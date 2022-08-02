هل ينبغي على المرأة استشارة الطبيب قبل أن تُحاول الحمل؟

هل ينبغي على المرأة استشارة الطبيب قبل أن تُحاول الحمل؟

من الجيِّد أن تستشير المرأة الطبيب قبل أن تُصبِح حاملًا،حيث يستطيع الطبيب التأكد من أن الحمل سيكون آمنًا قدر الإمكان، ويساعدها على الاستعداد له.سيقُوم الطبيب بالآتي:

التحدث مع المرأة حول كيف قد يُؤثِّر الحمل في أيَّة أمراض لديها

يُعطيها أيَّة لقاحات تحتاجُ إليها

الاستفسار عن عوامل الخطر للأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الجنين (موروثة)

إذا كان لدى المرأة عوامل خطر لأمراض وراثيَّة، قد يوصي الطبيب بإجراء اختبارات دمويَّة كجزء من التحري الجيني.تتحرى هذه الفحوصات ما إذا كانت المرأة أو شريكها يحملان جينات لأمراضٍ يُمكن أن تنقلها الأم لطفلها.ويُجري بعض الأطباء هذه الاختبارات على الجميع، وذلك لأنه لا توجد عوامل خطر عند الأشخاص دائمًا.

إذا قرَّرت المرأة أن تُحاول الحمل، ينبغي عليها القيام بالآتي لمنح صغيرها الفرصة الأفضل في أن ينعم بصحة جيدة: