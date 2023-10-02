متى ينبغي على المرأة استشارة الطبيب حول نجيج حلمة الثدي؟

متى ينبغي على المرأة استشارة الطبيب حول نجيج حلمة الثدي؟

ينبغي على المرأة استشارة الطبيب في غضون يومٍ إلى يومين إذا كان لديها نجيج من حلمة الثدي وعلامات عدوى:

احمِرار

تورُّم

إفراز من القيح (سائل رمادي أو أخضر أو أصفر أو بني يكون لزجًا ودبقًا)

ينبغي على المرأة استشارة الطبيب خلال أسبوع أو نحوه إذا كان لديها نجيج من حلمة الثدي بالإضافة إلى الأمور الآتية: