحمل بين 24 إلى 28 أسبوعًا تقريبًا، سيُجري الطبيب اختبارًا للدم للتحري عن ارتفاع سكَّر الدم (السكَّري الحمليّ)
لا تُعدُّ الأشعَّة السِّينية جزءًا منتظمًا من رعاية الحمل،وإذا احتاجت المرأة إلى الأشعَّة السِّينية، يُمكنها أن تخضع إلى واحدة بطريقة آمنة عن طريق استخدام مئزرٍ رصاصيّ lead apron لوقاية بطنها.