تجنُّب المدرسة هو السلوك الذي يرفض فيه الطفل الذهاب إلى المدرسة.

يكون تجنُّب المدرسة أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا

قد يتظاهر بعض الأطفال بالمرض ويختلقون الأعذار لتجنب الذهاب إلى المدرسة

في حين يرفض بعض الأطفال الذهاب إلى المدرسة بكل بساطة

قد يذهب بعض الأطفال إلى المدرسة ثم ينتابهم القلق هناك، أو تتطور لديهم أعراض مختلفة خلال اليوم الدراسي

قد يتجنب الأطفال المدرسة بسبب مشاكل عاطفية، أو صعوبات في التعلم، أو صعوبات مع المعلم أو الأطفال الآخرين

ينبغي العمل مع المدرسة لمحاولة معرفة سبب المشكلة