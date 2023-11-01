ما الذي يُسبِّبُ النَّزفَ الرحمي غير الطبيعيّ؟

ما الذي يُسبِّبُ النَّزفَ الرحمي غير الطبيعيّ؟

ينجُم النزف الرحمي غير الطبيعي عن مشاكل في مستويات الهرمون الأنثوي غالبًا،ويمكن أن يحدثَ هذا:

من تلقاء نفسه، خصوصًا قريبًا من فترة البلوغ وسنّ اليأس

عندما تكون المرأة مصابةً بمتلازمة المبيض مُتعدِّد الكيسات أو الانتباذ البطاني الرحميّ

كما يُمكن ان تُؤثِّر اضطرابات الغُدَّة الدرقية واضطرابات الغدة النخامية في الهرمونات الأنثوية وتسبب النَّزف أيضًا.

في بعض الأحيان ينجم النزف غير الطبيعي عن أورام في الرحم أو حوله، مثل: