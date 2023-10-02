ما هُوَ نَجيج حلمة الثَّدي؟
نَجيج حلمة الثَّدي هو سائل يتسرَّب من حلمة واحدة أو الاثنتين معًا.
يمكن أن يكُون النَّجيج عكرًا أو أبيض بعض الشيء أو مُدمَّى أو سائًلا رائًقا تقريبًا
يكون نجيج حلمة الثَّدي طبيعيًا في بعض الأحيان عند النساء—كما هي الحال في نهاية الحمل أو عند الرضاعة الطبيعية
لا يكون نجيجُ حلمة الثَّدي طبيعيًا عند الأولاد والرجال على الإطلاق
ما الذي يُسبب نجيج حلمة الثَّدي؟
تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لنجيج الحلمة على:
ورم حميد في قناة اللبن (هذه الأورام ليست سرطانًا)
أصبَحت قنوات اللبن أكبر حجمًا وأكثر ثخانةً ومليئة بسائلٍ
التغيُّرات الكيسيَّة الليفيَّة (حالة تنطوي على ألم في الثدي وكيسات في الثدي وكُتل أخرى في الثدي ليست سرطانًا)
عَدوى في الثدي تحتوي على قيح
تنطوي الأَسبَاب الأقلّ شُيُوعًا لنجيج الحلمة على:
ارتفاع مستويات هرمون يسمى البرولاكتين prolactin
البرولاكتين هو هرمون يحفِّز جسمَ المرأة على إنتاج الحليب من بعد الولادة.ولكن يمكن إنتاج البرولاكتين بسبب مشاكل صحيَّة مُعيَّنة، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو الكبد، وأخذ أدوية مُعيَّنة.
متى ينبغي على المرأة استشارة الطبيب حول نجيج حلمة الثدي؟
ينبغي على المرأة استشارة الطبيب في غضون يومٍ إلى يومين إذا كان لديها نجيج من حلمة الثدي وعلامات عدوى:
احمِرار
تورُّم
إفراز من القيح (سائل رمادي أو أخضر أو أصفر أو بني يكون لزجًا ودبقًا)
ينبغي على المرأة استشارة الطبيب خلال أسبوع أو نحوه إذا كان لديها نجيج من حلمة الثدي بالإضافة إلى الأمور الآتية:
يحدث نجيج الحلمة من تلقاء نفسه، أي من دُون عصر الحلمة
إذا كانت في عمر 40 عامًا أو أكبر
يحدث النجيج من ثدي واحدٍ فقط
النجيج مُدمَّى أو بلون ورديٍّ
لدى المرأة كتلة يُمكن أن تشعر بها في الثدي
إذا كان الشخص ذكرًا
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيطرَحُ الأطبَّاءُ أسئلةً حول الأعراض والصحة،وسوف يقومون بإجراء فحص ينطوي على تفحص الثدي.
لمعرفة ما الذي يُسبب نجيج حلمة الثّدي، قد يقوم الأطباءُ بفحوصات أخرى، مثل:
اختبارات الدَّم لمعرفة مستويات الهرمونات
تفحُّص عيِّنة من النجيج تحت المجهر
التصوير بالموجات فوق الصوتية (فحص يستخدم الأمواج الصوتية للحُصول على صورةٍ مُتحركةٍ للأجزاء الداخلية من الجسم) للثدي
التصوير الشعاعي للثدي (تصوير الثدي بالأشعة السينية للتحري عن السرطان)
كيف يعالج الأطباءُ نجيج حلمة الثدي؟
سيقوم الأطباء بمُعالَجَة سبب نجيج حلمة الثدي،
وإذا كان لدى المرأة ورم غير سرطاني يُسبِّبُ نجيجَ حلمة الثدي من ثديٍ واحدٍ فقط، قد يقوم الأطباء بإزالة قناة اللبن من هذا الثَّدي.