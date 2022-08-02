كيف تستطيع المرأة الاعتناء بنفسها بشكلٍ جيدٍ في أثناء الحمل؟
لزيادة فرص حمل صحِّي، ينبغي على المرأة زيارة الطبيب بشكلٍ منتظمٍ في أثناء الحمل، والقيام بالآتي:
تناوُل الأطعمة الصحية
أن تُحاول الحفاظ على اكتساب الوزن ضمن المدى الموصى به، وإذا كان وزنها متوسطًا، يمكنها اكتساب ما يتراوح بين 11 إلى 16 كيلوغرامًا
عدم شرب الكحول
عدم التدخين وتجنُّب استنشاق الدخان من أشخاص آخرين
أخذ الأدوية والمُكمِّلات التي ينصح الطبيب بها فقط
الحفاظ على النشاط وممارسة التمارين (ولكن تجنب الرياضات التي تنطوي على احتكاكٍ بين اللاعبين والنشاطات الخطيرة)
استشارة الطبيب في حال كان لديها أسئلة حول الأكل واكتساب الوزن والأدوية أو مسائل صحية أخرى في أثناء الحمل.
ما الذي ينبغي على المرأة تناوُله في أثناء الحمل؟
تحتاج المرأة إلى نَحو 250 سعرة حرارية إضافية كل يوم خلال فترة الحمل،يوينبغي أن تكون السعرات الحرارية الإضافية بروتينات، ويثمكن الحصول عليها من:
اللحوم أو الأسماك المطبوخة
الفاصولياء
المكسَّرات
البيض المطبوخ
الزبادي أو الجبن المصنوع من الحليب المبستر
كما ينبغي على المرأة أيضًا أن تأكل الكثير من:
الفواكه
الخضروات
الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل
ينبغي غسل الفواكه والخضروات دائمًا قبل تناولها.
ما الذي ينبغي على المرأة تجنب أكله أو شربه في أثناء الحمل؟
ينبغي تجنُّب:
المأكولات البحرية والبيض واللحوم غير المطبوخة جيدًا أو النيئة
الحليب غير المُبستَر ومنتجات الألبان
الكحول
يمكن أن تحمل المأكولات البحرية والنيئة (السوشي) والبيض واللحوم غير المطبوخة جيدًا أو النيئة أمراضًا تُسبب التوعك للحامل أو صغيرها.
تجنب تناول جميع أنواع الكحول (البيرة، والنبيذ، والخمور القوية).يمكن لشرب الكحول في أثناء الحمل أن يُلحق الضرر بالطفل عن طريق التسبب بمتلازمة الجنين الكحولي.ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الشخص معتادًا على الشرب يوميًا أو يشعر بأنه سيكون من الصعب عليه التوقف عن الشرب.إذا كانت المرأة تُفرط في شرب الكحول، يُمكن أن يُسبب التوقُّف عن الشرب فجأةً سحبَ الكحول، ولذلك ينبغي على الطبيب أن ينصحها حول كيفية الامتناع عن الشرب.
ماذا عن الزئبق في الأسماك؟
يُمكن أن يُسبب معدن الزئبق السامّ ضررًا للجنين المتخلِّق،وتحتوي أنواع كثيرة من السمك على الزئبق،وتحتوي بعض الأنواع على الزئبق بشكلٍ أكثر من الأنواع الأخرى؛ولكن، نظرًا إلى أن الأسماك هي أيضًا مصدر جيد للبروتين والمواد المغذية الأخرى التي تكون جيدةً للحامل وصغيرها، ينصح الأطباء المرأة بتناول بعض الأسماك،ولكن ينبغي عليها تناول أنواع الأسماك التي لا تحتوي على الكثير من الزئبق فقط،ولدى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قائمة بأنواع الأسماك التي يُمكن تناولها.
ما مقدار الوزن الذي ينبغي اكتسابه في أثناء الحمل؟
يستنِدُ مقدار الوزن الذي تكتسبه المرأة إلى حجمها،وينبغي أن تكتسب معظم النساء ما يتراوح بين 11 إلى 15 كيلوغرامًا في أثناء الحمل،وينبغي على النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن أن يكتسبن وزنًا أقل من هذا.ينبغي أن تحاول المرأة اكتساب فقط ما يتراوح بين 450 إلى 1.800 غرامًا تقريبًا في الثلث الأوَّل من الحمل،حيث يُمكن أن يصبح من الصعب إبطاء اكتساب الوزن في وقت لاحق من الحمل.
ينبغي على المرأة ألَّا تُحاول إنقاص وزنها في أثناء الحمل، حتى إذا كان لديها زيادة في الوزن،فالجنين يحتاجُ غلى الطعام ليتخلق وينمو.
