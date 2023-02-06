ما هو الحَثل العضلي؟
الحَثَل العضلي Muscular dystrophies هو مجموعة من الاضطرابات التي تنتقل من أحد الوالدين (وراثية) وتضمحل فيها العضلات.
يرث المصابون بالحَثَل العضلي نسخ شاذَّة من الجينات التي تتحكم بنمو العضلات ووظيفتها
تؤثر الأنواع المختلفة للحَثَل العضلي في العضلات المختلفة
تكون العضلات المتأثرة ضعيفة
في بعض الأحيان تكون عضلة القلب أو العضلات التي تتحكم في التنفُّس ضعيفة، وهو ما قد يكون خطيرًا
لا يمكن الشفاء من الحَثل العضلي، ولكن يمكن للعلاج الفيزيائي أن يساعد على تخفيف الأعراض
تتضمن أنواع الحَثل العضلي ما يلي:
الحثل العضلي الوجهي الكتفي العضدي: النوع الأكثر شُيُوعًا من الحَثَل العضلي - تبدأ الأَعرَاض بين سن 7 و 20 عامًا وتشمل ضعفًا في عضلات الوجه والكتف
الحَثَل العضلي من نمط دوشين والضمور العضلي من نمط بيكر: النوعان التاليان الأكثر شُيُوعًا والأكثر شِدَّةً، حيث يحدث ضعف العضلات في سنوات الطفولة أو المراهقة، ويحدث في جميع الحالات تقريبًا عند الأولاد
حَثَل إيمري-دريفوس Emery-Dreifuss dystrophy: يُصيب هذا النوع أعلى الذراعين (العضدين)، والساقين، والقلب غالبًا (يُمكن للمشاكل القلبية أن تؤدي إلى الموت المفاجئ)
حَثَل عضلات حَزامُ الطَّرَف: يُصيبُ هذا النوع عضلات الكتف والورك
هناك اضطرابات عضلية أخرى قد تسبب الضعف، بما في ذلك:
الاعتلالات العضلية الخِلقية: مجموعة من المشاكل العضلية التي يُولد الشخص بها أو التي تظهر في سنوات الرضاعة
الشلل الدوري العائلي: مرض نادر يسري في العائلات ويؤدي إلى هجمات مفاجئة من الضعف والشلل (عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم أو كامل الجسم)
أمراض تخزين الغليكوجين: مجموعة من الأمراض النادرة التي تسري في العائلات، وتؤدي إلى تراكم الغليكوجين في العضلات (النشاء الذي يأتي من السكر)
ما الذي يُسبب الحثل العضلي؟
تنجُم حالات الحثل العضلي عن جينات غير طبيعيّة تُمرر من أحد الوالدين.تؤثر هذه الجيناتُ في طريقة عمل العضلات.
ما هيَ أعرَاض الحثل العضلي؟
تُسبِّبُ بعض أنواع الحَثَل العضلي ظهور أعرَاض تبدأ في مرحلة الطفولة.بينما تُسبِّب أنواعٌ أخرى أعراضًا تبدأ في وقتٍ لاحق، كما في سنوات المراهقة أو ما بعد البلوغ.
قد تنطوي أعراض الذرب المداري على:
ضَعف العضلات
الشلل (عدم القدرة على تحريك أحد أجزاء أو كامل الجسم)
صعوبة في رفع الذراعين
عند الأطفال، حدوث تأخُّر في تعلم المشي أو صعوبة الجري، أو القفز، أو صعود السلالم.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالحثل العضلي؟
يشتبه الأطباء بالحثل العضلي بناءً على الأَعرَاض والتاريخ العائليوللتأكُّد من التشخيص، يقوم الطبيب بما يلي:
الاختبارات الدموية
خزعة عضلية (يأخذ الأطباءُ قطعة صغيرة من العضلة لمعاينها تحت المجهر)
كيف يُعالج الأطباء الحثل العضلي؟
لا يوجد علاج.يُعالَج الأطبَّاء الحثل العضلي عن طريق:
المعالجة الفيزيائية
دعامات الكاحل أو الساق
الأدويَة
في بعض الأحيان، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الحَثَل العضلي إلى استخدام ناظمة قلبية لضبط اضطراب النظم القلبي.