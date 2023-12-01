يُعاني بعض الرضَّع والأطفال من مشاكل في الدِّماغ والأعصاب بعد التَّعافي من العدوى.ويمكن أن يكون لديهم:

ضَعفٌ في الذِّراع أو السَّاق

نقصٌ في الرُّؤية أو السَّمع.

تغيُّرات في طريقة تَصَرُّفهم

مشاكل في التَّعلُّم أو السُّلوك

اختلاجات تأتي وتذهب

تزول هذه المشاكل في بعض الأحيان، ولكنها قد تكون دائمة.