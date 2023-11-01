والخديج، أو الطفل المولود قبل الأوان، هُوَ طفل وُلِد في وقت مبكرًا جدًا.يستمرُّ الحمل الكامل لمدة تتراوح بين 37 إلى 40 أسبوعًا، وهكذا يُولَدُ الخديج في أي وقت قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل،

وكلما وُلِد الأطفال في وقت مبكر أكثر، كلما كانوا أكثر ميلًا لأن تحدث لهم مُضاعفات عندَ الولادة ولاحقًا.ولن يعيش الصغارُ الذين ولدوا قبل 23 أسبوعًا.