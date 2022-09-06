يشعر الكثير من الآباء بالقلق حول عادات الطعام عند أطفالهم الصغار.قد لا يرغب بعض الأطفال بتناول أطعمة محددة.في حين يرغب بعضهم بتناول أطعمة محددة فقط.ولكن من النادر أن يؤدي كون الطفل نيّقًا في طعامه إلى إصابته بمشاكل صحية.ذلك لأنَّ معظم التفضيلات الغذائيَّة عند الأطفال الصغار لا تستمر طويلاً بما يكفي لإلحاق الضرر بنموّهم.
ما هي مشاكل الأكل التي توجد عند الأطفال الصغار؟
لا يُصاب الأطفال الصغار جدًّا باضطرابات أكل حقيقية، مثل فقدان الشَّهية و الشره المرضي.لا تبدأ هذه المشاكل عادةً حتى سن المدرسة الإعدادية أو الثانوية.
عادة ما تتضمن مشاكل الأكل عند الأطفال الصغار ما يلي:
عدم تناول الطعام بشكل وجبات رئيسية
الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن
لماذا قد لا يأكل الطفل وجبات طعام رئيسية؟
في معظم الأوقات، لا يتناول الأطفال الصغار طعامهم في وجبات رئيسية بسبب:
أن معدل نموهم يكون متباطئًا بشكل طبيعي
أنهم يتناولون وجبات خفيفة أو أطعمة غير صحية بدلًا من وجباتهم
أن معدل نموهم يكون متسارعًا بشكل كبير، ويحتاجون إلى تناول الكثير من الطعاميتباطأ معدل النمو في حوالى عمر السنة.وفي تلك المرحلة العمرية تقريبًا، يتناول الأطفال كمية أقل من الطعام لأن حاجتهم له أقل.قد يدفع الآباءُ الذين لا يدركون هذا الأمر أطفالهم إلى تناول الطعام.وقد يشعرون بقلقٍ شديدٍ حول تغذية أطفالهم.في حين أن الأطفال عادةً ما يكونون بخير.
على الرغم من أن الوجبات الخفيفة ضرورية ولكنها قد تُسبب مشاكل.يحتاج الأطفال عادةً إلى تناول بعض الطعام بين الوجبات الرئيسية.إلَّا أنَّ تناول الكثير من الوجبات الخفيفة يُفقد الطفل شهيته ولا يسمح له بتناول الطعام في الوجبات الرئيسية.من السهل الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة اللذيذة، وخاصة الحلويات، مثل السكاكر، والبسكويت، والمشروبات الغازية.حتى العصائر تحتوي على الكثير من السكر.
في حالاتٍ نادرةٍ فقط يكون عدم تناولُ الطعام لفترة طويلة من الزمن علامةً على وجود مشكلة طبية.إذا كانت هناك ثمة مشكلة طبية، فسوف يكون لدى الأطفال:
عدم نمو أو تطور بشكل طبيعي بالنسبة لأعمارهم
نقص في الوزن
شعور بالتوعُّك عادةً أو أعراض أخرى
لماذا قد يُفرط الطفل في تناول الطعام؟
عند الأطفال الصغار، نادرًا ما ينجم الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن عن مشكلة طبية.تميل الزيادة في الوزن لأن تكون سمة وراثية.كما إن الأطفال كثيرًا ما يتعلمون عادات غذائية سيئة من عائلاتهم.
ولكن يُمكن للإفراط في تناول الطعام بحد ذاته أن يُسبب مشاكل.لا يُعدُّ الوزن الزائد أمرًا صحيًا، حيث إنه يزيد من خطر:
داء السكري (ارتفاع سكر الدم)
ارتفاع ضغط الدم
زيادة الوزن عند الوصول إلى سن البلوغ
التعرض للسخرية أو التنمر
إذا كان الطفل يفرط في تناول الطعام بشكلٍ منتظم، فينبغي استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت كمية وأنواع الأطعمة التي يتناولها تشكل مصدرًا للقلق.
كيف يعرف الأطباء ما إذا كان الطفل يعاني من مشكلة في الأكل؟
في سيسألُ الأطباءُ المريضَ حول الأعراض لديه،سوف يطلب معرفة أنواع الأطعمة التي يتناولها الطفل وكميتها.من المهم بشكلٍ خاص الموازنة بين الوجبات الخفيفة والوجبات الرئيسية والأطعمة الصحية والأطعمة السريعة.
يمكن للأطباء توقع خطورة أي مشكلة من خلال معاينة مدى نمو الطفل.سيقوم الطبيب بالإجراءات التالية:
قياس طول ووزن الطفل
معاينة موقع الطفل على مخططات النمو
تقارن مخططات النمو بين طول ووزن الطفل مع أطوال وأوزان الأطفال الآخرين من نفس العمر.يكون بعضُ الأطفال ضخامًا وبعضهم صغارًا.ولكن عادةً ما يحافظ كل طفل على مستوى نموه النسبي بالمقارنة مع الأطفال الآخرين.على سبيل المثال، إذا كان موقع الطفل دائمًا في المنتصف بالنسبة للوزن، فيُفترض فيه أن يبقى في المنتصف مع التقدم في العمر.يُعد خروج الطفل عن موقعه النسبي بالمقارنة مع الأطفال الآخرين علامة على وجود مشاكل.
كيف يمكن التأكد من أن الطفل يتناول الأطعمة الصحيحة؟
ينبغي عدم المُبالغة بالقلق بشأن طفلٍ سليمٍ لا يبدو أنَّه يتناول ما يكفي من الطعام.إن الأمور الرئيسية هي:
إطعام الطفل 3 وجبات رئيسية في اليوم
الحد من الوجبات الخفيفة إلى 2 إلى 3 كل يوم
في أثناء الوجبات:
جعل الطفل يتناول وجبات طعامه عندما يتناول أفراد العائلة الآخرين طعامهم، وأن يجلس الجميع على الطاولة
الحدّ من مشتتات الانتباه: إيقاف تشغيل التلفاز، إطفاء الأجهزة الرقمية، ووضع الحيوانات الأليفة في غرفة أخرى
السماح للطفل باختيار الأطعمة التي سوف يتناولها
سحب الصحن من أمام الطفل بعد 20 إلى 30 دقيقة من بداية وقت الوجبة
عدم مناقشة الطفل حول مقدار الطعام المتبقي في صحنه
فالطفل الذي لا يأكل كثيرًا في عدد قليل من الوجبات الغذائية لن يتضور جوعًا.التأكُّد من أنَّ الطفل لا يُشبع بطنه بالوجبات السريعة بعدَ وجبات الطعام الرئيسية.
بالنسبة للوجبات الخفيفة:
تقديم كميات صغيرة من الأطعمة الصحية مثل الفواكه، أو الجبنة، أو السندويتشات الصغيرة، أو الحليب
تجنب تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الحلوى، والبسكويت، ورقائق البطاطس، والأطعمة السريعة