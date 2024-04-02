ما هي فُحوصات التحري عن داء فون هيبل لينداو؟

ما هي فُحوصات التحري عن داء فون هيبل لينداو؟

إذا اشتبه الأطباء في داء فون هيبل لينداو عند صغير، يقومون بالفحوصات الآتية:

اختبارات العين

فحوصات تظهر صورًا مفصلة للتحقق من أورام المخ: التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسيّ

إذا كانت هذه الفحوصات تشير إلى داء فون هيبل لينداو، يستخدم الأطباء فحوصات تصويرية أخرى أخرى للتحري عن أورام أخرى؛كما يستخدمون اختباراتٍ جينيَّةٍ للتحري عن الجين غير الطبيعي أيضًا،

كما يحتاج أفراد العائلة إلى أن يخضعوا إلى فحصٍ واختبارات لمعرفة ما إذا كان لديهم الاضطراب أيضًا.

نظرًا إلى أنَّ الأورام يمكن أن تظهر لاحقًا، يجري تفحص الأشخاص بشكلٍ منتظم للتحري عن اورام.