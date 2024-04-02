لا يُلاحظُ مُعظَم الأشخاص أية مشكلة عند أطفالهم،وبدلاً من ذلك، يُلاحظُ الأطباء بُقع القهوة بالحليب أو الكُتَل تحت جلد الطفل في أثناء فحص روتيني؛ويسألون الآباء حول ما إذا كان هناك آخرون من أفراد العائلة لديهم أعراض مُشابهة.

سيتفحص طبيب الطفل الزوائدَ والبقع،وقد يستخدم الأطباءُ التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسيّ (فحصان تصويريان يُظهران صورًا مفصَّلة للجسم من الداخل) للتحري عن الزوائد في الدماغ وحوله وفي الحبل الشوكي.