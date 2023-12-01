ما هي حالات عدوى الجِّهاز العصبي المركزي الفيروسيَّة (CNS)؟
†يشتمل الجهاز العصبي المَركزي على الدِّماغ والحبل الشَّوكي.يمكن أن تصيبُالعدوى الفيروسيَّة أحدَ هذين العضوين أو كليهما.يمكن أن تؤدِّي العدوى إلى حدوث:
التهاب السَّحايا: عدوى السَّحايا، وهي طبقات الأنسجة التي تغطي الدِّماغ والحبل الشوكي.
التهاب الدِّماغ:عدوى الدَّماغ.
يمكن أن تكون حالات عدوى الجِّهاز العصبي المركزي الفيروسيَّة شديدة الخطورة.
تكون العلامة الأولى هي الحُمَّى عادةً، يتلوها المشاكسة وعدم الرَّغبة في تناول الطعام والصُّداع وآلام الرَّقبة وأحيانًا اختلاج.
يتعافى معظم الأطفال، إلَّا أنَّ بعضهم يدخل في غيبوبة ويتوفََّّى.
يُعاني عدد قليل من الأطفال من مُضَاعَفات دائمة، مثل الصَّمم أو صعوبات نفسيَّة أو اختِلاجَات أو ضَعف الذِّراع أو السَّاق.
يقوم الأطباء بإجراء البزل الشوكي لمعرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالتهاب السَّحايا أو بالتهاب الدِّماغ.
لا توجد مُعالَجَة محددة للعدوى الفيروسيَّة في الدِّماغ أو الحبل الشوكي عادةً.
ما الذي يُسبِّب حالات عدوى الجِّهاز العصبي المركزي الفيروسيَّة عند الأطفال؟
تنجم حالات عدوى الجِّهاز العصبي المركزي الفيروسيَّة عن أنواع كثيرة من الفيروسات المختلفة.
يلتقط الأطفال هذه الفيروسات بطرقٍ مختلفة، مثل:
من أمَّهاتهم وهم يمرُّون من خلال قناة الولادة (فيروس الهربس).
عضَّات الحشرات المصابة بالعدوى.
استنشاق الهواء بالقرب من شخصٍ مصابٍ بالفيروس.
ما هي أعراض عدوى الجِّهاز العصبي المركزي الفيروسيَّة عند الأطفال؟
تختلف الأعراض باختلاف العمر.
يُعاني الأطفال الرُّضَّع من الأعراض التَّالية عادةً:
الحُمَّى
الانزعاج أو البكاء، حتى عند حمله أو هزَّه - مع بكاءٍ غير مألوف حاد النَّبرة في بعض الأحيان.
التقيُّؤ
ضَعف التَّغذية.
تكون العلامة الأولى هي حدوث اختلاجٍ عند بعض الرُّضَّع.
قَد يُعاني الأطفال من:
الصُّداع.
تيبّس الرَّقبة.
الحُمَّى
بالنسبة إلى التهاب الدِّماغ الشديد، يُعاني الطِّفل من الخمول والتَّخليط الذهنِي متبوعًا بالغيبوبة وربَّما الوفاة.
بالنسبة لالتهاب الدِّماغ النَّاجم عن العدوى بفيروس الهربس البسيط، قد يظهر لدى الرُّضَّع والأطفال دليل على العدوى في مكان آخر مثل الطفحٍ الجلدي من البقع الحمراء والبثورٍ المليئة بالسَّائل على الجلد، أو في الفم، أو حول العينين.
هل توجد أيُّ مضاعفاتٍ لعدوى الجِّهاز العصبي المركزي الفيروسيَّة؟
يُعاني بعض الرضَّع والأطفال من مشاكل في الدِّماغ والأعصاب بعد التَّعافي من العدوى.ويمكن أن يكون لديهم:
ضَعفٌ في الذِّراع أو السَّاق
نقصٌ في الرُّؤية أو السَّمع.
تغيُّرات في طريقة تَصَرُّفهم
مشاكل في التَّعلُّم أو السُّلوك
اختلاجات تأتي وتذهب
تزول هذه المشاكل في بعض الأحيان، ولكنها قد تكون دائمة.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة إذا كان الطفل مصابًا بعدوى فيروسيَّة في الجِّهاز العصبي المركزي؟
لمعرفة ما إذا كان الطفل مُصابًا بالتهاب السَّحايا أو بالتهاب الدِّماغ، يقوم الأطباء بالأمور التَّالية:
البَزل القَطنِي أو النُّخاعي
يقوم الطبيب عند إجرائه للبزل القطني بإدخال إبرة في أسفل الظهر لسحب السائل من محيط الحبل الشَّوكي.كما يقوم الأطباء في بعض الأحيان بما يلي:
تخطيط كَهْرَبِيَّةِ الدَّمَاغِ (EEG) للتَّحرِّي عن موجات الدِّماغ عند الطفل.
تصوير دماغ الطفل بالرنين المغناطيسي وبالأشعة المقطعية (التصوير المقطعي المحوسب)
كيف يُعالج الأطباء حالات العدوى الفيروسيَّة في الجِّهاز العصبي المركزي عندَ الأطفال؟
يمكن للأطباء أن يلجؤوا إلى:
علاج الأطفال في المستشفى للحفاظ على دفئهم وإعطائهم السَّوائل وأدوية الحُمَّى أو الاختلاجات.
علاج عدوى فيروس الهربس البسيط عن طريق الأدوية المضادة للفيروسات من خلال وريد الطفل (IV).
علاج الأضرار الدِّماغيَّة والعصبيَّة طويلة الأمد في بعض الأحيان من خلال استعمال الستيرويدات القشريَّة أو أدوية أخرى.