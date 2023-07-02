ما هُوَ خلل الانتصاب؟
خلل الانتصاب هو الحالة التي يعاني فيها الشخص كثيرًا من مشاكل في تحقيق الانتصاب أو المحافظة عليه.قد لا يُصبِحُ القضيب منتصبًا على الإطلاق، أو قد ينتصب لمرة واحدة كل حين.أو قد تحدث حالات انتصاب، ولكنَّها لا تستمرُّ لفترةٍ كافية.
من الطبيعي أن يُعاني الرجال من مشاكل في الانتصاب من حينٍ لآخر، ولكن لا يعدّها الأطباء خللًا في الانتصاب إلَّا إذا حدثت لأكثر من مرَّة.
يمكن أن ينجم خلل الانتصاب عن إصابات ومشاكل نفسية وأمراض في الجهاز العصبيّ وأوعية الدَّم وأدوية مُعيَّنة والجراحة.
يُعد خلل الانتصاب شائعًا عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا،
ويكُون قابلًا للعلاج عادةً
يكون خلل الانتصاب علامةً لمشاكل صحيَّة أكثر خطورة أحيانًا.
ينبغي على الرجل استشارة الطبيب مباشرةً إذا كان لديه خلل الانتصاب والمشكلة الآتية:
شُعور بالخدر في المنطقة بين الساقين (المُنفرج crotch)
يمكن أن يكون الخدر مع حلل الانتصاب علامةً على وجود مشكلة في الحبل الشوكي.
ينبغي على الرجل سؤال الطبيب حول متى سيقوم بمراجعته في حال كانت لديه المشاكل الآتية:
عدم حُدوث انتصاب في الليل أو عند الاستيقاظ صباحًا
وجود تشنجات في عضلات الساق من بعد ممارسة التمارين الرياضية وزوال هذه التشنجات عند الرَّاحة
ما الذي يُسببُ خللَ الانتصاب؟
في معظم الأحيان، ينجم خلل الانتصاب عن مشاكل في التروية الدموية للقضيب أو مشاكل في الأعصاب إلى القضيب.
تنطوي الأسباب الشائعة لخلل الانتصاب على:
تصلب الشرايين في الجسم (التصلُّب العصيديّ)
التأثيرات الجانبيَّة لجراحة البروستات
أخذ أدوية مُعيَّنة (خُصوصًا أدوية لمعالجة ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب)
كما يمكن أن ينجُم خلل الانتصاب أيضًا عن:
انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون
عقاقير مثل الكحول أو الكوكايين
الشدَّة النفسيَّة أو قلق الأداء أو الاكتئاب أو الإرهاق الشَّديد
الأمراض التي تؤثِّر في الأعصاب، مثل: السَّكتة والتصلُّب المتعدِّد وإصابة الحبل الشوكي
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيقُوم الطبيب بالتالي:
اختبار الدَّم لقياس مستوى التستوستيرون والتحقق من داء السكري أو اضطرابات أخرى
في بعض الأحيان، تخطيط الصدى للتحقق من التروية الدموية إلى القضيب
كيف يُعالِجُ الأطباءُ خللَ الانتصاب؟
يقوم الأطباءُ أولًا:
بمُعالَجَة أية مشاكل صحية قد تُسبب خللَ الانتصاب
يأخذون في اعتبارهم تغيير أيّ دواء يأخذه الرجل ويُسبب خلل الانتصاب
كما قد ينصح الأطباءُ الرجل أيضًا باتباع التعليمات الآتية:
إنقاص الوَزن
التوقُّف عن التدخين
التقليل من شرب الكحول
ولكن تنطوي المُعالجة الرئيسيَّة لخلل الانتصاب على الأدوية.يصف الأطباء عادةً:
الأقراص، مثل سيلدينافيل (فياغرا)
تُسمَّى الأقراص مثل السيلدينافيل مُثبطات فُسفُودايستِراز phosphodiesterase inhibitors.يأخذ المريض هذه الأقراص قبل نحو ساعة من الرغبة في الجماع.ينبغي على المريض عدم أخذ هذه الأقراص إذا كان يأخذ أيضًا نوعًا معيَّنًا من أدوية القلب تسمى النترات.النترات، مثل النتروغليسرين nitroglycerin، هي أدوية لألمِ الصَّدر.
إذا كان المريض لا يستطيع أخذ مثبطات مُثبطات فُسفُودايستِراز، قد يقوم الطبيب بما يلي:
وصف دواء يُحقَن في القضيب قبل الجماع
وصف دواء يضعه المريض في فتحة القضيب قبل الجماع
هل يطلب المريض استخدام جهاز ضخّ vacuum device،
وهُوَ أنبوب بلاستيكي دائري يضعه الرجل حول قضيبه،ويحتوي على مضخة يدوية تُستخدَم لسحب الهواء،ويُؤدِّي هذا إلى الانتصاب.بعد الانتصاب، سيضع الرجل حلقة أو شريطًا حول قاعدة القضيب للحفاظ على الانتصاب عندَ إزالة المضخَّة.
إذا كان الرجل يُعاني من خلل الانتصاب الشديد ولم تنجح أيَّة من هذه المُعالجَات، قد يقوم الأطباء بما يلي:
إجراء عملية جراحية لوضع جهاز في القضيب
قد يكون الجهاز عبارة عن قضيب من السيليكون الصلب يحافظ على صلابة القضيب طوال الوقت.أو قد يكون جهازًا قابلًا للنفخ يقوم الرجل بنفخه ليحدث انتصاب.