ما هِيَ كُتل الثدي؟
كُتل الثَّدي هي تحاديب أو زوائد أو مناطق صلبة تبدو مختلفة عن بقية الثدي.قد تُلاحِظُ المرأة وجود كتلة في الثدي عن طريق الصدفة أو في أثناء فحص الثدي.
تُعدُّ كُتل الثدي شائعة،
ومُعظَمها ليست سرطانًا،
وقد تكون الكتل مُؤلمة أو لا تُسبب الألمَ،
ويُمكن الشعور بها على أنَّها ملساءً ومستديرةً ومتحرِّكةً أو مُتكتِّلة وثخينة.
ما الذي يُسبب كُتَل الثَّدي؟
السرطانُ ليس هو السبب الأكثر شُيوعًا لكُتل الثدي.
وتنطوي الأسباب الأكثر شيوعًا لكُتل الثَّدي على:
الأورام الغديَّة الليفيَّة، وهي كُتل صغيرة طرية قابلة للحركة وغير مؤلمة ودائرية تحدث عند النساء في سنّ الإنجاب عادةً
التغيُّرات الكيسيَّة الليفيَّة، وهي تكتل عام وألم في الثديين وتنجُم عن تغيُّرات شهرية في الهرمونات الأنثوية، مثل الإستروجين والبروجسترون
تنطوي الأَسبَابُ الأقل شُيوعًا لكتل الثدي على:
عَدوى الثدي
انسداد غدة لبنيَّة بعد أن تتوقف المرأة عن الرضاعة الطبيعية
متى ينبغي استشارة الطبيب حول كتلةٍ في الثَّدي؟
ينبغي على المرأة استشارة الطبيب في غضون يوم إلى يومين في حال كانت لديها كتلة في الثَّدي والمشاكل الآتية:
احمرار وتورم وألم
قيح يتسرَّب
ينبغي على المرأة استشارة الطبيب في غضون 7 أيَّام في حال كانت لديها كتلة في الثَّدي والمشاكل الآتية:
لا تتحرَّك الكتلة في مكانها (تشعر بها عالقةً في الجلد أو الصَّدر)
تشعر بالكتلة صلبة جدًا ومتفاوتة
عُقد لمفية متورمة في الإبط لا تتحرك
ترصُّع الجلد بالقرب من الكتلة بحيث يُشبه قشرة البرتقالة
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيطرَحُ الأطبَّاءُ على المرأة أسئلةً حول الأعراض وصحتها.وسوف يقومون بإجراء فحص ينطوي على تفحص الثدي لجسّ الكتلة
ولمعرفة ما إذا كانت كتلة الثَّدي سرطانًا، سيقوم الأطباءُ بالمزيد من الفحوصات غالبًا، مثل:
التصوير بالموجات فوق الصوتية (فحص يستخدِمُ الموجات الصوتية للحصول على صورةٍ متحركةً لداخل الثَّدي)
التصوير الشعاعي للثدي (تصوير الثَّدي بالأشعَّة السينيَّة)
استنادًا إلى الأعراض ونتائج هذه الفُحوصات، قد يقوم الطبيب بما يلي:
يضعُ إبرة في الكتلة ويسحب السائل أو يأخذ عيِّنة من النسيج
يُحدث شقًا في الجلد ليأخذ جزءًا من الكتلة ويتفحصها تحت المجهر (خزعة)
كيف يُعالِجُ الأطباء كُتلَ الثدي؟
إذا كانت كُتل الثَّدي لدى المرأة هِيَ اتغيُّرات كيسيَّة ليفيَّة، قد يقوم الأطباءًُ بالأمور التالية:
بزل الكيسة بواسطة إبرة
الطلب من المرأة ارتداء حمالة صدر ليِّنة وداعمة، مثل حمالة الصدر الرياضية
الطلب من المرأة أن تأخذ دواء أسيتامينوفين أو إيبوبروفين لتخفيف الألم
إذا كانت كُتَل الثَّدي لدى المرأة هِيَ أورام غدِّية ليفيَّة، قد يقوم الأطباء بما يلي:
الجراحة لإزالة هذه الأورام
ترك الأورام من دون معالجة ولكن مع وضع جدول لزيارات منتظمة من أجل التحري عن أيَّة تغيُّرات
إذا كانت كُتل الثدي لدى المرأة هِيَ سرطان في الثدي، قد يقوم الأطباء بإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم وإعطاء أنواع أخرى من مُعالَجة السرطان، مثل المُعالجة الشعاعيَّة والمُعالجة الكِيميائيَّة والأدوية.