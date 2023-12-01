ما هي الحصبة؟
تُعد الحصبة من أنواع العدوى الفيروسية.كانت من الحالات الشَّائعة جدًا عند الأطفال في الوِلايات المتحدة.أصبحت الحصبة من حالات العدوى النَّادرة حاليًّا في الولايات المتحدة نتيجة توفير لقاحات الأطفال الرُّوتينيَّة الوقاية منها.مازالت الإصابةُ بالحصبة شائعةًً في أجزاءٍ من العالم حيث يجري تطعيم عددٍ أقل من الأطفال.
تنجم الحصبة عن فيروسٍ ينتشر بسرعةٍ بين الأشخاص غير المُلقَّحين.
تشتمل الأعراض على الحُمَّى وسيلان الأنف والسُّعال واحمرار العين والطَّفح الجِّلدي.
تكون الحصبة غيرَ خطيرةٍ على الأطفال الأصِحَّاء عادةًً، ولكنَّها قد تسبب حدوث ضررٍ في الدِّماغ أو الوفاة في حالاتٍ نادرة.
يمكنللقاح الحصبة أن يَقِي الأطفال من الإصابة بالحصبة.
ما الذي يُسبِّبُ الحصبة؟
تنجمُ الإصابة بالحصبة عن عدوى بفيروس.يمكن للأطفال الأصِحَّاء الذين لم يتلقُّوا اللقاح أن يُصابوا بالحصبة بمجرد استنشاق الفيروس بعد أن يسعلَ أو يعطسَ شخصٌ مصابٌ بالحصبة بالقرب منهم.
ما هي أعرَاض الحصبة؟
تبدأ أعراض الحصبة بالظُّهور بعد انقضاء 7 - 14 يومًا من التقاط العدوى:
الحُمَّى
سيلان الأنف
سُعالٌ سَطْحِيٌّ مُتَقَطِّع
عُيون حمراء
حساسيَّة للضوء المُبهر في بعض الأحيان
ظهور بقعٌ حمراء صغيرةٌ ذات مراكز بيضاء أو بيضاء مُزرقَّة داخل الفم.
التهاب الحلق
وبعدَ نَحو 3 إلى 5 أيام، قد يُعاني الطفل من:
طفح حاكّ - يبدأ الطَّفح الجلديُّ من أسفل الأذنين وأمامهما أو على الرقبة ثمَّ ينتشر إلى بقية الجِّسم.
حُمَّى فوق 40 درجة مئويَّة
عدوى العين (عين قرنفليَّة، تُسمَّى أيضًا التهاب الملتحمة).
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
ما هي المشاكل التي تُسبِّبُها الحَصبة؟
لا تكون الحصبة خطيرةًً عند الأطفال الأصٍحَّاء عادةً.ولكنَّها تؤدِّي في بعض الأحيان إلى حدوث مشاكل صِحيَّة خطيرة، مثل:
عدوى الرئة (التهاب رئوي)
النَّزف الشَّديد (قلَّة الصُّفيحات).
عدوى الدِّماغ (التهاب الدِّماغ) ، والتي يمكن أن تسبب الصُّدَاع والاختِلاجَات والغيبوبة بعد نَحو 2 إلى 14 يومًا من الطفح الجلدي، ويمكن أن تُسبِّب ضَرَرًا في الدِّماغ أو الوفاة.
يتوفى في الولايات المتحدة نَحو 1 إلى 2 من كل 1,000 طفلٍ مصابٍ بالحصبة.كما يُصاب بعض الأشخاص بعد سنواتٍ كثيرةٍ من الإصابة بالحصبة بمشكلةٍ نادرة في الدِّماغ تُسمَّى التهاب الدِّماغ الشامل المُصلِّب تحت الحاد (SSPE)، والذي يُسبِّبُ ضررًا في الدِّماغ والوفاة.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالحصبة؟
يقوم الأطبَّاء بإجراء فحصٍ سريري.وسوف يتحرُّون عن:
طفح الحصبة
بقع حمراء صغيرة مع مراكز بلونٍ أزرق أو أبيض مائل إلى الزُّرقة في الفم (بقع كوبليك Koplik)
سيقوم الأطبَّاء بإجراء فحوصات الدَّم للتَّأكد من إصابة الطفل بالحصبة.يستدعي كشف إصابة الطفل بالحصبة قيام الأطبَّاء بإعلام مسؤولي الصِّحَّة العامة الذين سيُحاولون منع انتشار الحصبة إلى عدد كبير جدًّا من الأشخاص في المنطقة.
Images courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الحصبة؟
لا توجد مُعالَجَةٌٌ تُشفي من الحَصبة.إراحة الطفل خلال فترة التَّعامل مع الفيروس.
لمساعدة الطفل، يُمكن القيام بما يلي:
إعطاء أدوية لخفض الحُمَّى (مثل أسيتامينوفين أو إيبوبروفين).
الحِفاظ على دفء الطِّفل وراحته.
وللحدِّ من احتمال حدوث مُضَاعَفاتٍ بسبب الحصبة، قد يقوم الأطباء بإعطاء الطفل فيتامين A.
كيف يُمكن الوِقاية من الحصبة ؟
إعطاء الطفل لقاح الحصبة.
يحصل الأطفال على جرعتين من لقاح الحصبة، الأولى عندما يتراوح عمرهم بين 12-15 شهرًا والثانية عندما يتراوح عمرهم بين 4-6 سنوات.
يمكن للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر الحصول على الجرعة الأولى عند الضَّرورة، كما هي الحال خلال فترة تَفشِّي الحصبة أو قبل السَّفر إلى خارج الولايات المتحدة.
لقاح الحصبة هو أحد أجزاء لقاح الحصبة والنُّكاف والحصبة الألمانيَّة MMR، وهو لقاحٌ يقي أيضًا من النُّكاف والحصبة الألمانيَّة.
لا تُسبِّب حقنةُ الحصبة والنُّكاف والحصبة الألمانيَّة الإصابة بالتوحُّد.
قد يعاني بعض الأشخاص من حُمَّى خفيفة وطفح جلدي بعد تَلقِّيهم اللقاح.
ينبغي عدم استعمال لقاح الحصبة والنُّكاف والحصبة الألمانيَّة عند بعض الأشخاص، بما في ذلك النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مرضٍ شديدٍ أو لديهم ضَعفٌ في الجِّهاز المناعي.