ما الذي ينبغي على المرأة تجنُّبه في أثناء الحمل؟
في أثناء الحمل، ينبغي على المرأة تجنُّب:
الكحول
التدخين والتواجد بالقرب من مدخنين
المخدرات التي تُباع في الشارع
التراب الذي يحتوي على فضلات القطط أو فضلاتها مباشرةً
الأشخاص الذين لديهم انواع معيَّنة من العدوى، مثل الحصبة الألمانية والحماق والهربس النطاقي
لقاح الحصبة الألمانية والحُماق
يُمكن أن يُسبب دخان التبغ الضررَ للجنين،ولذلك ينبغي على الحامل عدم التدخين وتجنُّب دخان الآخرين (التدخين السلبي).
غالبًا ما يوجد عند القطط عدوى تُسمَّى داء المقوسات.وحتى القطط السليمة تستطيع حمل هذه العدوى.وتُمرِّرُ القطط داء المُقَوَّسَات في برازها ولذلك يُمكن أن تنتقل إلى المرأة عن طريق تغيير صناديق فضلات القطط أو تنظيف برازها،ويُمكن أن يُسبب داء المقوسات الضرر للأجنة في الرحم؛ولذلك إذا كانت المرأة تمتلك قطة، ينبغي أن تطلب من شخص آخر تنظيف فضلاتها أو أن ترتدي قفازات وتغسل يديها بعدها.
إذا أُصيبت المرأة بأنواع مُعيَّنة من العدوى في أثناء الحمل، يُمكن أن يتعرض الجنين إلى ضررٍ.
هل ينبغي على المرأة أن تأخذ أدوية ومكملات في أثناء الحمل؟
ينبغي على المرأة أن تأخذ فيتامينات قبل الولادة التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك كل يوم.
من الجيد أن تحاول المرأة تجنب أخذ أدوية في أثناء الحمل.هناك العديد من الأدوية التي تكون آمنة للجنين، ولكن بعضها ليس كذلك.ولا يكون الأطباء متأكدين من مدى سلامة هذه الأدوية في بعض الأحيان؛
ولكن، تُشكِّلُ أمراض كثيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكّري، خطرًا على الجنين أيضًا.من الأفضل في بعض الأحيان أن تأخذ المرأة دواءً يحافظ على صحتها وصحة الجنين حتى عندما ينطوي على شيءٍ من الخطر.ينبغي على المرأة استشارة الطبيب حول الأدوية التي تأخذها ومخاطر تلقِّي العلاج في مقابل عدم تلقِّيه.إذا كانت المرأة تأخذ دواءً خطيرًا، يستطيع الطبيب استبداله بدواء أكثر أمانًا غالبًا،وينبغي عليها استشارة الطبيب قبل أخذ أي دواء أو مكمل غذائي جديدين، بما في ذلك الأدوية التي يمكن الحصول عليها من دون وصفة طبية.
هل من الآمن ممارسة التمارين في أثناء الحمل؟
تستطيع المرأة ممارسة التمارين والحفاظ على نشاطها خلال فترة الحمل عادةً،وقد تحتاج إلى تعديل تمارين مُعيَّنة نظرًا إلى ازدياد حجم البطن لديها.ينبغي على المرأة أن تكون حذرة لتجنُّب الإصابة، خُصوصصا في البطن،وينبغي ألَّا تمارس رياضات تنطوي على احتكاك بين اللاعبين، مثل كرة السلة أو كرة القدم.
هل تستطيع المرأة ممارسة الجنس في أثناء الحمل؟
قد تشعر المرأة برغبة أكثر او أقلّ للجنس في أثناء الحمل،ويُمكنها أن تمارس الجنس بأمان في أثناء الحمل إلَّا إذا كان لديها:
نزف من المهبل
ألم في البطن
تسرُّب للسائل السَّلوي (السائل الذي يُحيط بالجنين)
تقلصات (تقلص في عضلات الرحم للمساعدة على دفع الجنين للخارج)
هل تستطيع المرأة السفر في أثناء الحمل؟
يكون الوقت الأكثر أمانًا للسفر في أثناء الحمل بين 14 و28 أسبوعًا من عمر الحمل،وينبغي ألَّا تُمضي المرأة أكثر من 6 ساعات من السفر يوميًّا.في أثناء السفر، ينبغي على المرأة:
ارتداء حزام الأمان، وضع الحزام تحت البطن
تمطيط وتمديد الساقين والكاحلين كل ساعة
لا يُنصَح بالسفر جوًا بعد 36 أسبوعًا من عمر الحمل عادةً، ويعود هذا في معظمه إلى أنَّه يمكن أن تدخل المرأة مرحلة المخاض وأن تلِدَ صغيرها بعيدًا عن موطنها.