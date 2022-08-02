ما الذي ينبغي على المرأة تناوُله في أثناء الحمل؟

ما الذي ينبغي على المرأة تناوُله في أثناء الحمل؟

تحتاج المرأة إلى نَحو 250 سعرة حرارية إضافية كل يوم خلال فترة الحمل،يوينبغي أن تكون السعرات الحرارية الإضافية بروتينات، ويثمكن الحصول عليها من:

اللحوم أو الأسماك المطبوخة

الفاصولياء

المكسَّرات

البيض المطبوخ

الزبادي أو الجبن المصنوع من الحليب المبستر

كما ينبغي على المرأة أيضًا أن تأكل الكثير من:

الفواكه

الخضروات

الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل

ينبغي غسل الفواكه والخضروات دائمًا قبل تناولها.

ما الذي ينبغي على المرأة تجنب أكله أو شربه في أثناء الحمل؟ ينبغي تجنُّب: المأكولات البحرية والبيض واللحوم غير المطبوخة جيدًا أو النيئة

الحليب غير المُبستَر ومنتجات الألبان

الكحول يمكن أن تحمل المأكولات البحرية والنيئة (السوشي) والبيض واللحوم غير المطبوخة جيدًا أو النيئة أمراضًا تُسبب التوعك للحامل أو صغيرها. تجنب تناول جميع أنواع الكحول (البيرة، والنبيذ، والخمور القوية).يمكن لشرب الكحول في أثناء الحمل أن يُلحق الضرر بالطفل عن طريق التسبب بمتلازمة الجنين الكحولي.ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الشخص معتادًا على الشرب يوميًا أو يشعر بأنه سيكون من الصعب عليه التوقف عن الشرب.إذا كانت المرأة تُفرط في شرب الكحول، يُمكن أن يُسبب التوقُّف عن الشرب فجأةً سحبَ الكحول، ولذلك ينبغي على الطبيب أن ينصحها حول كيفية الامتناع عن الشرب.