قد لا تظهر أيَّة أعراض أو قد يخرج إفراز (سائلٌ لزِجٌ) ويحدث نزف من المهبل

إذا كان لدى المرأة إفراز بلون أخضر مائلٍ إلى الأصفر أو يُشبِهُ القيح، أو نزف هُو ليس جزء من الطمث، أو كانت تُعاني من الألم في أثناء الجماع، ينبغي عليها استشارة الطبيب،