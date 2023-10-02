نظرًا إلى أنَّ سرطان الثدي شائع، يُجري الأطباءُ اختيارات لسرطان الثدي عند النساء اللواتي ليست لديهنَّ أيَّة أعراض،وتُسمَّى هذه الاختبارات فُحوصات التحرِّي.

ينبغي أن تخضع جميع النساءِ إلى فحوصات التحري عن سرطان الثَّدي،بالنسبة إلى مُعظم النساء، يبدأ الأطباء بهذه الفحوصات في عمر 40 أو 50 عامًا.تُجرَى فُحوصات التحرِّي كل عام أو عامين إلى أن تبلغ المرأة نحوَ 75 عامًا من العمر.

تنطوي فحوصات التحري عن سرطان الثَّدي على:

التصوير الشعاعيّ للثَّدي هُوَ نوع خاص من تصوير الثَّدي بالأشعة السينية،ويستخدمه الاطباءُ للتحري عن بقع غير طبيعيَّة في داخل الثديين.ينطوي التصوير الشعاعيّ للثَّدي على الخطوات الآتية:

تحتاج المرأة إلى خلع القميص وحمَّالة الصدر وأن تلبس رداءً يكون مفتوحًا من الأمام

سيقُوم فنِّي بوضع ثدي المرأة فوق لوح للأشعَّة السِّينية؛

سوف يضغط غطاء بلاستيكي على الثدي، مما يجعله مسطَّحًا قدر الإمكان

سيقوم الفني بتصوير الثَّدي بالأشعَّة السِّينية من الأعلى

قد يقوم الفني بتدوير لوح الأشعَّة السِّينية والغطاء البلاستيكي للحصول على منظر جانبي للثدي

التصوير الشعاعيّ للثَّدي هو أحد أفضل الطرائق لاكتشاف سرطان الثدي مبكرًا،ولكن لا تكُون كل البقع التي يكتشفها التصوير الشعاعيّ للثَّدي سرطانًا في الثدي.ستحتاجُ المرأة إلى فُحوصات أخرى لتحديد ما إذا كانت بُقعة غير طبيعيَّة هي سرطان الثدي.ينبغي على المرأة استشارة الطبيب حول متى ستبدأ بالخضوع إلى التصوير الشعاعيّ للثدي استنادًا إلى عمرها وصحتها.

فحص الثدي هو جزء من الفحص البدني المنتظم،في أثناء فحص الثدي، يقوم الأطباء بجسّ كل ثدي بأصابعهم في محاولةٍ لإيجاد كتل.كما سيتحرَّون أيضًا عن وجود عُقد لمفيَّة مُتضخِّمة في الإبطين وفوق عظم الترقوة.

يُمكن إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي إذا كان لدى المرأة زيادة في خطر الإصابة بسرطان الثدي.التصوير بالرنين المغناطيسي هو فحص تصويريّ يجري فيه استخدام حقل مغناطيسيّ قويّ للحُصول على صورة مُفصَّلة لداخل الجسم