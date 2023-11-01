إذا ولدت الأم صغيرها في المستشفى، سيتحرى الاطباءُ والممرضات عن اليرقان لديه،وإذا كان الصغير في المنزل، ينبغي أخذه إلى المستشفى إذا كانت عيناه أو جلده بلونٍ أصفر وكان لديه أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:

حدث اللون الأصفر للجلد أو العين في اليوم الأول من بعد الولادة

عمر الصغير أسبوعين أو أكثر

لا يأكل الصغير بشكلٍ جيِّدٍ ويكون نزقًا ويُعاني من صعوبةٍ في التنفُّس

يُعاني الصغير من حمَّى

إذا كان جلد الصغير وعيناه بلونٍ أصفرَ ولكن من دون علامات تحذيريَّة، ينبغي الاتصال بالطبيب.

بالنسبة إلى اليرقان الشديد، يتراكم البيليروبين في دماغ الصغير ويسبب ضررًا فيه،ومثل هذا الضَّرر في الدماغ نادرٌ، ولكنَّ فرص حدوثه تكون أكبر إذا كان الصغير خديجًا،