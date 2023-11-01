ما هُوَ الخَديجُ؟
والخديج، أو الطفل المولود قبل الأوان، هُوَ طفل وُلِد في وقت مبكرًا جدًا.يستمرُّ الحمل الكامل لمدة تتراوح بين 37 إلى 40 أسبوعًا، وهكذا يُولَدُ الخديج في أي وقت قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل،
وكلما وُلِد الأطفال في وقت مبكر أكثر، كلما كانوا أكثر ميلًا لأن تحدث لهم مُضاعفات عندَ الولادة ولاحقًا.ولن يعيش الصغارُ الذين ولدوا قبل 23 أسبوعًا.
نظرًا إلى أن الخدج كان لديهم وقت أقل للتخلُّق في الرحم، فإن أعضاءهم لا تنمو بشكل كامل.
وقد يُعانون من صعوبة في التنفس والتغذية، ويكونون أكثر ميلًا للإصابة بالعدوى.
لا يكون لدى الكثير من الخدّج مشاكل على المدى الطويل.
ويكون لدى الخدَّج الذين وُلِدوا في وقت مبكر جدًا زيادة في فرص المشاكل الصحية على المدى الطويل، مثل الشلل الدماغي أو مشاكل السمع أو اضطرابات التعلم.
وقد يحتاج الأطفال المولودون بشكل مبكر جدًا إلى الحاضنة للحفاظ على دفء أجسامهم وإلى استخدام المنفسة (جهاز التنفس الاصطناعي) لمساعدتهم على التنفس، وإلى التغذية عبر أنبوب في الأنفِ.
يبقى الخُدَّج في المستشفى إلى أن يتمكنوا من الأكل بشكل طبيعي ويكتسبون وزنًا ولا يحتاجون إلى الحاضنة.
وتُقلِّل زيارة الطبيب بشكلٍ منتظمٍ في أثناء الحمل من فرصة أن تلِدَ المرأة خديجًا.
ما الذي يُسبب ولادة الطفل بشكل مبكر جدًا؟
في معظم الأحيان، لا يوجد سببٌ واضح لولادة الخديج،
وتزداد فُرص أن تلد الأم طفلًا خديجًا في الحالات الآتية:
إذا أنجبت خديجًا من قبل
إذا حدثت لها حالات إسقاط أو إجهاض مُتعدِّدة في السابق
إذا كانت تُعاني من مشاكل صحية أخرى، مثل مقدِّمات الارتعاج أو داء القلب أو الكلى
إذا كانت تعاني من عدوى غير مُعالَجة (مثل عدوى السبيل البولي)
إذا كانت حاملًا بتوأمين أو 3 توائم
إذا استخدمت الإخصاب في المختبر (IVF) من أجل الحمل
إذا كانت تُدخن السجائرَ
إذا لم تتلق رعاية قبل الحمل
ما هي أعرَاض ولادة طفل خديج؟
يبدو الأطفال الخُدَّج مختلفين قليلًا عن الصغار الذين وُلِدوا من بعد تمام الحمل.ويكونون عادةً:
بوزنٍ يتراوح بين 500 إلى 2500 غرام
لديهم رأس يبدُو أكبر بالمقارنة مع بقية الجسم
ينقصهم الدهون تحت الجلد
لديهم جلد رقيق ولامع وبلونٍ وردي
لديهم أوردة تبدو مرئيةً عبر الجلد
غالبًا ما تكون الأعراض الآتية موجودةً عند الخدَّج:
يتنفسون بسرعة وقد يتوقف التنفس لديهم لثوانٍ في كل مرة (انقطاع النَّفس apnea)
يواجهون صعوبة في تنظيم درجة حرارة الجسم
يُواجهون صعوبةً في المصّ والبلع
ما هي المُضَاعَفات التي تحدث عند الخُدَّج؟
تحدث مُضاعفات عند الخدَّجِ لأن أعضاء الجسم لديهم لا تكون متخلقةً بشكلٍ كاملٍ،وكلَّما وُلِدوا في وقت مبكر أكثر، ازدادت المُضاعفات التي تحدث لهم.
مُضَاعَفات الدِّماغ: ضعف التنفُّس وصعوبة في المصِّ والبلع ونزف الدماغ
مضاعفات السبيل الهضمي: البصاق كثيرًا ونزف في الأمعاء ولون أصفر للجلد (اليرقان)
مُضَاعَفات الجهاز المناعي: حالات عدوى في مجرى الدَّم (الإنتان) أو حول الدماغ (التهاب السحايا)
مُضَاعَفات الرئة: انسداد الرئتين بالسائل (مُتلازمة الضائقة التنفُّسية respiratory distress syndrome)
مُضَاعَفات العين: نزف وتندُّب في الشبكية (جزء الرؤية للعينين)، وهي مشكلة تُسمَّى اعتلال الشبكية عند الخُدَّج retinopathy of prematurity
تزول معظم المُضَاعَفات بعد فترة من الزمن،ولكن قد تستمرُّ مشاكل التنفس أو الرؤية عند الصغار الذين حدثت لهم مُضاعفات خطيرة.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الخُدَّجَ؟
سيعمل الأطباء على رعاية الصغير في المستشفى في وحدة خاصة بالمرضى من حديثي الولادة،وهِيَ تُسمَّى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة NICU.كما سيقوم الأطباء أيضًا بالآتي:
يضعون الصغيرَ في حاضنةٍ للمساعدة على بقائه دافئًا
يُعطون دواء في رئتي الصغير لمساعدته على التنفُّس، وأحيانًا يضعون أنبوبًا في أنفه أو فمه ويكون موصولًا بالمنفسة
يُغذون الصغير من خلال وريدٍ أو أنبوب تغذية إلى أن يتمكن من المص والبلع
يضعون الصغير تحت أشعة فوق بنفسجية خاصَّة لمُعالَجة اليرقان
كيف يُمكن الحيلولة دُون ولادة الطفل بشكل مبكر جدًا؟
تستطيعُ الأمُّ التقليل من فرصة ولادة طفل بوقت مبكر جدًا عن طريق:
الالتزام بجميع زيارات الطبيب حول الرعاية ما قبل الولادة
اتباع نظام غذائي صحي
عدم شرب الكحول
عدم استخدام التبغ أو العقاقير
إذا حدث المخاض مبكرًا، قد يُعطي الطبيبُ الحاملَ دواءً من أجل:
إبطاء المخاض
المساعدة على نمو الرئتين عند الجنين بشكلٍ أسرَع