ما هُو عنق الرحم؟
عنق الرحم هو الجزء السفلي من الرحم في أعلى المهبل.يصِلُ المهبلُ الرَّحِمَ (المكان الذي ينمو فيه الجنين في أثناء الحمل) بخارِج الجسد.
ما هُو التهاب عنق الرحم؟
التهاب عنق الرحم cervicitis هُو حالة يتهيَّجُ فيها عُنق الرَّحم،
ويكون السبب عادةً هُوَ عدوى منتقلة بالجنس.
قد لا تظهر أيَّة أعراض أو قد يخرج إفراز (سائلٌ لزِجٌ) ويحدث نزف من المهبل
إذا كان لدى المرأة إفراز بلون أخضر مائلٍ إلى الأصفر أو يُشبِهُ القيح، أو نزف هُو ليس جزء من الطمث، أو كانت تُعاني من الألم في أثناء الجماع، ينبغي عليها استشارة الطبيب،
حيث سيَصِفُ الأطباءُ مُضادَّات حيوية عادةً،
لأنَّه إذا لم تجرِ مُعالجة التهاب عُنق الرَّحم، يُمكن أن ينتشر ويُسبِّب الضرر لبقيَّة الرَّحم
التشريح التناسلي الأنثوي الداخلي
ما الذي يسبب التهاب عنق الرحم؟
أنواع العدوى التي تسبب التهاب عنق الرحم
العدوى المنتقلة بالجنس مثل المُتدثِّرة، والسَّيَلان، والهربس
كما تُصِيبُ أحيانًا أنواع من العدوى المهبليَّة عُنقَ الرَّحم أيضًا، مثل الداء المهبلي البكتيري والتهاب المهبل المشعّري.
الأَسبَاب الأخرى لالتهاب عُنق الرحم
الأجسام التي تبقى في داخل المهبل لفترةٍ طويلةٍ، مثل العوازل المهبليَّة
المواد الكيميائية في حمَّامات المهبل douches أو رُهيمات منع الحمل
استخدام الواقيات الذَّكرية المصنوعة من اللاتِكس latex إذا كانت المرأة تُعاني من حساسية من اللاتِكس
ما هي أعراض التِهاب عُنق الرَّحِم؟
قد لا يسبب التهاب عنق الرَّحم أيَّة أعراض،وعندما يُسبِّب أعراضًا، قد تنطوي على الآتي:
إفراز مهبليّ قد يكون بلون أخضر مائل إلى الأصفر أو يُشبِهُ القيح
نزف مهبليّ بين كل طمث أو من بعد الجماع
ألم في أثناء الجماع وعند التبوُّل أو كليهما
احمرار حول فتحة المهبل
كيف يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كانت المرأة تُعاني من التهاب عُنق الرَّحم؟
سيشتبه الطبيب في الإصابة بالتهاب عُنق الرحم استنادًا إلى الأعراض عند المرأة،وسيقوم بتفحُّص الحوض لتأكيد الإصابة،وفي أثناء هذا الفحص، سيقوم بمُعاينة المهبل من الداخل ويُبقيه مفتوحاً باستخدام أداة صغيرة تُسمَّى المنظار.سيقٌوم الأطباء:
بأخذ عيِّنةٍ من أي إفرازٍ لتفحُّصها،
وملامسة عُنق الرَّحم بمسحةٍ قطنيَّةٍ لمعرفة ما إذا كان ينزفُ بسهولةٍ
كيف سيُعالِجُ الطبيب التِهاب عُنق الرَّحم؟
نظرًا إلى أنَّ داء السَّيلان وعدوى جرثومة المُتدثِّرة هُما أكثر الأَسبَاب المُحتَملة لالتهاب عُنق الرَّحم، سيصِفُ الطبيبُ للمريضة مُضادَّاتٍ حيويَّةٍ لعلاج هذين المرضين.يُمكن تناوُل هذه الأدوية عن طريق الفم في المنزل غالبًا، ولكن قد تحتاج المريضة إلى حُقنةٍ أيضًا.
قد يطلب الطبيبُ من المريضة اتباع التعليمات التالية:
التوقف عن ممارسة الجنس حتى تنتهي من الشوط الدوائيّ وتتحسَّن العدوى لديها
الطلب من الشريك الجنسيّ أن يخضع إلى فحوصات للتحري عن العدوى المنتقلة بالجنس
بعد مُرور فترةٍ تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، سيقوم الطبيب بفحص المريضة من جديد لمعرفة ما إذا جرى الشفاء من العدوى.
كيف يُمكن الوِقاية من التهاب عنق الرحم؟
لا يُمكن الوقاية من التهاب عُنق الرَّحم دائمًا.للتقليلِ من المخاطر، ينبغي اتباع التعليمات الآتية:
ممارسة الجنس مع شريكٍ واحدٍ فقط،
استخدام الواقي الذكري في أثناء الجماع