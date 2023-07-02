خلل الانتصاب هو الحالة التي يعاني فيها الشخص كثيرًا من مشاكل في تحقيق الانتصاب أو المحافظة عليه.قد لا يُصبِحُ القضيب منتصبًا على الإطلاق، أو قد ينتصب لمرة واحدة كل حين.أو قد تحدث حالات انتصاب، ولكنَّها لا تستمرُّ لفترةٍ كافية.

من الطبيعي أن يُعاني الرجال من مشاكل في الانتصاب من حينٍ لآخر، ولكن لا يعدّها الأطباء خللًا في الانتصاب إلَّا إذا حدثت لأكثر من مرَّة.

يمكن أن ينجم خلل الانتصاب عن إصابات ومشاكل نفسية وأمراض في الجهاز العصبيّ وأوعية الدَّم وأدوية مُعيَّنة والجراحة.

يُعد خلل الانتصاب شائعًا عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا،

ويكُون قابلًا للعلاج عادةً

يكون خلل الانتصاب علامةً لمشاكل صحيَّة أكثر خطورة أحيانًا.

ينبغي على الرجل استشارة الطبيب مباشرةً إذا كان لديه خلل الانتصاب والمشكلة الآتية:

شُعور بالخدر في المنطقة بين الساقين (المُنفرج crotch)

يمكن أن يكون الخدر مع حلل الانتصاب علامةً على وجود مشكلة في الحبل الشوكي.

ينبغي على الرجل سؤال الطبيب حول متى سيقوم بمراجعته في حال كانت لديه المشاكل الآتية: