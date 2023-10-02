متى ينبغي استشارة الطبيب حول كتلةٍ في الثَّدي؟

متى ينبغي استشارة الطبيب حول كتلةٍ في الثَّدي؟

ينبغي على المرأة استشارة الطبيب في غضون يوم إلى يومين في حال كانت لديها كتلة في الثَّدي والمشاكل الآتية:

احمرار وتورم وألم

قيح يتسرَّب

ينبغي على المرأة استشارة الطبيب في غضون 7 أيَّام في حال كانت لديها كتلة في الثَّدي والمشاكل الآتية: