تنتقل عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري إلى الأطفال من أمهاتهم المصابات بعدوى الفيروس قبل الولادة أو في أثنائها.ونظرًا إلى أنَّ الفيروس يكون موجودًا في حليب الثدي، فقد ينتقل الفيروس إلى الطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية.

يمكن أن يصاب الأطفال الأكبر سنًا والمراهقون بالعدوى عن طريق:

ممارسة الجنس مع شخصٍ مصابٍ بعدوى فيروس العوز المناعي البشري

التعرُّض للدَّم من شخصٍ مصاب بفيروس العَوَز المناعي البشري

مشاركة الإبر التي يستخدمها شخص مصاب بفيروس العوز المناعي البشري

ونظرًا إلى أنَّه يجري اختبارُ الدم المُتبرَّع به للتأكد من خلوه من فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، فإنَّه لا تحدث أيَّة حالات عدوى تقريبًا نتيجة نقل الدَّم في الولايات المتحدة، أو كندا، أو أوروبا الغربية.

لا ينتشر فيروس العوز المناعي البشري عن طريق: