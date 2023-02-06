الحَثَل العضلي Muscular dystrophies هو مجموعة من الاضطرابات التي تنتقل من أحد الوالدين (وراثية) وتضمحل فيها العضلات.

يرث المصابون بالحَثَل العضلي نسخ شاذَّة من الجينات التي تتحكم بنمو العضلات ووظيفتها

تؤثر الأنواع المختلفة للحَثَل العضلي في العضلات المختلفة

تكون العضلات المتأثرة ضعيفة

في بعض الأحيان تكون عضلة القلب أو العضلات التي تتحكم في التنفُّس ضعيفة، وهو ما قد يكون خطيرًا

لا يمكن الشفاء من الحَثل العضلي، ولكن يمكن للعلاج الفيزيائي أن يساعد على تخفيف الأعراض

تتضمن أنواع الحَثل العضلي ما يلي:

الحثل العضلي الوجهي الكتفي العضدي: النوع الأكثر شُيُوعًا من الحَثَل العضلي - تبدأ الأَعرَاض بين سن 7 و 20 عامًا وتشمل ضعفًا في عضلات الوجه والكتف

الحَثَل العضلي من نمط دوشين والضمور العضلي من نمط بيكر: النوعان التاليان الأكثر شُيُوعًا والأكثر شِدَّةً، حيث يحدث ضعف العضلات في سنوات الطفولة أو المراهقة، ويحدث في جميع الحالات تقريبًا عند الأولاد

حَثَل إيمري-دريفوس Emery-Dreifuss dystrophy: يُصيب هذا النوع أعلى الذراعين (العضدين)، والساقين، والقلب غالبًا (يُمكن للمشاكل القلبية أن تؤدي إلى الموت المفاجئ)

حَثَل عضلات حَزامُ الطَّرَف: يُصيبُ هذا النوع عضلات الكتف والورك

هناك اضطرابات عضلية أخرى قد تسبب الضعف، بما في ذلك: