ما هِيَ العدوى والخراجات في الثَّدي؟

ما هِيَ العدوى والخراجات في الثَّدي؟

عدوى الثدي هي عدوى تُصيبُ نسيجَ الثدي.

إذا لم تجرِ مُعالجة عدوى الثَّدي ، يمكن أن تُصبح خُرَاجًا في الثدي.