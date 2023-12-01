كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بعدوى الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسِي؟

كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بعدوى الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسِي؟

رغم وجود الكثير من الفيروسات التي تُسبِّبُ نفس أعراض عدوى الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسِي، إلَّا أنَّ الأطباء لا يحتاجون إلى التَّمييز بينها دائمًا.ولكنَّهم عند القيام بتفريقها فإنَّهم يفحصون عيِّناتٍ من المخاط من الأنف.