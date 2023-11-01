ما هُوَ اليرقان؟
اليرقان jaundice هو لون أصفر للجلد وبياض العينين ينجم عن تراكم البيليروبين bilirubin في الدم،والبيليروبين هُوَ مادة صفراء يصنعها الجسم عندما يقوم بتفكيك كريات الدَّم الحمراء.يؤدي وجود الكثير من البيليروبين في الدَّم إلى تحول الجلد والأجزاء البيضاء من العين إلى اللون الأصفر،
واليرقان شائع عند حديثي الولادة.(كما يمكن أن يحدث اليرقان عند البالغين أيضًا، انظر اليرقان عند البالغين).
يحدث اليرقان عندما يوجد الكثير من البيليروبين في الدم عند حديث الولادة،
وهو يحدث من بعد يومين أو ثلاثة أيام من الولادة عادةً، ويزول من تلقاء ذاته في غضون أسبوعين.
اليرقان شائعٌ عند عند حديثي الولادة لأنَّهم أجسامهم تصنع البيليروبين أكثر من البالغين، ويواجهون صعوبة أكثر في التخلُّص منه.
هناك أسباب كثيرة لليرقان، يكون بعضها خطيرًا والبعض الآخر بسيطًا،
ومهما كان سبب اليرقان، يُمكن أن تُسبب المستويات العالية من البيليروبين ضررًا لدماغ الصغير.
ما الذي يُسبب اليرقان عندَ حديثي الولادة؟
الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لليرقان عند حديثي الولادة هي:
النمو الطبيعيّ: يكون كبد الصغير في مرحلة نمو ولا يتخلص من البيليروبين بشكلٍ جيِّد، ويتحسَّن هذا اليرقان في غضون أسبوع عادةً
الخِدَاج: كان الصغير خديجًا، وُلِد قبل 37 أسبوعًا من عمر الحمل
الرضاعة الطبيعية: يواجه الصغير صعوبة في الرضاعة الطبيعية ولا يحصل على ما يكفي من الحليب (يرقان الرضاعة الطبيعية)
حليب الثدي: يحتوي حليب الثدي عند الأم على مستويات مرتفعة من مادَّة تزيد من مستوى البيليروبين عند الصغير (يرقان حليب الثدي)
إصابة: تعرض الجنين لإصابة في أثناء الولادة سبَّبت نزفًا تحت الجلد (ورمًا دمويًا hematoma)، ومن ثمَّ أدَّى انحلال الدم في الجلد إلى زيادة مستوى البيليروبين.
الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا لليرقان عند حديثي الولادة هي:
حالات العدوى والإنتان
عدم التطابق بين زمرة دم الأم وصغيرها
مشاكل وراثية في كريات الدَّم الحمراء أو الكبد عند الصغير
انسداد في الأنبوب الذي يُصرِّف السائل من الكبد إلى المِعَى
قُصور الغُدَّة الدرقية (غدة تساعد على تنظيم الكثير من الأشياء في الجسم)
متى ينبغي استشارة الطبيب حول اليرقان عند الصغير؟
إذا ولدت الأم صغيرها في المستشفى، سيتحرى الاطباءُ والممرضات عن اليرقان لديه،وإذا كان الصغير في المنزل، ينبغي أخذه إلى المستشفى إذا كانت عيناه أو جلده بلونٍ أصفر وكان لديه أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:
حدث اللون الأصفر للجلد أو العين في اليوم الأول من بعد الولادة
عمر الصغير أسبوعين أو أكثر
لا يأكل الصغير بشكلٍ جيِّدٍ ويكون نزقًا ويُعاني من صعوبةٍ في التنفُّس
يُعاني الصغير من حمَّى
إذا كان جلد الصغير وعيناه بلونٍ أصفرَ ولكن من دون علامات تحذيريَّة، ينبغي الاتصال بالطبيب.
بالنسبة إلى اليرقان الشديد، يتراكم البيليروبين في دماغ الصغير ويسبب ضررًا فيه،ومثل هذا الضَّرر في الدماغ نادرٌ، ولكنَّ فرص حدوثه تكون أكبر إذا كان الصغير خديجًا،
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الصغير يرقان؟
يتحرى الأطباء عن لونٍ أصفر للجلد والعينين عند الصغير،وسيختبرون مستوى البيليروبين عنده عن طريق:
اختبار للدم
وضع أداة استشعار على جلد الصغير
لمعرفة ما الذي يسبِّب اليرقان عند الصغير، قد يقوم الأطباء بالآتي:
اختبارات دموية
اختبارات بولية
كيف يُعالِج الأطباء اليرقان عند حديثي الولادة؟
سيُعالجُ الأطباءُ سببَ اليرقان عندَ الصغير،وقد لا يحتاج اليرقان الخفيف إلى مُعالجةٍ.
قد يطلب الأطباءُ من الأم:
تغذية صغيرها لمرات عديدة، وذلك حتى يتبرز لأكثر من مرة (يُساعد هذا على خروج البيليروبين من جسمه)
استخدام حليب الثدي عن طريق الضخ ومن ثم تغذية الصغير بدلًا من الرضاعة الطبيعية مباشرةً إذا كان لديه يرقان حليب الثدي
إذا كان مستوى البيليروبين مرتفعًا جدًا، قد يستخدِمُ الأطباءُ:
العلاج الضوئي (تسليط ضوء أزرق ساطع على جلد الصغير للمُساعدة على تفكيك البيليروبين)
اختبارات دموية لبضعة أيام للتحقق من أن مستويات البيليروبين تنخفض.
إذا لم ينجح العلاج الضوئي، قد يستخدم الأطباءُ:
نوعًا خاصًا من نقل الدَّم يُسمَّى تبديل الدَّم exchange transfusion،
وهو ينطوي على أخذ كمية صغيرة من دم المولود واستبدالها بدمٍ من مُتبرِّعٍ،ويكون مستوى البيليروبين في دم المتبرِّع طبيعيًا.