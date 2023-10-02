قد يقوم الأطباءُ بالأمور الآتية:

الطلب من المرأة ارتداء حمالة صدر ليِّنة وداعمة، مثل حمالة الصدر الرياضية

الطلب من المرأة أخذ مُسكِّن للألم، مثل أسيتامينوفين acetaminophen

تصريف السائل من كيسة

إعطاء المرأة دواء، مثل دانازول (نوع من الهرمونات الذكورية) أو تاموكسيفين (دواء خاصر لهرمون الإستروجين)، وذلك في حال كانت الأعراض شديدةً

إذا كانت لدى المرأة كتلة واحدة فقط أو إذا شعرت بها مُختلفة عن الكُتَل الأخرى، قد يقوم الأطباءُ بالإجراءات الآتية: