وتشنُّجات الحيض هي آلامٌ في الجزء السفلي من البطن وتحدث قبل أو في أثناء أو بعد الدورة الطمثية ببضعة أيَّام.

قد يكون الألم تشنجيًا أو حادًّا

قد يمتدُّ الألم من أسفل البطن إلى أسفل الظهر ونزولًا إلى الجانب الخلفي من الساقين

قد يساعد الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم وممارسة التمارين الرياضية وأخذ مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين، على التقليل من الانزعاج

هناك نوعان من تشنجات الحيض:

أولية

ثانوية

وتعد تشنجات الحيض الأولية النوع الأكثر شيوعًا،ومثل هذه التشنجات:

تبدأ عندما تكون المرأة مراهقةً عادةً

تسري بين العائلات غالبًا

تصبح أقل شدة مع التقدم في السن أو بعد إنجاب طفل عادةً

بالنسبة إلى تشنجات الحيض الثانوية: