ما هِيَ مُتلازمة ستيرج ويبر؟
مُتلازمة ستيرج ويبر Sturge-Weber syndrome هِيَ عيب خلقيّ في أوعية الدَّم الصغيرة،
وهِيَ تُسبب وحمةً على وجه المولود الجديد،
كما يكون لدى معظم الصغار ورم في وعاء دموي صغير angioma في النسيج الذي يُغطِّي الدماغَ أيضًا؛
ومع مرور الزمن، تتفاقم مشاكل في العينين والدِّماغ عند الصغار عادةً.
يُمكن أن تُحسِّن المعالجات من مظهر الوحمة، ويمكن أن تُساعد الأدوية على علاج بعض مشاكل العين والدماغ
ما الذي يُسبب مُتلازِمَةَ ستيرج ويبر؟
تنجُم مُتلازِمة ستيرج ويبر عن جينة شاذة.حيث تتعرض هذه الجينة إلى ضررٍ عن طريق الخطأ في أثناء وجود الجنين في الرحم.ولا يُورث الجين غير الطبيعي من الوالدين.
تُسبب الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تنمو على الوجه وحمةً بلون أحمر أو أرجواني،ويمكن للأوعية الدموية غير الطبيعية التي تنمو حول الدماغ أن تُسبب ضررًا في الدماغ أو سكتةً.
ما هِيَ أعرَاض مُتلازِمَة ستيرج ويبر؟
تظهر عند الأطفال وحمة على الوجه،وتكون الوحمة على جانب واحد من الجبين والجفن العلوي عادةً، ولكنها قد تظهر في أي مكان على الوجه،وهِيَ تُسمَّى الوحمة الخمريَّة port-wine birthmark لأنَّ لونها يتدرَّج من الورديّ الفاتح إلى الأرجوانيّ الداكن.
بالإضافة إلى الوحمة، يُمكن أن يُسبب الاضطراب:
ضعف في جانبٍ واحدٍ من الجسم
صعوبة الرؤية
صعوبة التعلُّم والتفكير
زيادة الضغط في العين (الزرق glaucoma) وجحوظ العين أحيانًا
زيادة الفرصة في حدوث سكتة في أثناء مرحلة الطفولة
كيف يعلم الأطباء ما إذا كان لدى الطفل مُتلازمة ستيرج ويبر؟
يشتبهُ الأطباء في هذه المُتلازمة عند الأطفال الذين لديهم الوحمة النموذجيَّة،
وقد يطلبون تصوير الدِّماغ بالرنين المغناطيسيّ (فحص تصويري يُظهِرُ صورًا مفصَّلة) للتحرِّي عن أورام الوعاء الدموي في النسج التي تُغطِّي الدِّماغ.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ مُتلازِمةَ ستيرج ويبر؟
لا يُوجد شفاء من متلازمة ستيرج ويبر،ويُعالِجُ الأطباءُ الأعراضَ عن طريق:
الأدويَة أو الجراحة لضبط الاختلاجات
الأدوية أو الجراحة للزرق
الأسبرين بجرعات منخفضة لتقليل فرصة حدوث سكتة
العلاج بالليزر للتخفيف من لون الوحمة أو إزالتها إذا رغبَ المريض