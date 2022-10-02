ما هُوَ خَلَلُ التَّنَسُّجِ القَصَبِيِّ الرِّئَوِيّ (BPD)؟

ما هُوَ خَلَلُ التَّنَسُّجِ القَصَبِيِّ الرِّئَوِيّ (BPD)؟

وخَلَلُ التَّنَسُّجِ القَصَبِيُّ الرِّئَوِيّ bronchopulmonary dysplasia هو ضرر رئوي طويل الأمد يحدث عند بعض الأطفال الذين يعانون من مشاكل تنفسية خطيرة عند الولادة؛

وهو يحدث عند الصغار الذين استخدموا المنفسة أو احتاجو إلى الأكسجين في وقت مبكر من الحياة لفترة طويلة عادةً،