ما هي المشاكل التي تُسبِّبُها الحَصبة؟

ما هي المشاكل التي تُسبِّبُها الحَصبة؟

لا تكون الحصبة خطيرةًً عند الأطفال الأصٍحَّاء عادةً.ولكنَّها تؤدِّي في بعض الأحيان إلى حدوث مشاكل صِحيَّة خطيرة، مثل:

عدوى الرئة (التهاب رئوي)

النَّزف الشَّديد (قلَّة الصُّفيحات).

عدوى الدِّماغ (التهاب الدِّماغ) ، والتي يمكن أن تسبب الصُّدَاع والاختِلاجَات والغيبوبة بعد نَحو 2 إلى 14 يومًا من الطفح الجلدي، ويمكن أن تُسبِّب ضَرَرًا في الدِّماغ أو الوفاة.

يتوفى في الولايات المتحدة نَحو 1 إلى 2 من كل 1,000 طفلٍ مصابٍ بالحصبة.كما يُصاب بعض الأشخاص بعد سنواتٍ كثيرةٍ من الإصابة بالحصبة بمشكلةٍ نادرة في الدِّماغ تُسمَّى التهاب الدِّماغ الشامل المُصلِّب تحت الحاد (SSPE)، والذي يُسبِّبُ ضررًا في الدِّماغ والوفاة.