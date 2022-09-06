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حقائق سريعة

تجنُّب المدرسة

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته صفر 1444
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ما هو تجنُّب المدرسة؟

تجنُّب المدرسة هو السلوك الذي يرفض فيه الطفل الذهاب إلى المدرسة.

  • يكون تجنُّب المدرسة أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا

  • قد يتظاهر بعض الأطفال بالمرض ويختلقون الأعذار لتجنب الذهاب إلى المدرسة

  • في حين يرفض بعض الأطفال الذهاب إلى المدرسة بكل بساطة

  • قد يذهب بعض الأطفال إلى المدرسة ثم ينتابهم القلق هناك، أو تتطور لديهم أعراض مختلفة خلال اليوم الدراسي

  • قد يتجنب الأطفال المدرسة بسبب مشاكل عاطفية، أو صعوبات في التعلم، أو صعوبات مع المعلم أو الأطفال الآخرين

  • ينبغي العمل مع المدرسة لمحاولة معرفة سبب المشكلة

  • في بعض الأحيان قد يحتاج الأمر إلى استشارة مُعالج نفسي من أجل فهم المشكلة ومُساعدة الطفل على العودة إلى المدرسة

ما الذي يُسبب تجنّب المدرسة؟

قد يتجنّب الأطفال المدرسة لأنهم:

  • يواجهون مشاكل عاطفية، مثل الشدَّة، أو القلق، أو الاكتئاب

  • يعانون من صعوبات في التعلم ويشعرون بالحرج من أن يرى الآخرون تدني مستواهم

  • يشعرون بأنهم غير مرغوب فيهم أو مرفوضين من قبل الأطفال الآخرين

  • يتعرضون للتنمّر

  • يخافون من صرامة المعلم أو توبيخه

كيف يمكن مُعالَجَة سلوك تجنُّب الطفل للمدرسة؟

تتضمن الخيارات العلاجية ما يلي:

  • تحديد المشكلة وحلها

  • الحرص على عدم ترك الطفل للمدرسة ما أمكن - حيث إن السماح للأطفال بالبقاء في المنزل يفاقم من سلوك تجنب المدرسة ويُعرض الطفل لخطر التخلف عن ركب زملائه

  • في بعض الأحيان، الذهاب إلى المعالج النفسي

قد يحتاج الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم إلى مساعدة خاصة.يمكن للمُعلِّمين تقديم المساعدة إذا كان الطفل يتعرض إلى التنمر أو إساءة المعاملة من قبل أطفال آخرين.يمكن لمسؤولي المدرسة تقديم المساعدة إذا كان الطفل يواجه صعوبات مع المُعلِّم.يمكن للمعالجين النفسيين مساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات عاطفية والأطفال الذين لديهم تجنب شديد للمدرسة لأي سبب كان.

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.