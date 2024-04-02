تنجُم مُتلازِمة ستيرج ويبر عن جينة شاذة.حيث تتعرض هذه الجينة إلى ضررٍ عن طريق الخطأ في أثناء وجود الجنين في الرحم.ولا يُورث الجين غير الطبيعي من الوالدين.

تُسبب الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تنمو على الوجه وحمةً بلون أحمر أو أرجواني،ويمكن للأوعية الدموية غير الطبيعية التي تنمو حول الدماغ أن تُسبب ضررًا في الدماغ أو سكتةً.