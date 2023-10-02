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حقائق سريعة
حقائق سريعة

العَدوى والخراجات في الثدي

(التهاب الثدي mastitis)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ربيع الأول 1445
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ما هِيَ العدوى والخراجات في الثَّدي؟

عدوى الثدي هي عدوى تُصيبُ نسيجَ الثدي.

إذا لم تجرِ مُعالجة عدوى الثَّدي ، يمكن أن تُصبح خُرَاجًا في الثدي.

  • خراج الثدي هو جيبٌ من القيح يُشكِّل كتلةً في الثدي

  • خراج في الثدي أو عَدوى

ما هي أعراض الإصابة بالثدي؟

إذا كانت المرأة تُعاني من عدوى في الثَّدي، تحدث المشاكل الآتية في منطقةٍ من ثديها:

  • إيلام عند الجسّ

  • تورُّم

  • احمرار

  • سخونة

ما الذي يسبب عَدوى الثدي؟

  • تُعدُّ عَدوى الثَّدي نادرة، ولكنها تحدث في مُعظم الأحيان عند موعد الولادة أو من بعد إصابةٍ أو جراحة.

  • تكُون المرأة أكثر ميلًا للإصابة بعدوى الثَّدي إذا كانت تُعاني من السكري أو تأخذ ستيرويدات قشريَّة (دواء للتقليل من التورم والألم)

كيف يُعالِجُ الأطباءُ عدوى أو خراجات الثَّدي؟

يطلبُ الأطباءُ من المريضة أخذ مُضادَّات حيوية لمُعالَجة العدوى،

ويقُومون بتصريف الخراج عادةً،ولتصريف الخراج، سيقوم الأطباء بالإجراءات الآتية:

  • تصوير بالموجات فوق الصوتية (اختبار يستخدم الموجات الصوتية للحُصول على صورة متحركة لأجزاء الجسم الداخلية)، وذلك لتحديد موضع الإبرة

  • تصريف الخرَّاج بإبرةٍ.

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.