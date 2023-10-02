ما هِيَ التغيرات الكيسيَّة الليفيَّة؟
التغيُّرات الكيسيَّة الليفيَّة هِيَ مجموعة من أعراض الثَّدي تنطوي على ألمٍ وكيسات (جيوب صغيرة مملوءة بسائل)، وتكتُّل عام في الثَّدي.ليست التغيرات الكيسية الليفية مرض واحد،
وهِيَ لا تُؤدِّي إلى سرطان الثَّدي.
يُمكن أن تتفاقم الأعراض في الأيام التي تسبق الطمث.
تزول التغيُّرات الكيسيَّة الليفيَّة من بعد سنّ اليأس غالبًا (عندما يتوقف الطمث عند المراة)
قد يقوم الأطباء باختبارات للتأكد من أن التغيُّرات الكيسيَّة الليفيَّة عندَ المرأة ليست سرطانًا
تكُون المرأة أكثر ميلًا لأن تحدث لديها تغيُّرات كيسية ليفيَّة في الحالات التالية:
بدأ الطمث لديها في عُمرٍ مُبكِّرٍ
أنجبت أول طفل في عمر 30 عامًا أو أكبَر
لم تُنجِب على الإطلاق
ما هي أعراض التغيُّر الكيسيّ الليفيّ؟
كُتل في الثَّدي عندَ المرأة
انزعاج في بعض الأحيان، بما في ذلك الشعور بالثقل أو الإيلام أو ألم حارق
كيف يُعالج الأطباءُ التغيرات الكيسية الليفية؟
قد يقوم الأطباءُ بالأمور الآتية:
الطلب من المرأة ارتداء حمالة صدر ليِّنة وداعمة، مثل حمالة الصدر الرياضية
الطلب من المرأة أخذ مُسكِّن للألم، مثل أسيتامينوفين acetaminophen
تصريف السائل من كيسة
إعطاء المرأة دواء، مثل دانازول (نوع من الهرمونات الذكورية) أو تاموكسيفين (دواء خاصر لهرمون الإستروجين)، وذلك في حال كانت الأعراض شديدةً
إذا كانت لدى المرأة كتلة واحدة فقط أو إذا شعرت بها مُختلفة عن الكُتَل الأخرى، قد يقوم الأطباءُ بالإجراءات الآتية:
أخذ عَيِّنَة من النسيج من كتلة الثدي وتفحصها تحت المجهر (خزعة) للتأكُّد من أنَّها ليست سرطانًا
الجراحة لإزالة الكتلة