في معظم الأوقات، لا يتناول الأطفال الصغار طعامهم في وجبات رئيسية بسبب:

أن معدل نموهم يكون متباطئًا بشكل طبيعي

أنهم يتناولون وجبات خفيفة أو أطعمة غير صحية بدلًا من وجباتهم

أن معدل نموهم يكون متسارعًا بشكل كبير، ويحتاجون إلى تناول الكثير من الطعاميتباطأ معدل النمو في حوالى عمر السنة.وفي تلك المرحلة العمرية تقريبًا، يتناول الأطفال كمية أقل من الطعام لأن حاجتهم له أقل.قد يدفع الآباءُ الذين لا يدركون هذا الأمر أطفالهم إلى تناول الطعام.وقد يشعرون بقلقٍ شديدٍ حول تغذية أطفالهم.في حين أن الأطفال عادةً ما يكونون بخير.

على الرغم من أن الوجبات الخفيفة ضرورية ولكنها قد تُسبب مشاكل.يحتاج الأطفال عادةً إلى تناول بعض الطعام بين الوجبات الرئيسية.إلَّا أنَّ تناول الكثير من الوجبات الخفيفة يُفقد الطفل شهيته ولا يسمح له بتناول الطعام في الوجبات الرئيسية.من السهل الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة اللذيذة، وخاصة الحلويات، مثل السكاكر، والبسكويت، والمشروبات الغازية.حتى العصائر تحتوي على الكثير من السكر.

في حالاتٍ نادرةٍ فقط يكون عدم تناولُ الطعام لفترة طويلة من الزمن علامةً على وجود مشكلة طبية.إذا كانت هناك ثمة مشكلة طبية، فسوف يكون لدى الأطفال: